Revue de Presse PSG : Ndombele, Mbappé, calendrier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 21 janvier 2022. La piste Tanguy Ndombele validée par Mauricio Pochettino mais plusieurs obstacles se dressent dans ce dossier, le calendrier idéal du PSG avant le match face au Real Madrid et aucun risque ne sera pris avec Kylian Mbappé face au Stade de Reims.

Dans son édition du jour, Le Parisien met en avant le dossier Tanguy Ndombélé. En effet, comme révélé par The Athlétic ce jeudi, les Rouge & Bleu se sont renseignés avec Tottenham concernant un possible prêt de six mois pour l’international français. Une piste souhaitée par Mauricio Pochettino, qui avait fait venir le milieu de terrain à Tottenham à l’été 2019 contre 60M€. « Le profil a également été validé par la direction parisienne, qui suit le joueur depuis quelques années déjà », mais « rien n’est toutefois acquis à ce stade des discussions. » Cependant, les bonnes relations entre les deux clubs pourraient faciliter ce dossier. Autre obstacle, le salaire du joueur qui se situe autour de 200.000 livres par semaine soit environ 1M€ par mois. Et les Spurs souhaitent que le PSG prenne 100% du salaire afin de finaliser ce prêt. Enfin, dernier point contraignant pour les dirigeants parisiens, le nombre important de milieu de terrain au sein de l’effectif (Verratti, Gueye, Danilo, Paredes, Herrera, Wijnaldum, Dina Ebimbe, Michut, Simons). En effet, le club de la capitale « aurait d’abord besoin de dégraisser dans l’entrejeu avant de pouvoir recruter Tanguy Ndombele, même en prêt pour quelques mois. » De son côté, le joueur est poussé vers la sortie par sa direction et s’entraîne à l’écart du groupe. Son dernier match avec Tottenham remonte au 9 janvier en Coupe.

Le quotidien francilien évoque également le calendrier du PSG avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid (15 février). Et avec quasiment un seul match par semaine, « l’équipe de Mauricio Pochettino possède, en ce début d’année, un agenda idéal pour travailler et monter en puissance. » En effet, les Rouge & Bleu pourraient encore disputer 5 matches maximum avant cette confrontation face aux Merengues (Reims, Nice en 8es de finale de Coupe de France, Lille, Rennes et un potentiel quart de finale de Coupe le 9 février). Avec un retour tardif après les fêtes de fin d’année, le staff parisien a privilégié la fraîcheur mentale à la préparation. Mais ce calendrier allégé aura connu quelques accrocs avec certains joueurs positifs à la Covid-19 (12 membres de l’effectif touchés). De plus, le staff doit toujours composer sans certains joueurs à l’image de Neymar Jr, qui reprendra la course début de semaine prochaine, Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye (qualifiés pour les 8es de finale de la CAN) puis Georginio Wijnaldum, victime d’une entorse à la cheville. Kylian Mbappé s’est ajouté à cette liste d’absence avec une douleur aux adducteurs. Ainsi, avant cette confrontation, le PSG aura joué entre 7 et 8 matches, tandis que le Real Madrid aura disputé 10 ou 11 rencontres.

De son côté, L’Equipe fait également le point sur le dossier Tanguy Ndombélé, qui est intéressé par une venue dans la capitale française. « Depuis plusieurs jours, le club de la capitale a noué des contacts avec les acteurs du dossier pour mesurer sa faisabilité. » Si Tottenham est ouvert à un départ de son joueur, sous contrat jusqu’en 2025, les dirigeants anglais « ne comptent pas pour autant brader leur joueur acheté 60M€ en 2019. » En effet, les négociations avec Daniel Levy, président du club londonien, sont toujours difficiles, mais la présence de Fabio Paratici (directeur du football) permettra de fluidifier les échanges. Le club de la capitale devra cependant se montrer créatif dans ce dossier car « avec son enveloppe actuelle et sa nécessité de vendre 100 M€ d’ici cet été, il ne pourra au mieux proposer qu’un prêt avec option d’achat. »

Le PSG possède aussi des atouts dans cette transaction. D’abord, le joueur de 25 ans est issu de la région parisienne (Essonne) et « est très intéressé par la perspective de rejoindre le club de la capitale » avec un effectif possédant Neymar Jr, Leo Messi et Kylian Mbappé. Il rêverait notamment de disputer le huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Enfin, il souhaiterait retrouver une place dans la liste de l’Equipe de France. S’il dispose d’autres pistes en Europe (Atlético de Madrid et quelques clubs italiens), Tanguy Ndombélé « a fait de Paris sa priorité. » De plus, son profil au milieu de terrain ( joueur créatif, puissant, qui casse les lignes balle au pied avec une belle qualité de frappe) répond aux besoins du PSG dans ce secteur. Mais avant de pouvoir envisager une arrivée du Français, les Rouge & Bleu doivent vendre et « Leonardo l’a fixé comme préalable : pas de recrutement de Ndombele si le PSG ne cède pas un joueur au milieu. » Mais actuellement, aucun joueur dans ce secteur ne souhaite partir.

Le quotidien sportif donne également des nouvelles de Kylian Mbappé. Absent de l’entraînement ces trois derniers jours en raison d’une douleur aux adducteurs, « l’attaquant ne se veut pas spécialement inquiet » et un nouveau point sera fait aujourd’hui. Alors que le match face au Stade de Reims n’a pas de grand enjeu, « Paris ne prendra aucun risque » avec son meilleur buteur. De son côté, Leo Messi a enchaîné un troisième entraînement ce jeudi et postule à une place dans le groupe face à Reims. Enfin, Keylor Navas et Juan Bernat sont en phase de reprise.