Revue de presse PSG : Newcastle, attaque, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 29 novembre 2023. Un nul contre Newcastle qui laisse le PSG mettre de son destin, les imperfections dans l’animation offensive, la mauvaise passe de Donnarumma, Mbappé discret malgré son but salvateur…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur le match nul du PSG contre Newcastle arraché au fin fond de la nuit sur un penalty de Kylian Mbappé (1-1). « À deux minutes près, les Parisiens se seraient rendus à Dortmund, dans quinze jours, sans être maîtres de leur destin en C1. Et voilà qu’ils peuvent désormais se qualifier pour les huitièmes de finale de l’épreuve sans même être dans l’obligation de s’imposer face au Borussia, ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle au regard de leurs difficultés à l’extérieur. » Mené au score, le PSG aura confirmé à la fois sa nature compétitrice, sa capacité à réunir son énergie et sa concentration autour d’un objectif majeur, mais également ses difficultés du moment, avance le quotidien sportif.

« Et lorsque la route s’élève, elles apparaissent de plus en plus flagrantes. Son milieu de terrain ne résiste pas, en tout cas pas assez, à l’impact athlétique d’adversaires du calibre de Newcastle, et il souffre d’un manque de créativité quand les lignes se resserrent, comme ce fut le cas la majeure partie de la seconde période. » Pour L’Equipe, heureusement que le PSG possède Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans ses rangs, deux attaquants incroyables, capables de faire des différences phénoménales et de déséquilibrer une défense entière sur un dribble, une accélération, un seul coup de rein. Mais Mbappé et Dembélé ne peuvent pas toujours être à l’origine et à la conclusion des actions. Sur la pelouse de Dortmund, Dembélé manquera à l’appel, lui qui a reçu un carton jaune évitable qui le privera de ses retrouvailles avec le Borussia. « Finalement, le PSG est une nouvelle fois parvenu à s’en sortir chez lui. Quand cela devient à ce point une habitude, ce n’est peut-être plus tout à fait un hasard. Mais, à terme, cela ne pourra pas non plus être la solution« , conclut le quotidien sportif.

L’Equipe fait également un point sur l’attaque du PSG hier soir contre Newcastle. Pour le quotidien sportif, Luis Enrique a fait basculer la soirée dans une forme d’irrationnel en faisant entrer Bradley Barcola (62e), Marco Asensio (82e) et Gonçalo Ramos (85e), pour finir avec cinq attaquants, les trois entrants accompagnant Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. « Il faut dire que son équipe était dos au mur, menée au score par des Magpies recroquevillés sur leur but dans un système en 9-1. » Pendant la première mi-temps, le PSG a par moment fait peine à voir par son incapacité à se créer des occasions brulantes, avance l’Equipe. Les premières minutes furent prometteuses puis le soufflé retomba vite. Mbappé a peu à peu disparu de la circulation, Kolo Muani a encore touché très peu de ballon et n’a pas tiré une seule fois au but. « Il restait Dembélé, mais il était toujours aussi admirable par ses déséquilibres que rageant sur sa finition. » Paris rejoignait les vestiaires, mené au score et il y avait une forme de logique, tant son animation manquait de mouvement, d’idées, d’effet de surprise, de cohérence collective surtout, comme s’ils n’étaient pas complémentaires, vu leur potentiel individuel, lance le quotidien sportif. L’entrée de Bradley Barcola a rebattu les cartes. « Par sa justesse, son audace, il alluma une flamme à laquelle se chauffa Mbappé. Les deux hommes sont vraiment faits pour s’entendre mais l’international Espoirs est encore tendre et il l’a montré en ratant le coche sur plusieurs énormes occasions. » Dans la dernière demi-heure, le PSG enchaîna plusieurs occasions franches, avec une drôle de ligne Hakimi-Dembélé-Ramos-Mbappé-Barcola pour laquelle Asensio jouait les pourvoyeurs un cran plus bas. Sans succès, avant le penalty salvateur de Mbappé, conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque également la mauvaise passe de Gianluigi Donnarumma. Après son énorme erreur lors de PSG / Monaco, il a de nouveau été fautif sur le but de Newcastle hier soir. « Hier, il a de nouveau failli mais sur son point fort : les mains. Elles ne le trahissent jamais habituellement, contrairement à ses pieds. » Si son erreur contre les Monégasques n’a pas eu de conséquence, le PSG s’imposant largement (5-2), celle d’hier soir aurait pu être préjudiciable sans le penalty salvateur de Kylian Mbappé. « Si décisif d’ordinaire avec le haut de son corps, Gigio n’a pas réussi le geste décisif et n’a pas repoussé le cuir assez loin sur sa droite afin qu’il ne revienne pas dans la zone de l’attaquant de Newcastle« , analyse le quotidien sportif. Ces deux dernières maladresses font naître des interrogations, même si le numéro 99 du PSG a rapporté plus de points à son équipe qu’il en a fait perdre, note L’Equipe. « Son jeu au pied cristallise les critiques et les doutes à son sujet. Notamment parce que dans le football fait de relances de derrière prôné par son entraîneur, sa maladresse dans ce secteur apparaît clairement comme un handicap« , avance le quotidien sportif. « La direction parisienne, consciente des lacunes de son portier, avait réfléchi en fin de saison dernière à le mettre en concurrence. Elle ne l’a pas fait par choix mais aussi peut-être par faute d’avoir trouvé une véritable alternative. » Keylor Navas pourrait être un vrai concurrent, mais il est blessé depuis plusieurs semaines. Sergio Rico n’a pas repris l’entraînement après son accident à cheval, alors qu’Arnau Tenas n’est pas en mesure de représenter une solution crédible, conclut l’Equipe.

Sergio Rico fait son grand retour au Parc des Princes 🇪🇸❤️💙pic.twitter.com/niu25JC2HC — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 28, 2023

De son côté, le Parisien revient également sur ce match nul entre le PSG et Newcastle, un point qui change tout pour le club de la capitale. Le quotidien francilien indique qu’avec ce nul arraché dans la nuit parisienne grâce à un penalty de Kylian Mbappé, les Rouge & Bleu ont leur destin entre leur main. Un succès à Dortmund dans quinze jours et ils seront qualifiés et premiers de leur groupe. « Il faudra donc se montrer grand, enfin, au moins une fois, ce ne serait pas de trop, dans deux semaines à Dortmund pour accrocher tout ce qui passe, […] À ce stade, après cinq matchs dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs, le PSG ne mérite pas beaucoup et les Allemands paraissent plus solides et plus avoir les codes de la Ligue des champions pour terminer en tête« , lance Le Parisien. Le PSG n’existe pas à l’extérieur, ne répond pas dans les duels, ne trouve pas son meilleur élément dans le jeu, Kylian Mbappé, et n’affiche pas spécialement de force de caractère, estime le quotidien régional. « Oui, c’est une équipe de Ligue Europa, tout au mieux, pour l’instant. Obtenir le nul à la dernière seconde contre Newcastle au Parc des Princes ne constitue pas une réussite. » Avant la boulette de Donnarumma, Paris avait réussi une belle entame, même s’il avait aussi beaucoup gâché techniquement, « avec un milieu dominé où Fabian Ruiz est redevenu le joueur de la saison passée, lourd et emprunté. » Mais le but de Newcastle a éteint tout le monde. « Le manque de réaction a sauté aux yeux et il a fallu attendre les changements à l’heure de jeu pour retrouver un semblant d’équipe.«

Le quotidien francilien fait également un focus sur Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG a livré une prestation en demi-teinte contre Newcastle, mais il a été le sauveur du club de la capitale avec son penalty. Contre les Magpies, il a tout raté ou presque, dans ses intentions, ses choix ou ses gestes techniques, lance Le Parisien. « Dans les premières minutes, il a pourtant donné l’impression d’avoir été monté sur des jambes de feu, ses foulées explosives laissant croire qu’il était dans un bon jour. Sa première période ne l’aura laissé entrevoir en réalité qu’avec parcimonie. » La deuxième période, disons-le, n’a longtemps été qu’une légère amélioration de la précédente. Mais il a eu le mérite de ne rien lâcher. De pousser avec les siens, d’insister sans jamais baisser les bras, ni avoir le souffle court, analyse le quotidien francilien. Comme contre Monaco, Kylian Mbappé a livré un match très moyen mais a assumé son statut et ses responsabilités pour arracher le point de nul.

