Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 16 novembre 2022. Marquinhos absent de l’entraînement, Neymar s’entraîne sans forcer, Kimpembe a trouvé son remplaçant, Nkunku forfait…

Le Parisien fait un point sur l’entraînement du jour de l’équipe de France devant près de 300 supporters. Kylian Mbappé a été le joueur le plus sollicité lors de la séance d’autographes qui a précédé la séance du jour, de quoi jauger sa grande cote de popularité chez les fans tricolore. Les 26 Bleus ont tous pris part à l’échauffement avant que Karim Benzema ne quitte le terrain à bord d’une voiturette pour aller poursuivre son entraînement individuellement en salle. Le journal révèle que l’attaquant, récemment récompensé du Ballon d’Or, n’est pas encore à 100% et écrit qu’une charnière Saliba-Konaté a été alignée ce mardi. Cela signifie que le joueur de Liverpool pourrait bien être le suppléant de Presnel Kimpembe pour le match d’ouverture contre l’Australie, le 22 novembre prochain. Par ailleurs dans cette équipe, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Christophe Nkunku étaient titulaires. Le titi parisien a eu une “grosse frayeur” à la suite d’un choc reçu à la jambe par un de ses partenaires. L’attaquant du RB Leipzig a fini par se relever pour quitter le terrain légèrement boitillant. Le jeune français de 25 ans est ensuite passé entre les mains du docteur Franck Le Gall dans la soirée pour savoir s’il ne s’agissait que d’un coup ou d’une blessure plus grave… si son entourage se voulait rassurant, le joueur est finalement forfait pour une entorse au genou. Ce mercredi sera une journée importante pour les Bleus puisqu’ils vont quitter Clairefontaine pour prendre la direction de Doha au Qatar. Le vol au départ du Bourget est prévu à 10h30.

L’Équipe revient longuement sur la blessure de Christopher Nkunku et se demande quand la série noire va s’arrêter ? Entre les forfaits de Ngolo Kanté et de Paul Pogba, l’ inquiétude sur l’état athlétique de Karim Benzema et de Raphaël Varane à une semaine du début du mondial face à l’Australie (20 heures), les Bleus ont perdu Christopher Nkunku, ce mardi soir, dans les dernières minutes de l’entraînement suite à un tacle d’Eduardo Camavinga. Après des rumeurs contradictoires, le couperet est tombé peu après 23 heures, l’ancien parisien est forfait pour la Coupe du Monde pour une entorse au genou gauche.

C’est un nouveau très gros coup dur pour l’équipe de France, ainsi que pour Nkunku, qui a pris une ampleur véritable en Bundesliga mais aussi chez les Bleus. Si Didier Deschamps a hésité avec plusieurs éléments pour le remplacer, dont Wissam Ben Yedder, le sélectionneur français devrait se tourner vers Randal Kolo Muani, l’attaquant de Francfort. On rappelle que l’attaquant avait effectué ses débuts en sélection en septembre face à l’Autriche (2-0) en Ligue des Nations. L’ancien nantais (23 ans, 2 sélections), a inscrit 8 buts et délivré 11 passes décisives avec Francfort, cette saison.

L’Equipe fait un point sur l’entraînement du jour du Brésil. Absent ce dimanche face à l’AJ Auxerre (5-0), Marquinhos n’a pas pris part à la séance collective de la Seleçao ce mardi à Turin. Il est le seul joueur à être resté aux soins, afin d’effectuer un travail en salle. Il est sorti trottiner quelques minutes au bord de la pelouse en fin d’entraînement, mais sans toutefois accélérer son effort. Neymar de son côté était là, mais il n’a pas forcé non plus. Dans une opposition à 9 contre 9, l’attaquant du PSG portait une chasuble de joker. Puis il est sorti du terrain pour se préserver. On rappelle que le Brésil entre en lice en Coupe du monde face à la Serbie, le 24 novembre (20 heures).