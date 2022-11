La Coupe du Monde commence dans quatre jours. Le Brésil est l’un des favoris à la victoire finale. Cafu se dit confiant pour son pays, notamment grâce à la forme actuelle de Neymar.

Le Brésil n’a plus gagné la Coupe du Monde depuis 2002. C’est d’ailleurs la dernière victoire non européenne du plus prestigieux trophée du football de sélection. Cette hégémonie européenne pourrait se stopper au Qatar, le Brésil et l’Argentine faisant partie des favoris à la victoire finale. Légende du football brésilien, Cafu estime que ce Mondial est une bonne opportunité pour le Brésil d’accrocher une sixième étoile, notamment grâce à la très belle forme de l’attaquant du PSG, Neymar.

« Avec Neymar en forme, nous avons de très bonnes chances de gagner la Coupe du monde »

« C’est une excellente occasion de briser la domination européenne. C’est le moment parfait pour le Brésil de rompre la malédiction et de remporter le titre. L’Argentine et la Seleçao sont les deux favorites. D’un côté le Brésil sort d’une très bonne saison avec de grandes prestations, de l’autre, l’Argentine possède également une très bonne équipe. Ces deux pays ont un grand potentiel pour remporter la Coupe du monde, analyse Cafu pour l’AFP. Le fait que le Brésil n’ait pas gagné le titre depuis vingt ans, cela affecte un peu les supporters et enlève un peu de crédibilité à l’équipe nationale. Mais cette année, je pense que le Brésil est de retour. Avec Neymar en forme, nous avons de très bonnes chances de gagner la Coupe du monde, car c’est un joueur qui fait vraiment la différence sur le terrain. Nous fondons nos espoirs sur son talent, mais il ne joue pas seul. En jouant bien, en étant motivé, je suis sûr qu’il va motiver les autres joueurs et leur faire sentir qu’ils sont importants pour qu’ils puissent gagner.«

Il se méfie de plusieurs pays

Cafu explique tout de même se méfier d’autres équipes, dont celle de certains joueurs du PSG. « La Belgique, le Danemark, le Portugal et la Serbie, aussi incroyable que cela puisse paraître. La Serbie s’est qualifiée à la première place de son groupe. Ils ont très bien joué lors des qualifications pour le mondial. Ils ont une équipe forte et n’ont pas peur de jouer au football face à n’importe quel adversaire. La France, aussi, sera très forte, comme elle l’a été lors de la dernière Coupe du monde. Ils arriveront avec l’étiquette de champions du monde en titre et se battront pour le doublé. Ils seront l’une des grandes équipes à battre.«