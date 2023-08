Revue de Presse PSG : Neymar, Mbappé, départs…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 16 août 2023. Le départ de Neymar Jr après six années au PSG, sa relation avec Kylian Mbappé, le PSG accélère sur les ventes…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la nouvelle vie de Neymar Jr en Arabie saoudite. En effet, le Brésilien de 31 ans a officiellement quitté le PSG pour rejoindre le club saoudien d’Al-Hilal. Un transfert qui est estimé à 80M€ hors bonus. « Assisté par des spécialistes de l’événementiel, Al-Hilal a prévu de présenter publiquement sa grosse prise samedi lors d’un show exceptionnel. » Une cérémonie qui doit avoir lieu avant la rencontre face à Al-Feiha programmée à 20h (heure française) dans le stade du Roi-Fahd, d’une capacité de 67.000 places. Et le désormais ex-joueur du PSG pourra notamment profiter d’un vestiaire tout neuf qui est en rénovation depuis le mois dernier. Faisant partie des quatre clubs privilégiés (avec Al-Nassr, Al-Ahli et Al-Ittihad) qui ont profité de l’aide du fonds souverain saoudien – le PIF, qui les contrôle désormais à 75 % – pour surpayer des joueurs de classe mondiale, Al-Hilal a déjà pu recruter quelques joueurs de renom lors de ce mercato comme Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves ou encore Malcom.

Et le départ de Neymar (80M€ hors bonus) n’a pas été la seule vente du PSG lors de la journée de mardi. En attendant les officialisations de Leandro Paredes (2,5M€) et Renato Sanches (prêt avec option d’achat à 15M€) à l’AS Roma, le club parisien s’est aussi séparé d’Abdou Diallo (Al-Arabi, 15M€) et Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday). Ces transferts s’ajoutent à ceux de Mauro Icardi (Galatasaray 10M€), El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig, 15M€) et Éric Junior Dina Ebimbe (Eintracht Francfort, 6,5 M€). Le club parisien a déjà battu son record du nombre de joueurs vendus en un mercato sous l’ère QSI et c’est loin d’être fini. Les champions de France vont encore se montrer actif lors des deux dernières semaines de mercato dans le but de réduire l’effectif et la masse salariale. Et l’autre gros dossier de cet été concerne Marco Verratti. Poussé vers la sortie, l’Italien a vu le club d’Al-Hilal faire le forcing pour le récupérer, mais pour le moment le PSG a repoussé toutes les offres dont la dernière à 45M€. Les Rouge & Bleu veulent récupérer au moins 60M€ avec la vente d’Il Gufetto. « A priori, cela ne paraît pas un montant rédhibitoire pour le club saoudien, mais, après avoir investi autant sur Neymar, Al-Hilal pourrait patienter encore un peu avant de revenir à la charge sur Verratti », précise L’E.

Et un troisième joueur de l’effectif est dans le viseur du club saoudien, Keylor Navas (36 ans, juin 2024). Le Costaricien n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Son salaire annuel de 9M€ laisse peu de place aux courtisans européens à moins que Paris prenne en charge une partie de son salaire mais ce n’est pas la tendance. De son côté, Juan Bernat (30 ans, juin 2025) pourrait faire son retour en Bundesliga (Union Berlin, Bayer Leverkusen, RB Leipzig). Mais les trois clubs allemands ne sont pas prêts à s’aligner sur son salaire actuel de 6M€. « Un prêt au sein duquel le PSG garantirait une partie de la rémunération serait-il envisageable ? C’est la tendance. » Enfin, Hugo Ekitike (21 ans, juin 2027) est aussi poussé vers la sortie. Le club parisien aimerait l’envoyer à l’Eintracht Francfort pour faciliter l’arrivée de Randal Kolo Muani mais l’ancien Rémois n’a pas envie de cette destination, lui qui préfère rejoindre le RC Lens, qui l’a sondé il y a quelques semaines. « Il reste quinze jours pour trouver une solution. Mais, dans l’ensemble, Paris a quand même plutôt bien progressé sur tous ces dossiers », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient sur la relation entre Neymar et Kylian Mbappé lors de leur aventure commune au PSG. Il y a eu beaucoup de moments de partage sur le terrain entre les deux joueurs. Depuis leur arrivée respective en 2017 – en tout cas lors des premières années – une relation de proximité s’était construite. Mais peu à peu, ces confidences ont disparu et ont laissé place à des polémiques. Dans l’entourage du Brésilien, on n’a jamais caché le fait que Kylian Mbappé souhaitait voir partir son coéquipier du club. L’attaquant de 24 ans avait d’ailleurs demandé le départ de Neymar l’été dernier. Une vente qui n’a pas pu se faire car aucun club ne pouvait s’offrir ses services. Au final, l’Arabie saoudite a permis aux Rouge & Bleu de se « débarrasser » du joueur. Le PSG est soulagé de ce départ et le clan du Brésilien encore plus. « On a pu lire que le PSG était content qu’il parte, nous glisse un proche. Mais croyez-moi : nous le sommes encore plus. »

« Polémique : L’été dernier, Kylian Mbappé a clairement fait savoir au PSG qu’il n’y avait plus de place pour lui et Neymar dans la même équipe. Comme par hasard, le jour où Neymar a été pratiquement annoncé à Al-Hilal, Mbappé est revenu à l’entraînement super content. » Ces quelques phrases proviennent d’un média brésilien qui a relayé des informations de L’Équipe. Un post Instagram qui a été liké par Neymar. Signe que le joueur de 31 ans sait ce qu’il se tramait. Le changement de statut de Mbappé l’été dernier a changé la donne. Neymar a été mis dans l’ombre de ce nouveau projet. Lors des envies de départ de Neymar en 2019, Mbappé n’avait pas compris cette décision. Au fil des saisons, le Français a porté le PSG avec une régularité déconcertante alors que le Brésilien a enchaîné les blessures et les polémiques malgré quelques fulgurances dont il en a le secret. Ces deux trajectoires différentes ont eu raison de cette relation.

Enfin, le quotidien francilien raconte que Neymar Jr devient le joueur le plus cher de l’histoire en transferts cumulés. Déjà détenteur du transfert le plus onéreux de l’histoire du football avec les 222M€ dépensées par le PSG à l’été 2017, le Brésilien est aussi devenu la vente la plus chère de l’histoire du club avec un départ estimé à 90M€ environ vers Al-Hilal. Et en comptant son départ de Santos vers le FC Barcelone (88M€ en 2013), on atteint le montant de 400M€, pour une moyenne de 133,3 M€ par transfert. En deuxième position se trouve Romelu Lukaku (333M€) suivi de Cristiano Ronaldo (237M€). De son côté, la récente recrue du PSG, Ousmane Dembélé, arrive en quatrième position avec un total de 220M€. Kylian Mbappé figure dans le top 10 avec la particularité d’avoir réalisé un seul transfert (180M€). Les deux anciens Parisiens, Angel Di Maria (179M€) et Zlatan Ibrahimovic (169M€), figurent dans le top 10.