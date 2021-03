Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 13 mars 2021, veille de match de Ligue 1 Uber Eats au Parc des Princes face au FC Nantes. Et pas jour de sommet de la D1 Arkema entre Lyonnaises et Parisiennes puisque la rencontre a été reportée en raison de plusieurs cas positifs de Covid au PSG (Baltimore, Simon, Voll et un membre du staff). “Sur recommandation de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France”, il a été décidé de reporter le match à une date ultérieure, a fait savoir la FFF. En outre Lyonnaises et Parisiennes s’affronteront aussi en quart de finale de la Ligue des champions.* Trois oppositions sont donc dans les tuyaux.

Neymar ne réintégrera pas le groupe** du PSG demain contre Nantes. Le Brésilien s’est encore entraîné à part hier. L’objectif étant qu’il soit prêt pour le déplacement sur le terrain de Lyon, dimanche 21 mars. “Il y a probablement eu une alerte, décrypte un médecin dans Le Parisien. La cicatrisation doit être encore fragile.” Dans le journal francilien on reparle du dossier Lionel Messi. “Barcelone est en pôle, le PSG toujours en course”, explique Dominique Sévérac. L’élection de Joan Laporta à la présidence du Barça favorise un remariage alors que Messi arrive en fin de contrat. “C’est ce que pense la galaxie catalane”, lit-on. “Reste un obstacle de taille : la durée et surtout la somme promise au génial gaucher. Mais si l’offre lui convient, il possède à ce jour de grandes chances de poursuivre l’aventure avec les Blaugrana, l’histoire de sa vie. Avec Koeman, les relations sont bonnes. Il n’a rien à dire contre le recrutement annoncé. Rien non plus contre les grandes manœuvres qui s’annoncent côté départ. L’heure est à l’optimisme. Mais si Messi a toujours donné sa priorité à Barcelone, il n’est pas insensible aux autres offres. Le PSG en a une à lui soumettre. Elle pourrait se révéler supérieure à celle du Barça. Paris a des fonds, une enveloppe salariale extensible en cas de départ de Mbappé dès l’été prochain. L’avenir de Messi, celui de Mbappé et maintenant celui de Cristiano, sont intiment liés dans un immense jeu de chaises musicales.”

Angel Di Maria (33 ans) a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire (plus une en option) avec une baisse de salaire. Il est donc lié au PSG jusqu’en 2022 ou 2023 où il souhaite achever sa carrière européenne. Un accord a été obtenu aussi avec Juan Bernat (également en fin de contrat) jusqu’en 2025, rapporte L’Equipe. “En phase de reprise, son retour à la compétition est prévu pour le mois d’avril. D’ici là, Paris aura peut-être prolongé également le contrat de Draxler, comme cela semble désormais la tendance. Il restera alors deux dossiers majeurs à ficeler. Celui de Neymar, bien engagé, et surtout celui de Mbappé.”

Enfin, selon L’Equipe, le vestiaire du PSG “commence à s’agacer sérieusement de l’absence de paiement des primes de la saison passée […] ce qui aurait dû être fait, selon les termes d’un accord oral, fin septembre, début octobre. […] Leonardo leur rétorque qu’avec la crise économique liée à la pandémie, les ressources du club ne sont pas celles prévues et que Paris se retrouve dans l’incapacité, momentanée, de régler les primes de la saison passée dont le montant global dépasserait les 20M€. […] «Ce sera fait », promet-on au club. Certains cadres aimeraient savoir quand. D’anciens Parisiens, comme Thiago Silva ou Meunier, réclament aussi leurs dus avec de plus en plus d’insistance.“

*Programme des 1/4 de finale de l’UWCL (Matches aller les 23 et 24 mars, matches retour les 31 mars et 1er avril) : Bayern Munich (GER) – Rosengard (SWE) / PSG (FRA) ou Sparta Prague (CZE) – Olympique lyonnais / FC Barcelone (ESP) – Manchester City (ENG) / Chelsea (ENG) – Wolfsburg (GER).

**Ander Herrera, victime d’une gêne musculaire, sera absent du groupe demain.