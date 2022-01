Revue de Presse PSG : Neymar, Messi, stage annulé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 13 janvier 2022. Neymar dans les temps et espéré contre le Real Madrid, le stage au Qatar annulé, Messi ne voyagera pas en Argentine en janvier, les retours à l’entrainement…

L’AFP revient sur l’annulation du Qatar Winter Tour « au vu de la situation sanitaire en France »‘, annoncé par le PSG ce mercredi. Au sein de l’effectif parisien Lionel Messi, Layvin Kurzawa, Juan Bernat, Sergio Rico, Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira, Nathan Bitumazala, Angel Di Maria et Julian Draxler ont tous été testés positifs depuis Noël, compliquant le retour à l’entraînement de l’équipe dirigée par Mauricio Pochettino, tenue en échec 1-1 à Lyon dimanche. Le Paris Saint-Germain a désormais un programme allégé, avec trois matches à domicile d’affilée, contre Brest en L1 samedi (21h00), puis contre Reims le 23 janvier (20h45), et enfin face à Nice en Coupe de France le 31 janvier (21h15)

Le Parisien de ce jeudi revient sur le retour de Neymar à Paris et le fait que tout soit « sous contrôle ». Victime d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires contre l’AS Saint-Etienne le 28 novembre dernier (1-3), le Brésilien se remet bien de cette blessure grâce à une trêve hivernale bien gérée. Comme nous le rapporte le quotidien francilien, le numéro 10 Rouge & Bleu est parti en vacances « avec le physio du PSG et un préparateur physique, Neymar aurait affiché un très bon état d’esprit loin de Paris. Il en a aussi profité pour se vider la tête ». Le journal précise que les quinze prochains jours, le Brésilien va rester travailler en salle avant, si tout se passe bien, de reprendre la course. Le joueur se montrerait » très enthousiaste pour la suite de la saison avec Paris » et ne partira pas au Brésil avec la sélection à la fin du mois de janvier. Pour le joueur comme les Rouge & Bleu, « toutes les énergies sont tournées vers le huitième de finale aller de Ligue des champions » et le PSG « assure qu’il devrait être rétabli d’ici-là. « Les interrogations se portent en fait sur l’état de forme qu’il pourra afficher à cette époque. Il n’aura en effet que très peu de temps pour retrouver le rythme de la compétition et postuler ainsi à une titularisation. Mais Paris a besoin de lui », conclut le média local.

Le PSG a officiellement le repoussé l’organisation du Qatar Winter Tour ce mercredi pour des raisons sanitaires. Le Parisien donne davantage de détails sur ce report et explique que « dans ce contexte de forte contagiosité, le report de ce mini-stage était devenu inéluctable et relevait de l’évidence. La multiplication des déplacements, des contacts, des changements de lieux favorise la propagation du virus. » Ainsi les différents évènements promotionnels et sponsors qui devaient avoir lieu ainsi que le match amical face Ryad en Arabie saoudite ont été reportés et le manque à gagner est difficile à chiffrer. Mais les dirigeants parisiens ont fait preuve de bon sens, surtout que ce voyage était davantage à but diplomatique et économique que sportif. « La décision finale a été entérinée mardi soir après un ultime échange entre le président Nasser Al-Khelaïfi et le staff médical », indique LP.

De plus, le PSG voulait éviter des mauvaises surprises à l’approche du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février). En effet, « de nouveaux cas positifs parmi la troupe parisienne auraient crispé davantage. Même si en restant dans la capitale, le PSG n’est à l’abri de rien. »

Le journal L’Équipe revient sur le programme des internationaux sud-américains qui seront convoqués par leurs sélections pour participer aux matches de qualifications à la Coupe du monde 2022. En discussions ces dernières semaines, le PSG et la Fédération argentine se seraient mis d’accord pour exempter Messi d’un retour en sélection 3 semaines à peine après son départ. L’intéressé aurait – selon le média sportif et la presse argentine – communiqué à son entraineur Lionel Scaloni, son envie de rester concentré sur ses objectifs avec le club de la capitale. Ainsi, la mise à disposition au PSG du capitaine de l’Albiceleste (déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2022) ne devrait pas tarder à être officialisée. De son côté, Neymar (blessé à la cheville) poursuivra lui aussi son travail de récupération dans l’espoir de participer à la réception du Real le 15 février prochain. Les deux stars sud-américaines resteront donc à Paris, néanmoins le club devra très certainement se passer de Navas (dont la sélection est 5e de son groupe), Marquinhos (déjà qualifié avec le Brésil), Paredes et Di Marià.

Par ailleurs, le quotidien informe que Lionel Messi s’est encore entrainé à part ce mercredi, et celui-ci poursuit son protocole de reprise après sa contamination au Covid pendant les fêtes de fin d’année. « La star argentine a ressenti des symptômes et n’a donc pas pu suivre le programme de remise en forme prévu par son club. Malgré tout, en interne, on n’excluait pas qu’il figure dans le groupe pour défier Brest samedi à 21 heures au Parc des Princes. » Néanmoins, plusieurs joueurs, contaminés eux aussi ces derniers jours, ont pu, retrouver les terrains d’entrainement de Saint-Germain-en-Laye : Angel Di Maria, Gianluigi Donnarumma et Julian Draxler.