Le PSG réalise comptablement une saison plutôt positive en étant premier du championnat avec onze points d’avance sur le deuxième, qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de France et pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pourtant collectivement, le club de la capitale éprouve les pires difficultés à développer du beau jeu depuis le début de saison. Interrogé par PSG TV, Mauricio Pochettino est longuement revenu sur le début de saison, ses intentions de jeu, son collectif, son rôle auprès des joueurs ou encore ses ambitions. Extraits choisis.

La première partie de saison du PSG :

« Cela fait un an que l’on est arrivé au PSG et nous sommes heureux. On sait que l’on peut s’améliorer et être meilleur mais dans l’ensemble, c’est plutôt positif. (…) Je pense que cette saison est un grand défi. Il y a eu beaucoup d’excitation. Je pense que des choses très importantes ont été faites. Nous avons une grande équipe. Et quel grand défi que de faire en sorte que tout cela fonctionne en équipe et que, dans les moments importants de la saison, ces talents remontent à la surface et nous donnent les résultats que nous recherchons. »

La saison passée :

Lorsque nous sommes arrivés, nous étions troisième du championnat. Il y avait aussi la situation difficile avec les blessures et le COVID. On a eu une période assez compliquée et malheureusement on n’a pas gagné la Ligue 1 d’un point. Cela nous a fait particulièrement mal, personnellement ça me fait mal d’avoir perdu le titre en Ligue 1. Naturellement, un des objectifs pas seulement du club mais aussi personnellement serait de remporter le championnat.

Le collectif

« Je pense qu’il faut travailler sur les automatismes, travailler sur la discipline tactique, les phases avec et sans ballon, je pense que c’est important, mais ensuite ce sont les caractéristiques des joueurs qui génèrent et créent l’identité de jeu. C’est pour ça que nous devons avoir cette relation, pour être en mesure de comprendre et de pouvoir fusionner pour que cette équipe se comporte une. Et pour cela il faut du temps, de l’engagement, de la compréhension, de la solidarité, de l’empathie avec vos coéquipiers et envers vous-même. Et c’est toujours là où les personnes vous répètent que vous n’avez pas le temps pour un projet, que vous avez justement besoin de ce temps pour gérer une équipe, qui est la plus compétitive possible. Les choses sont claires au PSG : Au PSG vous devez gagner ! (…) Les critiques ? Je les accepte et aussi je comprends, parce que les gens n’ont pas accès à notre quotidien, c’est très difficile d’avoir l’analyse que nous avons. Il est normal que de nombreuses personnes aient à donner leur avis sur ce qu’elle voit et nous devons l’accepter. Le football fait parler, et est important pour beaucoup de gens. Je comprends que les personnes qui aiment le PSG sont des gens qui ont la capacité d’observer, mais qui ont aussi du respect parce qu’il y a des professionnels qui essaient de faire ce qui est le mieux pour l’équipe et pour le club. »

Le style de jeu :

« Le beau jeu dans le sport est important pour nous en tant qu’entraineur. L’esthétique est quelque chose de fondamental. Nous essayons de jouer un beau football, nous essayons de jouer un football heureux, un football attractif, un football que les fans apprécient. Mais je pense que le football, ce n’est pas seulement jouer. C’est aussi être compétitif parce que nous sommes dans un contexte professionnel et cela signifie que parfois vous pouvez ne pas bien jouer, et il y a des matches lors desquels vous ne jouez pas de la meilleure façon, mais vous gagnez parce que vous êtes compétitifs. Ce sont donc deux choses différentes, c’est une chose de bien jouer et une autre d’être compétitif. Souvent, gagner et être compétitif de la meilleure manière, ne signifie pas que nous jouons le meilleur football que nous pouvons offrir. Mais je pense que l’équilibre est la chose la plus importante. Nous essayons de jouer de la meilleure façon possible pour que nos supporters s’amusent, pour que nous prenions aussi du plaisir, mais aussi pour obtenir des bons résultats. Si nous ne jouions que du bon football, nous serions les Harlem Globetrotters, et nous ferions que montrer un spectacle, mais les Harlem Globetrotters ne font pas de compétition, ils jouent et nous sommes une équipe de football qui est en compétition et en même temps pour faire du spectacle. C’est pourquoi il arrive souvent que nous ne trouvions pas cet équilibre, mais nous savons très bien que dans une équipe comme Paris, nous devons donner beaucoup d’énergie pour atteindre cet équilibre.

Son rôle dans les émotions des joueurs :

« Nous ne pouvons pas traiter les footballeurs comme quelque chose d’inerte, sans vie. Ils ressentent, ils souffrent, ils ont les mêmes problèmes que n’importe quelle autre personne, mais en même temps ils ont une responsabilité qui est de jouer au football, d’être en compétition encore plus que de jouer au football, et de donner des résultats. Il faut donc mettre tout ça dans le même sac, pour pouvoir gérer un footballeur triste de la meilleure façon possible. Il est très difficile pour lui d’exprimer son talent. Un footballeur dont la priorité n’est pas le football, ou qui a certains problèmes, aura toujours des difficultés à exprimer son talent sur le terrain (…) Et je pense que bien souvent nous sommes des entraîneurs, mais nous sommes aussi des amis, des psychologues, des parents, nous nous adaptons aux besoins de nos joueurs parce qu’au final, nous les voyons comme s’ils étaient nos enfants.«

La suite de la saison :

« J’espère le meilleur, j’espère que nous pourrons nous améliorer dans tous les domaines. Et je pense que l’objectif est toujours de gagner et de remporter tout ce à quoi nous prenons part. (…) Je crois beaucoup en ce club, et nous avons une équipe avec un talent énorme. Si nous sommes tous capables de nous unir et de tirer dans la même direction, et que nous comprenons qu’il y a cinq mois de compétition, dans lesquels nous devons chacun se sacrifier un peu pour le bien de l’équipe, si on est capable de faire ça, on a une équipe très talentueuse. Le challenge est là, c’est de convaincre chacun de nous battre contre nos adversaires. Le talent ne manque pas ! »