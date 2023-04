Revue de Presse PSG : Nice, Messi, Mbappé, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 9 avril 2023. La victoire chanceuse contre Nice, un Killian Mbappé encore muet pour son troisième match d’affilée, Christophe Galtier tendu et Donnarumma sauveur !

Selon Le Parisien, le PSG peut se sentir chanceux de repartir de l’Allianz Riviera avec les 3 points de la victoire. En effet, « secoué, canardé, giflé de toutes parts et miraculeusement sauvé par la goal line technologie », l’équipe parisienne a montré qu’elle était toujours en vie après « 3 défaites lors des 4 derniers matchs ». Il lui restera une dernière étape de haute montagne à franchir, c’est la rencontre de samedi prochain, au Parc des Princes, contre son dauphin lensois.

Dans cette rencontre, un super Donnarumma, aura été l’auteur de plusieurs sauvetages sur sa ligne et a eu de la réussite avec ce tir de Dante « tapant la barre transversale puis la ligne sans complètement la franchir, selon l’aide de la goal line ». Cela a suffi pour donner le gain du match aux parisiens. Pour le journal francilien, « les joueurs n’ont donc pas lâché Galtier », ce qui était « l’une des interrogations de la semaine après le non-match face à Lyon ». Pourtant les problèmes demeurent avec un « Galtier qui se sait condamné et un jeu qui se déploie (toujours) à l’économie, avec un troisième match d’affilée en Ligue 1 sans but pour Killian Mbappé ».

Le journal parisien revient également sur la prestation de Léo Messi, qui s’est montré « décisif à deux reprises, au meilleur des moments, pour permettre à son équipe de décrocher un succès importantissime dans la lutte pour le titre de champion de France ». Il s’est montré « disponible pour ses équipiers comme un milieu défensif » et après son but ô combien capital, « l’ensemble de ses coéquipiers s’est jeté sur lui pour le féliciter ». Preuve de son influence dans l’effectif. Son efficacité a permis au club parisien de « retrouver de la sérénité au moment du sprint final ».

Sans doute pas suffisant pour imaginer la Pulga encore sous le maillot parisien la saison prochaine. En effet, toujours selon Le Parisien, « après avoir été sifflé lors du dernier match au Parc par une frange des supporters » pour son manque d’investissement, l’Argentin « ferait également moins l’unanimité auprès des dirigeants du club parisien » et « l’accord verbal autour d’une prolongation, scellé entre l’Argentin et le PSG pendant la dernière Coupe du Monde aurait pris du plomb dans l’aile ».

De quoi donner de sérieux maux de tête aux décideurs Rouge & Bleu pour la construction de leur effectif la saison prochaine…

L’Equipe rappelle que le Paris-SG s’est épargné une troisième défaite qui l’aurait ramené en 2008… une époque où les Rouge & Bleu se battaient pour ne pas descendre en Ligue 2. Pour le quotidien sportif, le score de 2-0 ne reflète pas la physionomie du match où le Gym « aurait pu gagner par deux buts d’écart sans un Gianluigi Donnarumma qui a frôlé le 10/10 ». Rien que ca.

Cette victoire est jugée en trompe-l’oeil et est « à moitié rassurante, et encore » pour le journal sportif qui révèle même que le Paris Saint-Germain n’a pas été meilleur que face à Rennes ou contre Lyon ce samedi, « et parfois nettement plus bousculés dans les temps forts. »

Au cours de cette rencontre, l’équipe de Christophe Galtier n’a jamais profité des espaces et de la vitesse laisée, « se heurtant sur le remarquable équilibre des Aiglons à la perte du ballon. » Kylian Mbappé a lui « traversé le match comme une ombre ». Outre Messi, les meilleurs joueurs de champ parisiens auront été Nuno Mendes et Danilo, selon L’Equipe, tout en félicitant à nouveau la performance héroïque de Gigio Donnarumma.

Le journal fait aussi un focus sur la soirée mouvementée de Christophe Galtier qui est passé par toutes les émotions. Le coach parisien a été la cible d’une banderole déployée par le kop niçois dans la Populaire Sud : « Avant/après, la mama di Galtier. »

Au coup de sifflet finale, l’entraîneur du PSG s’est dirigé vers la tribune niçoise en l’applaudissant, les deux pouces levés, ironique.

L’ancien niçois a justifié ses réactions en déclarant en conférence de presse : « Ma maman a 83 ans, elle sort d’un cancer, expliquait Galtier en conférence de presse, toujours remonté. Point à la ligne. Si ces gens voient des matches de Coupe d’Europe, c’est grâce à notre travail la saison dernière. Qui fait qu’aujourd’hui, avec le travail de Didier (Digard), il y a encore des matches de Coupe d’Europe cette saison. »

Cette réaction intervient aussi dans un contexte pour le moins délicat où « certains proches le décrivent éprouvé mais toujours combatif », révèle L’Équipe.