Revue de presse PSG : Nuno Mendes, Mbappé, Kimpembe, notes…

Vu et lu au sujet du PSG ce jeudi 2 septembre 2021 dans la presse hexagonale : le match décevant de l’équipe de France après son match nul face à la Bosnie-Herzegovine (1-1) et la rencontre moyenne de Kylian Mbappé et de Presnel Kimpembe. Le numéro 7 parisien qui ne combine pas suffisamment avec Griezmann. Mais aussi la présentation de la nouvelle recrue parisienne, Nuno Mendes, et le fait que Kurzawa soit désormais relégué au quatrième rang dans la hiérarchie.

Après leur match nul poussif face à la Bosnie-Herzégovine (1-1), les Bleus sont pointés du doigt par le journal L’Équipe pour leur manque de consistance dans le jeu. L’absence de complémentarité entre Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann a sauté aux yeux du quotidien sportif qui explique que ça manquait de « fluidité dans les mouvements, peu de une-deux, de rares prises de profondeur : leur relation technique n’a jamais déséquilibré la défense bosniaque, un peu trop solide sur ses appuis pour une animation offensive aussi pâle. » Si le Parisien est celui qui a crée le plus de différence balle aux pieds, il a manqué d’efficacité devant le but. Le média fait le constat d’un Mbappé qui échange bien plus avec Benzema et réciproquement (7 et 8 passes). Griezmann lui n’a été servi qu’une fois par le numéro 7 du PSG et quatre fois par le Madrilène.

Par ailleurs l’attaquant souffre d’une douleur à un mollet sur une accélération. Il existe une incertitude sur sa présence dans la suite du rassemblement de l’équipe de France.

Kimpembe a obtenu la note de 4 par le journal qui écrit que le défenseur « ne dégage pas sa sécurité habituelle. L’envie ne manque pas. Mais ses interventions sont parfois à contretemps. » Mbappé a lui eu 6/10, c’est la meilleure note chez les tricolores grâce à ses multiples provocations.

L’Équipe fait un focus sur « le déclassement » de Kurzawa suite à la signature de Nuno Mendes, considéré « comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération à son poste et était convoité par pas mal d’écuries européennes. » L’international français est désormais quatrième dans la hiérarchie des défenseurs gauche et en interne on n’a pas apprécié que le joueur n’ait pas montré davantage d’envie pour rejoindre un autre club. Juan Bernat a de son côté « plus aucun souci médical », a participé à l’intégralité des séances collectives et devrait retrouver les terrains en septembre.

Après le match nul des Bleus face à la Bosnie-Herzegovine (0-0), les hommes de Didier Deschamps restent leaders de leur groupe malgré des errements et des hésitations tout au long de la rencontre. Le Parisien explique que Griezmann se désespérait sur le côté droit de l’attaque où il perd la plus grande partie de son influence et « les connexions avec Mbappé et Benzema sont toujours aussi hésitantes. »

Kimpembe a de nouveau reçu la note de 4/10, où « il a montré une fébrilité étonnante sur ce match. » Kylian Mbappé a lui eu 5/10 pour sa discrétion sur la première demi-heure même s’il a été plus en vue après.

Le Parisien consacre tout un article sur la nouvelle recrue parisienne, Nuno Mendes, qui est jugée comme une sacrée opération » car les prestations de l’international portugais « laissent augurer le meilleur pour Paris. » Le quotidien francilien le compare à Achraf Hakimi grâce à son « rôle de piston sur le côté gauche d’une défense à trois. » Interrogé par le média, le journaliste Gary De Jesus (spécialiste du football portugais) fait une description plutôt avantageuse du joueur : « Pour sa première saison pleine, il a été l’un des meilleurs joueurs du championnat portugais, si ce n’est le meilleur. Il est très rapide, il a un coffre phénoménal. Je me souviens aussi de passes en profondeurs d’une précision folle et je l’imagine déjà faire les mêmes ravages que Hakimi avec Mbappé devant lui… » Le chroniqueur pour Europe 1 ajoute que le nouveau Rouge & Bleu est « assez calme, assez discret » et que la présence de nombreux lusophones dans le vestiaire va l’aider à s’intégrer rapidement au groupe.