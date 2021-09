Hakimi élu meilleur joueur marocain de l’étranger

Avec le recrutement d’Achraf Hakimi (22 ans), le PSG s’est assuré de la qualité pour son poste d’arrière droit pour de très nombreuses années. L’international marocain est déjà très en forme depuis le début de la saison (5 matches, 1 but et deux passes décisives) et apporte de nouvelles choses à Mauricio Pochettino. Son entente avec Kylian Mbappé, sur et en dehors des terrains est très prometteuse. Hakimi qui restait sur une très grosse saison avec l’Inter Milan (45 matches, 7 buts et 11 passes décisives. Des performances qui lui ont permis de remporter le Trophée du meilleur marocain de l’étranger pour la saison 2020-2021 décerné par l’Union marocaine des footballeurs (UMFP).

الإتحاد المغربي للاعبين المحترفين يسلم جائزة أحسن لاعب محترف مغربي في الخارج لموسم 2020/21 للاعب الدولي أشرف حكيمي🦁#trophéesumfp⭐ #UMFP⚽️🇲🇦 pic.twitter.com/sXkmxk8vJI — UMFP (@UMFPro) September 1, 2021