Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 22 août 2022. Le PSG impressionnant face au LOSC, un Mbappé record tout comme la déroute du LOSC à domicile et un trio offensif salué pour son sens collectif et sa magie.

“Paris Sublime Génialement pourrait devenir le nouvel acronyme du PSG”, voilà commence Le Parisien son papier du jour, totalement séduit par la prestation parisienne. “Amoureux du club de la capitale, videz les plages, quittez l’autoroute, pliez bagage car il ne faut pas rater en ce mois d’août et de vacances ce retour du beau en Ligue 1, incarné par une équipe exquise et divine, à la gestuelle soyeuse et léchée. Un feu d’artifice continu, un 14 juillet du jeu, avec sa fête et ses bals (balles ?) populaires” s’enthousiasme le quotidien francilien qui félicite tout particulièrement Christophe Galtier et son football flamboyant en plus d’être injouable.



Le bilan de Mauricio Pochettino est perçu comme un terrible désaveu après les premières semaines de ce nouveau PSG qui produit un jeu d’une « beauté foudroyante » et un « spectacle gargantuesque et permanent”.

Ce niveau de jeu spectaculaire “s’accompagne d’une joie démonstrative, avec ce but précoce fêté comme une victoire sur le coup d’envoi. On aurait dit qu’ils venaient de gagner un titre, sautillant en ronde comme des écoliers à l’annonce de la cloche.” De bonne augure pour le reste de la saison même si pour “l’Europe et l’après-Coupe du monde, c’est une autre histoire et quelques renforts peuvent apporter leur écot.”

Le Parisien revient sur le premier but inscrit au bout de 8 secondes de jeu et explique qu’il y “a souvent une grande différence entre le travail effectué à l’entraînement et le déroulé d’une rencontre officielle”… et le PSG a lié les deux comme rarement ce dimanche. Cette combinaison de jeu “fulgurante” que les Dogues n’ont pas anticipée et conclue magnifiquement par Kylian Mbappé. Le ballon n’aura été touché que 6 fois, mais cette réalisation est la plus rapide de l’histoire du club et égale le record celui en Ligue 1 détenu par Michel Rio, ex-milieu de Caen, depuis février 1992. Mais Christophe Galtier prévient : “C’est un but qu’on ne reverra pas, je pense. On l’a vu dans d’autres championnats. Mais le montrer, c’est une chose, le faire à l’entraînement aussi, le faire dans ce contexte, bravo”. Mbappé qui se sera montre particulièrement actif au côté de Neymar et Messi, en combinant énormément devant la surface. “La MNM cartonne et place déjà ses trois membres en tête du classement des buteurs de Ligue l. Tout va, vraiment, très bien au PSG” conclut le journal francilien.

Les notes des joueurs du PSG selon Le Parisien : Donnarumma 7 – Ramos 5, Marquinhos 6,5, Kimpembe 6 – Hakimi 8,5, Verratti 6, Vitinha 8, Nuno Mendes 8 – Neymar 9,5, Mbappé 9, Messi 8,5

La Une titrée « Totale Harmonie » avec l’image de la célébration collective du premier but inscrit en 9 secondes. « Il y a tout eu, hier, dans la démonstration du Paris Saint-Germain à Lille ». Voilà de quelle manière L’EQUIPE s’ouvre d’emblée et dans son premier article au moment de revenir sur la très large victoire 7-1 du PSG en terres lilloises. « Ça, c’est une équipe », titre même le quotidien sportif français pour mettre en avant l’aspect collectif des parisiens ce dimanche soir, eux qui ont « abandonné leur égo à Lille pour offrir un spectacle comme ils n’en avaient plus livré depuis longtemps ». La générosité et l’investissement de Neymar et Kylian Mbappé sont mis en avant par le média sportif, qui note que « dans cette équipe, le danger semble provenir de partout, y compris sur coups de pied arrêtés », en témoignent les deux opportunités de Marquinhos au cours du match. Il y a tout eu, sauf un penalty, et surtout un Christophe Galtier qui avait très bien travaillé son sujet comme le note L’EQUIPE en appuyant sur les défauts de son ancienne équipe, notamment la lenteur de Jonsé Fonte.

Dans son édito intitulé « Ensemble« , Vincent Duluc se montre en tout cas dithyrambique à l’égard de ce PSG, et notamment au moment de parler du trio offensif parisien qu’il estime avoir été injouable ce dimanche soir : « Parce que Neymar est revenu, parce que Mbappé est toujours là, et parce que Messi est arrivé avec un an de retard. On laissera leurs adversaires se plaindre qu’ils soient des joueurs de Ligue 1, nous, on se souvient qu’on les a vus jouer ensemble, vraiment, enfin ». Les trois hommes ont ainsi répondu à toutes les questions de la semaine sur leur possible guerre d’ego, « mais ce sont eux qui avaient suscité la question », écrit bien Vincent Duluc qui estime maintenant que la question de la semaine portera sur « la permanence de la magie ».

L’EQUIPE s’attarde également tout naturellement sur la magnifique combinaison du premier but inscrit par le PSG au bout de 9 secondes par Kylian Mbappé. Celui qui a été désigné comme tireur numéro 1 pour les penalties a ainsi inscrit le but le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 depuis une réalisation signée Michel Rio avec Caen contre Cannes en 1992. Un but vu comme un symbole par le quotidien français : « alors que le PSG semblait dépendre d’exploits individuels depuis presque deux ans, le voilà qui chorégraphie un coup d’envoi en impliquant ses trois étoiles offensives », écrit le quotidien français qui note tout justement que Paris n’est pas le seul club à avoir tenté – et réussi – cette combinaison, ce que Christophe Galtier ne cachait pas lui-même à la fin de la rencontre.

Ce PSG ayant inscrit 5 buts lors de chacun de ses 4 derniers matchs de Ligue 1 (seul Reims en 1952 a réussi une telle performance) a en tout cas le mérite d’émerveiller Vahid Halilhodžić. L’ancien technicien du PSG et de Lille s’est notamment émerveillé dans les colonnes de L’EQUIPE du rôle de Leo Messi. « Je le trouve plus intelligent. Il porte moins le ballon qu’au Barça. Messi, c’est une école du football. Dans cette position, il est davantage dans cette réflexion d’aider Neymar et Mbappé que de marquer et de penser au Ballon d’Or », explique-t-il. Néanmoins, tout n’est pas parfait à 100% dans la copie parisienne, notamment sur le plan défensif, et Vahid Halilhodžić ne manque pas de souligner cet axe de progression. « Sa première ligne est parfois trop éloignée er ses couloirs trop élargis. Il doit plus vote fermer côté ballon pour faire barrage à l’adversaire er éviter ainsi qu’il se créer autant d’occasions », souligne-t-il. Nul doute que ces défauts ont également été vus par Christophe Galtier.

Les notes des joueurs du PSG dans L’EQUIPE : Donnarumma 6 – Ramos 6, Marquinhos 7, Kimpembe 7 – Hakimi 7, Vitinha 7, Verratti 8, Nuno Mendes 7 – Messi 9, Mbappé 9, Neymar 9

Enfin, dans la presse nordiste, la Voix du Nord parle d’une soirée ayant « rapidement tourné au cauchemar » pour le LOSC, « car Kylian Mbappé a décidé de s’attaquer à un record que l’on croyait inaccessible ». Le quotidien poursuit : « à partir de là, on a compris que la soirée des Nordistes allait être longue« . Une rencontre qui s’est donc déroulé dans suspense aux yeux de la Voix du Nord, qui note que les Dogues n’avaient pas pris une telle correction à domicile depuis août 1958 et une défaite 1-6 contre le RC Paris. « Le PSG et le LOSC sont les deux derniers champions en titre mais ils n’évoluent plus du tout sur la même planète« , conclut le quotidien régional.