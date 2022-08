Tout juste arrivé à l’AS Roma dans le cadre d’un prêt, Georginio Wijnaldum risque d’être éloigné pendant un petit moment à la suite d’une vilaine blessure.

Après une première saison au PSG au cours de laquelle il n’aura eu de cesse de décevoir tant il était quelconque dans le jeu, Georginio Wijnaldum a été poussé vers la sortie cet été. Acceptant l’idée d’un départ au contraire d’autres joueurs qui s’accrochent à leur place à Paris, l’international néerlandais arrivé un an plus tôt librement après la fin de son contrat à Liverpool a rejoint l’AS Roma de José Mourinho dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat pouvant devenir obligatoire si le club italien est qualifié en Ligue des champions et que le joueur dispute un certain nombre de matchs.

Fracture du tibia pour Georginio Wijnaldum

Tout avait bien commencé pour Georginio Wijnaldum dans la capitale italienne. Après un bel accueil de la part des supporters romains, le milieu âgé de 31 ans a effectué ses débuts en Serie A en entrant en jeu pendant 12 minutes à l’occasion de la victoire 1-0 de l’AS Roma sur la pelouse la Salernitana en ouverture de la saison 2022/2023 du championnat italien. Tout conduisait à penser que Georginio Wijnaldum aurait maintenant l’occasion d’enchainer ce lundi soir contre la Cremonese pour la deuxième journée de Serie A lors de la première sortie de la saison de l’AS Roma dans son Stadio Olimpico.

Seulement voilà, le joueur prêté par le PSG va devoir tirer un trait sur cette rencontre, et sans doute pas uniquement sur celle-ci. En effet, ce dimanche soir, pendant que Paris s’imposait largement 7-1 sur les terres du LOSC, l’AS Roma a annoncé que Georginio Wijnaldum s’est fracturé le tibia de la jambe droite. Une blessure survenue ce dimanche à l’entrainement dans l’après-midi et qui a donc été confirmée à la suite d’examens médicaux passés par le joueur en fin de journée. En l’état, le club de la capitale italienne ne donne aucune indication quant à la durée d’indisponibilité de Georginio Wijnaldum, l’AS Roma indiquant simplement que d’autres examens seront pratiqués par le joueur au cours des prochains jours. Reste à voir quels résultats ceux-ci apporteront.