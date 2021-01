Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 5 janvier 2021, veille de match à Saint-Etienne (18e journée de Ligue 1).

L’Equipe propose sa sixième édition des 30 qui font le football français. Un classement dominé par l’arbitre Stéphanie Frappart. “Pour son parcours en Ligue des champions avec le PSG et son efficacité en Ligue 1 (29 buts en 2020), Kylian Mbappé monte sur la deuxième marche”, explique le journal sportif. Pour le club de la capitale, ça fait 2/Mbappé 8/Neymar 13/Leonardo 19/Al-Khelaifi 21/Tuchel (voir ci-dessous).

“Pour leur première réelle séance, Pochettino et son staff ont fait honneur à leur réputation : ça a bougé, couru et beaucoup parlé“, rapporte le journal sportif sur le lundi du PSG. “Hier, l’effectif pro, complété par des jeunes (Michut, Simons, El Chadaille, Nagera…), était attendu à 9h30 par le nouveau staff pour un petit-déjeuner de et une pré activation. La séance en elle-même a commencé à 10h30. Et les Parisiens, sans encore goûter aux joies des festivités des séances de torture made in Jesus Perez, l’adjoint, ont pu goûter un peu à ce qui les attendait. Avec des exercices éprouvants. Des circuits qui devaient s’achever par un travail de finition, des petites oppositions et de larges toros. […] L’histoire retiendra que dans la première opposition de Pochettino, c’est un 4-3-3 qui était installé. Avec devant un trio Di Maria, Kean, Mbappé et une sentinelle qui était Gueye (encadrée par Verratti et Herrera). […] Absent hier, Neymar ne fera pas le déplacement dans le Forez. Tout comme Kimpembe, Kurzawa et bien sûr Rafinha (Covid). Un doute subsiste pour Diallo et Florenzi. Sarabia a participé à la séance.” Selon L’Equipe, le onze probable du PSG sera celui là : Navas – Dagba, Marquinhos, Kehrer, Bakker – Herrera, Gueye, Verratti – Di Maria, Kean, Mbappé.

Mauricio Pochettino “n’aura disposé que de 72 heures pour remettre son équipe en jambes avant le match demain face aux Verts”, constate Le Parisien. “Un délai qui prend, de fait, des allures de mission impossible pour un technicien en phase de découverte. […] Paris, qui a privilégié le repos à la reprise, est le dernier club de L1 à avoir retrouvé l’entraînement. Les Verts étaient au boulot depuis quatre jours déjà lorsque Pochettino a fait connaissance avec ses troupes dimanche après-midi. “A cette période de l’année, c’est le genre de différence qui compte. Le PSG sera juste en phase de remise en jambes. Quand on reprend le dernier, on est forcément le dernier à retrouver la forme, explique Alexandre Marles, l’ancien responsable performance du PSG avant de tempérer. Mais les objectifs de Paris ne sont pas les mêmes que ceux des autres.” Et en France, on pense toujours que les Rouge & Bleu conserveront leur titre : “Un collège de 54 consultants, entraîneurs ou anciens joueurs, a voté à la demande du « Parisien » – « Aujourd’hui en France » pour le podium final de la Ligue 1. Pour 43 d’entre eux, Paris sera sacré !”

Du côté de France Football, on place Mauricio Pochettino en couverture. “Le nouvel entraîneur du PSG base sa philosophie de jeu sur le dynamisme et l’enthousiasme, écrit l’hebdomadaire. “Si vous n’avez pas encore entendu parler de « l’énergie universelle », il va bientôt falloir vous y habituer. Surtout si vous êtes joueur ou supporter du PSG. L’énergie universelle est un concept axé sur la transmission d’énergie autant qu’une philosophie où la force de vie engendre un pouvoir d’inspiration qui influence les destinées. La première fois que Pochettino a exposé publiquement cette notion quasi spirituelle, c’était il y a quelques années pour évoquer l’éminence des performances de Harry Kane lors des derbys londoniens. “Je crois en l’énergie universelle. Tout est connexion dans la vie. Rien n’arrive par hasard. Toute chose est la conséquence de quelque chose d’autre.” Énergie. Le mot est inséré dans le langage du technicien Pochettino autant qu’il l’était dans le jeu du joueur Pochettino. Il est son maître-mot, son ADN.”