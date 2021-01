Comme depuis six ans, le journal l’Equipe dévoile le classement des 30 personnalités qui font le football français. Et cette nouvelle liste est dominée cette année par la première arbitre femme à arbitrer un match de Ligue des Champions (Juventus Turin-Dynamo Kiev), Stéphanie Frappart. “Dans une profession qui est sans cesse décriée et contestée, Frappart fait aujourd’hui l’unanimité. Une performance unique qui lui ouvre désormais la voie vers l’Euro 2020“, vante Jérôme Cazadieu directeur de la rédaction du quotidien sportif. Le deuxième de ce classement se nomme Kylian Mbappé, “pour son parcours en Ligue des champions avec le PSG et son efficacité en Ligue 1 (29 buts en 2020).” Le podium est complété par le sélectionneur de l’Equipe de France Didier Deschamps. Trois autres Parisiens vont partie de ce classement. Neymar en huitième position, Leonardo à la 13e place et Nasser al-Khelaïfi qui se place 19e. Tout juste débarqué du banc parisien, Thomas Tuchel figure également dans ce classement, deux places derrière son ancien président (21e).

Le classement complet

1. Stéphanie Frappart

2. Kylian Mbappé

3. Didier Deschamps

4. Maxime Saada

5. Vincent Labrune

6. Noël Le Graët

7. Christophe Galtier

8. Neymar

9. Amandine Henry

10. Zinédine Zidane

11. Corinne Diacre

12. Antoine Griezmann

13. Leonardo

14. Eduardo Camavinga

15. Rudi Garcia

16. André Villas-Boas

17. Olivier Giroud

18. Jean-Michel Aulas

19. Nasser al-Khelaïfi

20. Karim Benzema

21. Thomas Tuchel

22. Wendie Renard

23. Florence Hardouin

24. Adrien Rabiot

25. Kingsley Coman

26. Jacques-Henri Eyraud

27. Hugo Lloris

28. Vincent Duluc

29. Laurent Nicollin

30. Stéphane Guy