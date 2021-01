Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 2 janvier 2021, date d’ouverture du mercato hivernal.

Et L’Equipe contredit Le Parisien qui disait hier qu’il n’y aurait pas de ventes forcées en janvier : “Après avoir échoué, l’été dernier, à vendre à hauteur de 60M€ comme le club le lui avait demandé, Leonardo va devoir profiter de la fenêtre hivernale pour se délester de quelques joueurs“, écrit le journal sportif. “En interne, il se dit que s’il parvient à récupérer environ 40M€ en janvier, l’objectif serait quasiment atteint. Mais quels Parisiens sont sur le marché ? À peu près les mêmes : Draxler, Paredes, Gueye, éventuellement Herrera ou Kehrer en cas de bonnes offres. Seulement, les courtisans ne sont pas nombreux. L’Inter aurait un œil sur Paredes mais souhaiterait le faire venir dans le cadre d’un échange avec Eriksen, selon plusieurs médias italiens. Il n’est pas évident que le milieu offensif danois intéresse Paris comme il n’est pas évident que Paredes souhaite partir. […] Il ne serait pas étonnant que Leonardo relance la piste menant à Dele Alli, activée l’été dernier. Un des joueurs favoris de Pochettino.“

Plus largement, compte tenu des situations contractuelles et sportives de Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Sergio Ramos, Sergio Agüero et même Neymar ou Kylian Mbappé, l’année 2021 s’annonce spéciale sur la planète mercato. “Les obstacles rencontrés par le PSG depuis un an pour la prolongation du contrat de Mbappé montrent à quel point ces affaires sont sensibles. Depuis plusieurs mois, Leonardo essaie de convaincre l’entourage que l’avenir du foot européen se situe à Paris. Seulement, pour l’heure, le dirigeant peine à se montrer persuasif. Il mesure aussi un peu plus la concurrence du Real Madrid et de Liverpool”, commente L’Equipe. Mais “il apparaît inconcevable que l’avenir de Neymar et Mbappé ne soit pas verrouillé d’ici à la fin de saison. […] Mbappé ne s’est toujours pas positionné quand Neymar s’est déclaré « très heureux à Paris », ce qui en dit long sur ses envies. Oui, il veut prolonger son contrat mais, non, les discussions n’ont pas encore été entamées, la faute au Covid pour partie. Son entourage souhaiterait quatre ans de plus.” Le numéro 10 du PSG a par ailleurs réveillonné avec sa famille et ses proches, “balayant ainsi les critiques des derniers jours”, constate le journal sportif.

Comme ses camarades, Neymar et Kylian Mbappé seront demain, dimanche, au centre Ooredoo pour reprendre l’entraînement sous les ordres de Mauricio Pochettino et de ses adjoints (Jesus Perez, Miguel D’Agostino et son fils Sebastiano) toujours pas officialisés bien qu’arrivés hier après-midi à Paris. Le PSG “a préféré différer à aujourd’hui l’officialisation de sa nomination”, observe le journal sportif. Ce que valide Le Parisien. “Pour résumer la situation — et l’attente qui se prolonge —, on pourrait emprunter à l’entraîneur licencié la formule selon laquelle on a cherché Pochettino dans la douche, dans les vestiaires, avec les kinés… En vain. Hier, la Factory, le siège du club, était toujours totalement déserte, tout comme le camp des Loges. Il n’est même pas certain que l’Argentin passe par là avant l’officialisation de son contrat, qui devrait enfin intervenir aujourd’hui. La plupart des salariés du club terminent leurs congés hivernaux, et il est possible que les formalités relatives à la signature du contrat soient réalisées à distance ou dans un autre lieu tenu secret. L’entraîneur, lui, ne manifeste aucune impatience. Jeudi soir, il a passé le réveillon en famille, à Londres. […] Plusieurs voyages retour des Parisiens éparpillés sur plus d’une dizaine de fuseaux horaires pour leurs vacances auront lieu aujourd’hui. Avant de faire connaissance avec une méthode d’entraînement qui s’annonce beaucoup plus musclée que la précédente, ces derniers ont passé pour la plupart le réveillon du Nouvel An loin de Paris. Ils repasseront un test Covid à leur retour au camp des Loges, à seulement trois jours du match contre Saint-Etienne, mercredi.”