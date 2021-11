Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 20 novembre 2021. Décryptage de la communication de Mauricio Pochettino, l’emploi du temps chargé de Leo Messi, le retour de la quasi-totalité de l’effectif, l’utilisation de Dina Ebimbe, les associations de supporters dans la tribune Boulogne suspendues, le turn-over constant au PSG et les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien décrypte les derniers propos de Mauricio Pochettino sur sa vision d’entraîneur du PSG. Dans un entretien au journal L’Equipe, le coach argentin a déclaré qu’il était là pour développer les idées du PSG et non pas ses idées définies, et qu’il avait besoin de temps. « Une sortie à double détente, à la fois comme une pierre dans le jardin des dirigeants du club qui viennent d’user six coachs en dix ans et une tirade un peu fataliste, un brin défaitiste », rapporte LP. L’ancien directeur sportif du PSG, Jean-Michel Moutier, s’est exprimé sur cette prise de parole de Mauricio Pochettino. « Pour moi, il dit : ‘Je subis ce que l’on m’a donné, je n’ai pas mon mot à dire, je suis étranger à ce club’ (…) A-t-il un coup de blues ? Sa communication est étonnante. Il donne le signe qu’il est de passage. On dirait qu’il sent que sa fin est proche. »

Le quotidien francilien évoque également le début de saison de Leo Messi, qui doit jongler entre le PSG, la sélection et les blessures. Cet « emploi du temps chargé ne l’aide pas à trouver de la continuité dans ses performances avec sa nouvelle équipe. » Face au FC Nantes ce samedi après-midi (17h sur Prime Video), l’Argentin tentera de marquer son premier but en Ligue 1 au Parc des Princes, un stade où il a déjà brillé avec trois réalisations en Ligue des champions. De son côté, Mauricio Pochettino « optimise le temps avec la Pulga qui restera avec le groupe jusqu’à Noël maintenant, sans avoir à se plier à ses obligations en sélection. » Depuis le début de la saison, le sextuple Ballon d’Or cumule quasiment autant de temps de jeu avec l’Albiceleste (555 minutes) que le PSG (595).

XI probable du PSG (Le Parisien) : Navas – Hakimi, Kehrer, Diallo, Bernat – Wijnaldum, Danilo (ou Verratti), Gueye – Messi, Mbappé, Di María

De son côté, L’Equipe met en avant le fait que le PSG retrouve peu à peu la quasi totalité de son effectif, à quelques jours du déplacement à Manchester City en Ligue des champions (24 novembre). Et face aux Nantais, certains joueurs pourraient retrouver du temps de jeu à l’image de Marco Verratti. De son côté, Presnel Kimpembe « sera encore ménagé (…) Le staff va devoir trouver le juste équilibre entre la protection de son champion du monde et sa remise en rythme. » De retour à la compétition avec l’Argentine, Leandro Paredes « sera entièrement disponible et offre une solution en plus au milieu. » Concernant Sergio Ramos, une possibilité de faire partie du groupe face au FC Nantes était envisageable mais « à l’issue de leur dernière réunion, en milieu d’après-midi, les staffs technique et médical ont convenu qu’il était préférable que le défenseur travaille en intensité au Camp des Loges aujourd’hui. » Ainsi, l’Espagnol pourrait faire partie du groupe face à City afin d’amener son expérience aux vestiaires, même s’il ne joue pas la rencontre. Enfin, la présence de Neymar Jr dans le groupe ne signifie « qu’il jouera à coup sûr ce soir. »

Le quotidien sportif revient également sur l’utilisation d’Eric Dina Ebimbe, l’un des seuls Titis utilisés par Mauricio Pochettino cette saison. Lors de sa troisième titularisation face à Bordeaux (3-2) avant la trêve internationale, le milieu de terrain « a étalé une présence rassurante avec un travail de pressing efficient. » Reste à savoir s’il aura une nouvelle occasion de s’illustrer face au FC Nantes cet après-midi. Le coach du PSG l’utilise comme milieu relayeur et « ses caractéristiques athlétiques et cette faculté à casser les lignes balle au pied collent avec ce qui manque au PSG », notamment en l’absence de Marco Verratti. Son ancien entraîneur au Havre, Paul Le Guen, est revenu sur son évolution. « Il est très doué, avec beaucoup de vitesse, de puissance, de technique aussi. Il doit encore gagner en constance mais je suis convaincu qu’il peut monter dans la hiérarchie des milieux. »

L’Equipe rapporte que le PSG a suspendu ses associations de supporters dans la tribune Boulogne suite à de récents incidents. Si les Paname Rebirth et la Résistance Parisienne sont interdits d’accès à la tribune pendant six mois, les membres du Block Parisii, eux, sont suspendus du Parc des Princes et des déplacements pendant un an. En cause, une banderole sortie lors de PSG-OL « faisant référence à un ‘fight’ manqué avec les Lyonnais, la présence récente d’autocollants KOB (Kop of Boulogne) dans le virage et enfin le vol de la bâche des Paname Rebirth, le soir de PSG-Leipzig. » Des insultes racistes ont également été proférées et dès lors, le PSG redoute « d’une résurgence de l’extrême droite dans son enceinte », explique L’Equipe. En face, la Tribune Auteuil fêtera en grande pompe (fumigènes, tifos) les 30 ans du Virage.

Enfin, Ouest-France fait un focus sur le turn-over du PSG. Face au FC Nantes, les Rouge & Bleu devraient aligner une 99e composition d’équipes différente. Une série entamée par Thomas Tuchel en janvier 2020. Chez les voisins européens, les leaders des différents championnats « ont tous alignés, lors des derniers mois, un onze de départ identique à quelques semaines d’intervalle. » Un turn-over au sein du club de la capitale qui s’explique notamment par les nombreux pépins physiques, les alternances au poste de gardien de but ou encore les retours tardifs des sud-Américains lors des trêves internationales. À Tottenham, Mauricio Pochettino avait reconduit une seule fois son onze de départ lors des 55 derniers matches, lors du Boxing Day 2018 avec les rencontres face à Wolverhampton et Everton.