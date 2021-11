Quel onze du PSG pour affronter le FC Nantes ?

Ce samedi après-midi à 17 heures (Prime Video), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le FC Nantes, à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur les retours de Marco Verratti, Leandro Paredes et Leo Messi, absents lors des dernières rencontres des Rouge & Bleu. Revenu avec une gêne aux adducteurs de la cuisse gauche, Neymar Jr devrait également être présent dans le groupe du coach argentin. De son côté, Presnel Kimpembe pourrait être préservé tandis que Marquinhos sera laissé au repos. De retour à l’entraînement collectif, Sergio Ramos devrait également attendre quelques jours supplémentaires avant de faire sa première apparition dans le groupe parisien.

Si Keylor Navas sera présent dans le but en l’absence de Gigio Donnarumma (malade), trois noms en défense semblent se détacher dans les onze probables : Achraf Hakimi, Thilo Kehrer et Abdou Diallo. Concernant le couloir gauche de la défense, la place se disputera entre Nuno Mendes et Juan Bernat. Pour son milieu de terrain, Mauricio Pochettino aura un large choix. En effet, seul Rafinha manquera à l’appel. En attaque, Ángel Di María et Kylian Mbappé devraient être alignés. Leo Messi pourrait compléter ce trio pour affronter le FC Nantes.

XI probable du PSG selon Le Parisien : Navas – Hakimi, Kehrer, Diallo, Bernat – Wijnaldum, Danilo (ou Verratti), Gueye – Messi, Mbappé, Di María

: Navas – Hakimi, Kehrer, Diallo, Bernat – Wijnaldum, Danilo (ou Verratti), Gueye – Messi, Mbappé, Di María XI probable du PSG selon L’Equipe : Navas – Hakimi, Kehrer, Diallo, Mendes – Dina Ebimbe, Danilo, Gueye – Di María, Icardi, Mbappé

: Navas – Hakimi, Kehrer, Diallo, Mendes – Dina Ebimbe, Danilo, Gueye – Di María, Icardi, Mbappé XI imaginé par la rédaction de CanalSupporters : Navas – Hakimi, Kehrer, Diallo, Bernat – Paredes, Verratti, Gueye – Di María, Messi, Mbappé