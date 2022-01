Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 12 janvier 2022. Les contacts maintenus entre Manchester United et Mauricio Pochettino, les spectateurs qui assisteront au match face au Stade Brestois, les avenirs de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, et Paul Pogba comme potentielle cible du PSG.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur les contacts entre Mauricio Pochettino et Manchester United. Déjà intéressés par l’entraîneur du PSG en novembre dernier afin de remplacer Ole Gunnar Solskjær, les Red Devils maintiennent les contacts avec l’Argentin, qui « compte beaucoup de partisans dans la sphère du club anglais pour prendre les rênes la saison prochaine. » Ce qui est sûr, c’est que l’actuel entraîneur, Ralf Rangnick, ne prolongera pas son intérim. Ainsi, deux solutions sont envisagées par les dirigeants mancuniens pour occuper le banc à partir de la saison 2022-2023 : Mauricio Pochettino ou Eric ten Hag (Ajax). Dans ce duel entre les deux coaches, chacun a ses partisans au sein du club. « La direction mancunienne penche pour l’Argentin. Rangnick, lui, pour le Néerlandais. » Alors que son passage au PSG laisse grandement à désirer, Mauricio Pochettino – sous contrat jusqu’en 2023 – garde une belle cote en Angleterre après ses passages réussis à Southampton et Tottenham. Ainsi, il pourrait retrouver un championnat qu’il apprécie ainsi qu’une vie anglaise qu’il préfère même s’il a fini par trouver un logement à Paris, rapporte LP. « Secrètement et discrètement, l’ancien défenseur du PSG maintient des contacts avec Manchester United, pour le cas où il parviendrait à se libérer de son contrat à Paris l’été prochain. » Concernant le PSG, la priorité en cas de départ de l’Argentin se nomme Zinedine Zidane.

Le quotidien francilien se demande comment le PSG choisit ses 5.000 spectateurs pour la réception du Stade Brestois ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. En effet, en raison de la jauge instaurée dans les stades jusqu’au 23 janvier, très peu de supporters pourront assister à cette première rencontre de l’année au Parc des Princes. Un message du service billetterie et abonnement a été envoyé : « La jauge limitée à 5 000 places nous oblige à suspendre tous les abonnements du Parc des Princes et à annuler tous les billets ayant été achetés sur cette rencontre. » Une mauvaise nouvelle pour les 36.000 abonnés du Parc des Princes. Dans sa répartition, les Rouge & Bleu ont choisi 3.500 places pour les partenaires et sponsors et le reste pour les abonnés. « Mises en vente ce mardi matin, les places sont quasiment toutes parties en quelques heures. » Et afin de respecter les distanciations sociales, le club de la capitale a décidé d’éparpiller le public sur toute la longueur basse de la tribune Paris.

De son côté, L’Equipe fait le point sur l’avenir de certains joueurs de l’équipe de France qui arrivent en fin de contrat avec leur club en juin prochain. Une situation qui concerne Kylian Mbappé. Alors que certains médias espagnols se montrent insistants pour une arrivée de l’attaquant de 23 ans au Real Madrid à partir de l’été prochain, L’Equipe précise que « le PSG continuera de croire en ses chances de prolonger le contrat » de son joueur. De son côté, le champion du Monde 2018 se laisse encore « le temps de la réflexion » et tout est encore possible d’après les récentes déclarations de l’entourage du joueur. Cependant, le Real Madrid affiche une certaine sérénité dans ce dossier. Pour le club espagnol, Kylian Mbappé « sera un joueur du Real dans six mois. » Mais aucune décision ne sera rendue avant la double confrontation entre les deux formations en 8es de finale de Ligue des champions (15 février – 9 mars).

Le quotidien sportif fait également le point sur la situation de Paul Pogba. Egalement en fin de contrat avec Manchester United en juin prochain, l’international français est souvent annoncé dans le viseur du PSG. Si une prolongation de contrat avec les Red Devils avait été espérée pendant quelques temps, « la tendance ne semble plus du tout la même. » Ainsi, trois clubs sont intéressés par le profil du Français de 28 ans : la Juventus Turin, le Real Madrid et le PSG. Et l’intérêt du club de la capitale est réel et réciproque. En effet, le profil du joueur, son expérience ainsi que sa situation contractuelle sont considérés comme « l’une de ces opportunités de marché sur lesquelles Paris aime fondre désormais. » Les dirigeants parisiens gardent également un oeil sur l’équilibre du vestiaire avec la possible arrivée d’une nouvelle star. Mais, « le PSG, qui a de nombreux bons retours sur l’état d’esprit de Paul Pogba, pourrait se montrer efficace sur ce dossier » comme ce fût le cas l’été dernier dans les dossiers Gigio Donnarumma et Georginio Wijnaldum.

Concernant Presnel Kimpembe sous contrat jusqu’en 2024, « il n’appartient plus au top 10 des plus gros salaires parisiens. Un statut qui ne lui a pas échappé. » Alors que son compère en défense, Marquinhos, va bientôt prolonger, les dirigeants parisiens n’ont pas encore proposé de prolongation de contrat au Titi. « De quoi l’inciter à tester le marché l’été prochain ? Pas impossible », selon L’Equipe. Chelsea serait notamment intéressé par le joueur