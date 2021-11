Revue de Presse PSG : Pochettino, Zidane, Ramos, groupe…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 23 novembre 2021. Les envies de départ de Mauricio Pochettino à Manchester United, Zinedine Zidane comme solution pour le PSG, Sergio Ramos dans le groupe pour affronter Manchester City, le retour de certains cadres et la charnière centrale Marquinhos-Kimpembe fébrile en C1.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le cas Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu’en avec le PSG jusqu’en 2023 et annoncé comme choix numéro 1 de Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjær. De nouvelles rumeurs, après celles de l’été dernier, qui interviennent 11 mois seulement après sa prise de fonction au PSG. Jusqu’à quand Mauricio Pochettino sera l’entraîneur des Rouge & Bleu, « la question se pose et toutes les options sont sur la table », selon les informations du Parisien. La presse anglaise annonce même un possible départ dès maintenant, tandis que le principal concerné garde le silence, « c’est même son entourage qui alimente les journaux, confiant en off son désir de rejoindre MU. » Selon plusieurs médias, le coach argentin ne se sentirait pas à l’aise avec le fonctionnement interne du club. Même s’il a récemment démenti ses envies de départ lors du mercato estival, « Pochettino a bel et bien failli quitter le PSG dès le mois de juin 2021 (…) Des grands noms avaient été rencontrés pour lui succéder. En vain. » Afin de faire accélérer les choses, Pochettino devra confirmer de vive voix ses intentions à ses dirigeants. Imaginer Mauricio Pochettino avec le PSG au-delà de 2022 « apparaît à ce jour ubuesque. » Ainsi, la rencontre face à Manchester City en Ligue des champions ce mercredi sera particulièrement scrutée. Le Parisien rappelle également que sa famille continue de vivre à Londres tandis que lui et son fils (Sébastiano Pochettino, préparateur physique du PSG) vivent toujours à l’hôtel.

Sans surprise, le nom de Zinedine Zidane est également mis en avant par le quotidien francilien, qui rappelle la relation étroite entre le champion du monde 1998 et le Qatar. En effet, en cas de départ de Mauricio Pochettino, « l’actionnaire du PSG a fait de l’ancien numéro 10 des Bleus une priorité. » Ambassadeur de la candidature pour la Coupe du monde au Qatar, l’ancien international français a également remporté trois Ligue des champions d’affilée avec le Real Madrid (2016, 2017, 2018). Ainsi pour QSI, la « possibilité Zinedine Zidane au PSG est un rêve. » Il pourrait également être un argument de poids pour tenter de prolonger Kylian Mbappé. Toujours selon LP, « au moins une prise de contacts a eu lieu entre le club de la capitale » et l’ancien Madrilène. Même si son nom est souvent associé à l’Equipe de France pour prendre la succession de Didier Deschamps, il n’a aujourd’hui aucune garantie de pouvoir récupérer ce poste après le Mondial 2022.

Enfin, Le Parisien donne des nouvelles des joueurs qui seront présents dans le groupe pour le déplacement à Manchester ce mardi en fin de matinée. Préservés face au FC Nantes, Marquinhos et Presnel Kimpembe ont participé normalement à la séance de ce lundi. Autre bonne nouvelle, l’état physique de Sergio Ramos. L’Espagnol sera présent dans le groupe pour le match de C1, une première pour lui cette saison. Victime d’une gastro-entérite ce week-end, Gigio Donnarumma sera également apte. De son côté, Kylian Mbappé, malade, était absent de l’entraînement « mais sa participation contre City n’est pas remise en cause. »

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la fébrilité défensive affichée par la charnière centrale Marquinhos-Kimpembe en Ligue des champions. Le duo affiche parfois « un sentiment d’impuissance qui ne lui ressemble pas. » Cela se ressent notamment au niveau des duels gagnés. La saison passée, le Brésilien en a remporté 68% et lors ces quatre premiers mois de compétition, le chiffre tombe à un peu plus de 40%. Même constat pour l’international français, auteur de plusieurs prestations décevantes comme lors de la double confrontation face au RB Leipzig en C1. Revenu tardivement après une finale de Copa America en juillet dernier, le capitaine des Rouge & Bleu « a perdu par séquence de son autorité comme s’il lui fallait un peu de temps pour retrouver tout son jus, même s’il regagne en puissance depuis peu. » De son côté, le Titi du PSG est l’un des joueurs les plus utilisés par Mauricio Pochettino avant sa blessure aux ischio-jambiers, et cela se ressentait dans ses prestations. « Il manque un peu de coordination, et il est davantage en retard dans les duels ou commet des fautes inutiles. » Mais cette fébrilité est également liée aux attaquants qui effectuent peu de replis défensifs ainsi qu’au milieu de terrain qui récupère moins de ballons.

Le quotidien sportif donne également des nouvelles de certains joueurs avant le match face à Manchester City sur la pelouse de l’Etihad Stadium ce mercredi (21h sur RMC Sport 1 et Canal Plus). Et il confirme que Sergio Ramos connaîtra sa première convocation dans le groupe parisien. Il ne devrait pas jouer, mais « sa présence constitue un signal important, pour lui et ses partenaires. » Presnel Kimpembe sera également apte et devrait former la charnière centrale avec Marquinhos. Même s’il est malade et a été dispensé d’entraînement hier, Kylian Mbappé sera dans le groupe mais « s’avance donc vers ce choc diminué. »