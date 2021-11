Messi : « Avoir Ramos comme coéquipier est un spectacle »

Après 21 ans passées au FC Barcelone, Leo Messi – en fin de contrat – a décidé de vivre sa deuxième expérience en club avec le PSG. Arrivé libre de tout contrat, l’international argentin a paraphé un contrat de deux ans (jusqu’en juin 2023) avec une année supplémentaire en option. Déjà auteur de trois réalisations en Ligue des champions, la Pulga est parvenu à marquer son premier but en Ligue 1 le week-end dernier face au FC Nantes (3-1). L’international argentin a récemment accordé un entretien au quotidien espagnol, Marca. Il revient notamment sur son adaptation, la Ligue des champions et sur sa relation avec Sergio Ramos. Extraits choisis.

Son adaptation à Paris

« Maintenant je vais très bien. Je me suis complètement adapté une fois que nous avons pu entrer dans notre nouvelle maison et que les enfants ont commencé l’école et leur routine quotidienne. Nous avons également dû faire de nombreux déplacements en Argentine avec les matches à élimination directe qui nous ont empêchés d’avoir une continuité au niveau des matches ici. Mais, je me suis bien accommodé à la vie d’ici. »

Avec Mbappé & Neymar, est-ce possible de penser que le PSG n’est pas favori en C1 ?

« Tout le monde dit que nous sommes les grands favoris et je ne nierai pas que nous sommes l’un des candidats, mais nous avons encore besoin de choses pour être une équipe vraiment forte. Nous devons finir de nous consolider en équipe et nous avons l’avantage d’avoir de très grands joueurs pour y parvenir. Mais nous ne sommes pas les seuls, il y a d’autres grandes équipes qui sont candidates. La Ligue des Champions est une compétition très difficile, cela la rend si belle et spéciale. Les meilleures équipes sont là et ça devient de plus en plus compliqué. Oui, nous sommes l’un des favoris, mais pas les seuls. Les candidats pour la C1 ? Aujourd’hui, Liverpool va très bien, c’est redevenu le Liverpool vainqueur de la Ligue des champions. Ensuite, il y a City, Bayern, Madrid, Atlético… Il y a beaucoup d’équipes qui peuvent se battre pour cette Ligue des Champions. »

Voit-il Mbappé au Real Madrid la saison prochaine ?

« La vérité est que je ne sais pas. Lui seul sait ce qu’il a dans la tête et ce qu’il va faire. Je peux seulement dire que je suis heureux qu’il soit resté ici cette année. C’est un joueur très important pour nous et pour se battre pour les objectifs que nous avons. Il est 100% concentré sur nos objectifs. Et puis il décidera de ce qu’il fera à la fin de la saison. La vérité est que je ne sais pas ce qui va se passer. Parle-t-il espagnol avec lui ? Il le parle parfaitement. Mais il parle très bien de tout : espagnol, anglais, et évidemment français… »

Comment est le vestiaire du PSG ?

« J’ai eu la chance d’accéder à un vestiaire avec de très bons joueurs et de très bonnes personnes. C’est le plus important. Mon adaptation a été très rapide. C’est vrai qu’au début c’était très étrange. D’un côté il y a la difficulté de déménager après tant d’années au même endroit, mais de l’autre c’était très facile car je connaissais beaucoup de joueurs et on y parle beaucoup l’espagnol. Il y a de très bonnes personnes. C’est un vestiaire très uni, ça se voyait déjà de l’extérieur et c’est quelque chose que j’ai pu confirmer en étant à l’intérieur. »

Quelle sensation cela fait d’être dans le même vestiaire que son ancien rival au Real Madrid, Sergio Ramos ?

« Maintenant plus rien, mais au début c’était bizarre après tant d’années de rivalité, d’être les deux capitaines du Barça et de Madrid, après tant de Classiques joués, tant de combats que nous avons eus sur le terrain… nous nous sommes toujours beaucoup respectés, peu importe à quel point nous avons été de grands rivaux dans ces classiques. L’avoir comme coéquipier aujourd’hui est un spectacle. Petit à petit, il nous rejoint et j’espère qu’il jouera le plus rapidement possible car il sera un joueur fondamental pour se battre pour les objectifs. »

Ramos est comme vous l’imaginiez ?

« Je le connaissais déjà. Il est vrai que nous n’avions pas eu de grandes discussions, mais nous nous sommes croisés en Liga pendant de nombreuses années et nous nous sommes parlé plus d’une fois. J’avais déjà une idée de ce que c’était. Il avait d’anciens coéquipiers qui avaient été avec lui dans l’équipe espagnole donc je le connaissais déjà. Et maintenant que nous avons eu plus de relation ici à Paris, j’ai vu que c’était une personne formidable. »