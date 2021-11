Twitch / PSG : Spécial Pochettino – Zidane, les dernières infos

Quel sera l’avenir à court terme de Mauricio Pochettino ? Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, le coach argentin voit son nom être associé à plusieurs clubs depuis sa prise de fonction en janvier 2021. Si l’été dernier, des rumeurs faisaient état des intérêts du Real Madrid et de Tottenham, le principal concerné était focus sur sa saison avec le PSG selon ses dires. Mais depuis ce dimanche, l’entraîneur parisien est de nouveau au centre des rumeurs avec le limogeage d’Olé Gunnar Solskjaer de Manchester United. La quasi-totalité de la presse anglaise, et une partie française, annonce des envies du coach argentin de rejoindre le club mancunien dans les plus brefs délais, tandis que le nom de Zinedine Zidane commence à apparaître pour le remplacer sur le banc Rouge & Bleu.

