Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 19 juillet 2023. La premier entraînement au complet, le discours de Nasser al-Khelaïfi…

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la présence de Nasser al-Khelaïfi à l’entraînement du PSG hier après-midi, le premier quasiment au complet après le retour des internationaux concernés par les derniers matches de sélections de la saison 2022-2023. Le président parisien en a profité pour tenir un discours devant le groupe et le staff. Même s’il est en conflit avec Kylian Mbappé en ce qui concerne l’avenir de ce dernier, le dirigeant des Rouge & Bleu n’a pas jugé opportun d’inviter un cas particulier sur la scène collective, indique le quotidien francilien. Nasser al-Khelaïfi a bien échangé en tête à tête avec certains de ses joueurs, mais seulement les nouvelles recrues. « Arrivé souriant au Campus PSG aux alentours de 14 heures, […]le président s’est montré plus incisif quand il a fallu poser les bases de la nouvelle saison. » Dans son discours qui a duré une quinzaine de minutes, il a pris soin de rappeler que le PSG était entré dans une nouvelle ère, avance Le Parisien.

Le président a aussi rappelé que désormais rien, ni personne ne pouvait se considérer au-dessus de l’institution. « Une raison pour laquelle Nasser al-Khelaïfi a demandé à chacun de respecter le club, le maillot et les supporters notamment en faisant en sorte de se concentrer sur les performances, les résultats et le spectacle qui devra aussi constituer la patte Luis Enrique.« Nasser Al-Khelaïfi a également expliqué à ses joueurs la chance qu’ils avaient de pouvoir être dans un lieu tel que le Campus PSG. « Le club a mis à votre disposition un outil de travail unique au monde et idéal pour vous épanouir. Vous n’avez désormais aucune excuse !«

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque aussi ce discours du président du PSG. un article que l’on a relaté hier soir sur Canal Supporters.

🚨 “Regardez, vous êtes dans le meilleur centre d'entraînement du monde. […] Vous ne manquez de rien. Il n'y a aucune excuse pour ne pas réussir. Il faut travailler dur. Je veux prendre du plaisir quand je vois mon équipe.” 🗣️⚡️



Nasser al-Khelaifi via L’Équipe pic.twitter.com/QUw1ROIAVl — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 18, 2023

L’Equipe évoque également l’avenir de Marco Verratti. Selon le quotidien sportif, le milieu de terrain italien serait dans le viseur de l’Atlético de Madrid. L’Equipe indique que cet été au PSG, « il y a une règle : tous les joueurs sont à vendre. La direction parisienne ne retiendra personne tant qu’elle pourra obtenir l’offre qui répondra à ses objectifs. » Depuis le début du mercato estival 2023, Marco Verratti est l’un des joueurs les plus sollicités de l’effectif des Rouge & Bleu. Le club madrilène aurait fait de l’international italien (30 ans) sa priorité pour renforcer son milieu. Il serait même entré en négociation avec les dirigeants parisiens même si aucune offre n’a encore été formulé à cette heure. « Dans l’entourage du champion de France 2023, on reconnaît que cette piste est « chaude ». » Le club entraîné par Diego Simeone est prêt à aller plus loin si les conditions économiques sont réunies à ses yeux, « c’est-à-dire si l’indemnité de transfert n’est pas trop élevée. » Valorisé à 40 millions d’euros, le PSG attendrait pas moins de 80 millions d’euros pour libérer son numéro 6, avance l’Equipe. Si Verratti donne du crédit à cette piste, le dossier pourrait s’accélérer. « Mais on n’en est pas là encore. […]Verratti constitue l’un des actifs majeurs de l’effectif du PSG. Et malgré sa dernière saison décevante, il reste un des meilleurs éléments sur le terrain« , lance le quotidien sportif. Le Petit Hibou serait aussi dans le viseur de plus clubs anglais, dont Liverpool mais également d’Al-Hilal. Cette dernière destination ne l’intéresserait pas pour le moment. « Mais le milieu de terrain n’est pas encore parti et la signature au poste d’entraîneur de Luis Enrique, qui s’est toujours montré élogieux à son sujet, pourrait aussi influer sur son processus de décision« , conclut l’Equipe.