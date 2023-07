Le discours tenu par Nasser al-Khelaïfi devant les joueurs

Ce mardi, le PSG a connu son premier entraînement quasiment au complet depuis le début de la reprise. Lors de ce dernier, Nasser al-Khelaïfi a tenu un discours devant les joueurs et le staff.

Le PSG entame les choses sérieuses. Vendredi, les Parisiens vont disputer leur premier match de préparation contre Le Havre au Campus PSG (17 heures). Après le retour des internationaux concernés par les matches de sélections en juin, Luis Enrique a dirigé son premier entraînement avec un groupe quasiment au complet ce mardi après-midi. Lors de cette séance, Nasser al-Khelaïfi était présent. L’Equipe explique qu’il a fait l’aller-retour depuis Londres aujourd’hui. Le président parisien a tenu à marquer le coup pour le premier entraînement au complet. « Cette venue s’inscrivait aussi dans le cadre du lancement officiel du nouveau centre d’entraînement du club, à Poissy. »

Un président très offensif avec ses joueurs

Le dirigeant a eu des rendez-vous individuels avec chacune des nouvelles recrues présentes mais pas avec Kylian Mbappé fait savoir Loïc Tanzi. Le président du PSG a ensuite pris la parole devant tout le groupe. En anglais, pour que tous les joueurs puissent le comprendre, Al-Khelaïfi a d’abord insisté sur le fait qu’il parlerait exclusivement en Français les prochaines fois, et que tous les joueurs devaient apprendre la langue du pays, avance le quotidien sportif. « Je veux d’abord accueillir le nouvel entraîneur et les nouveaux joueurs. Il est important de vous dire que le coach a le pouvoir de faire ce qu’il veut, c’est lui qui décide. Nous sommes tous dans la même direction, avec Luis Enrique, Luis Campos et le staff« , aurait expliqué Nasser al-Khelaïfi lors de son discours. Il aurait ensuite développé sur le nouveau projet du club, basé sur le beau jeu et l’état d’esprit de ses joueurs, indique l’Equipe. « Pour la première fois depuis son arrivée à la tête du PSG, le président s’est montré très offensif devant son groupe.«

Pas de rencontre entre Nasser al-Khelaïfi et Mbappé

Le dirigeant parisien a conclu son discours en revenant sur les tensions en fin de saison entre les supporters et les joueurs du PSG. « Vous devez également respecter nos supporters, nos sponsors. Tout cela fait partie de votre travail. Vous devez être contents et fiers de faire ça. La relation n’a pas toujours été facile la saison dernière, c’est vrai, mais ce que je veux, c’est que dès le premier match, vous respectiez les supporters. Après les matches, je veux que vous alliez voir les supporters. Ils payent pour venir vous voir, pour vous supporter. Il faut respecter ça, même si cela a été difficile par moments. » L’Equipe conclut en expliquant que malgré la présence de Kylian Mbappé, Nasser al-Khelaïfi a décidé de ne pas organiser de rendez-vous directement avec son numéro 7. Le club a assuré ces dernières heures qu’il attendait toujours la position du joueur, avec la date du 31 juillet comme ultimatum toujours en tête.