Revue de presse PSG : qualification, attaque, Zaïre-Emery…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 14 décembre 2023. Une qualification par la petite porte pour le PSG, le bilan mitigé de l’attaque, Warren Zaïre-Emery époustouflant…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions du PSG après son match nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1). Lors de cette rencontre, ce n’était pas toujours brillant côté Rouge & Bleu. « Les ultimes minutes de cette dernière journée de phase de groupes furent même un long pensum, entre un Borussia qui s’accrochait à sa première place et un PSG qui avait le derrière entre deux chaises bancales, guidé par l’envie de s’imposer mais habité par la crainte de libérer le moindre espace. Tout était un peu instable dans cette rencontre, du début à la fin, et ce sont ces déséquilibres qui en auront fait le sel pendant une heure et quart. » Le quotidien sportif explique que dans un bon jour, le club de la capitale aurait dû l’emporter par deux ou trois buts d’écart. « Mais cette saison, les bons jours du PSG en Ligue des champions, à l’extérieur, n’existent pas, du moins pas encore, parce que ses insuffisances sont trop nombreuses. » L’Équipe explique qu’il parait que « les équipes de l’automne ne sont plus les mêmes en février, le PSG devrait présenter un autre visage, au Parc des Princes, pour le huitième de finale aller, ce qui est plutôt une bonne nouvelle : il pourra difficilement être moins séduisant que la majeure partie du temps lors de cette phase de groupes. » Il reste du boulot, tout de même, pour que cette formation soit moins vite déséquilibrée qu’elle ne l’a encore été mercredi, avance le quotidien sportif. « Vu comme ça, il n’est pas certain que les deux mois qui séparent du prochain match suffisent pour la transformer, d’autant moins que Nuno Mendes, qui ferait beaucoup de bien sûr le côté gauche, n’est pas sûr d’être remis d’ici là« , conclut l’Équipe.

Le quotidien sportif fait également un focus sur l’attaque du PSG, qui s’est procuré beaucoup d’occasions, mais a encore manqué d’efficacité hier soir sur la pelouse de Dortmund. Dans les chiffres, le club de la capitale a touché 49 ballons dans la surface adverse, tiré 18 fois dont 13 depuis l’intérieur des 18 mètres. Mais il n’a fait trembler les filets qu’une seule fois par l’intermédiaire de Warren Zaïre-Emery (56e). « Une des grandes inconnues de la soirée était de voir comment le PSG allait compenser l’absence d’Ousmane Dembélé, suspendu. » Luis Enrique avait décidé de titulariser Randal Kolo Muani. L’international français accompagnait Kylian Mbappé, une nouvelle fois titulaire en pointe, et Bradley Barcola. « C’est peu dire que le trio, séduisant sur le papier, n’a pas eu la réussite escomptée. » Randal Kolo Muani avait l’occasion de marquer les esprits et de véritablement lancer son aventure parisienne, avance l’Equipe. Mais il ne l’a pas saisi. De son côté, Bradley Barcola, titularisé pour la première fois en Champions League, « s’est surtout illustré par son colossal travail défensif. Avec le ballon, il a cherché à combiner avec Lee et Mbappé, mais sans avoir la même influence qu’en Ligue 1, même s’il a touché le poteau. » C’est finalement Kylian Mbappé qui s’en est le mieux sorti, note le quotidien sportif. Il a porté l’animation de son équipe sur ses épaules. « Marqué de près dans la profondeur, il a régulièrement décroché pour assurer un rôle de pivot où il a fait très mal sur les transitions par des ouvertures rapides et précises qui auraient dû se traduire en festival de passes décisives. »

De son côté, le Parisien revient également sur la qualification du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions et utilise la même expression que l‘Equipe, le club de la capitale est passé par la petite porte. « Grâce à son caractère, l’équipe de Luis Enrique a survécu et construit quelque chose comme une âme dans un final irrespirable et époustouflant. » Le quotidien francilien indique que le PSG est plus laborieux qu’avant, avec moins de talents individuels, dépourvus de ses joueurs de classe mondiale qui règnent seuls sur les matches. « Tout est plus difficile pour lui, même pour Kylian Mbappé qui marque moins cette saison en C1 mais il se façonne pendant ce temps un vrai collectif. » Le Parisien explique qu’avec des attaquants cliniques, froids, doués devant le but, le club de la capitale aurait été qualifié (plus vite). « Ils auraient écrasé Newcastle au Parc des Princes lors de la 5e journée et auraient gentiment roulé sur Dortmund à la suivante, quand bien même ils auraient laissé des espaces en transition à l’adversaire. » Une vraie rencontre de Coupe d’Europe, en effet digne d’une qualification, plus proche d’un 8e de finale que d’une ultime sortie en phase de poules, conclut Le Parisien.

Le Parisien fait également un focus sur l’attaque du PSG, qui a une nouvelle fois été maladroite contre le Borussia Dortmund hier soir. Le quotidien francilien indique que cette rencontre « a rappelé que Kylian Mbappé était bien le baromètre de cette équipe parisienne. Et que lorsque le meilleur buteur parisien ne va pas, ou plutôt ne marque pas, le PSG boite bas sur la scène européenne ou ailleurs. » Avec seulement neuf buts marqués lors de la phase de poules, le club de la capitale a signé son plus faible total de but à ce stade de la compétition sur les dix dernières éditions. Hier, « on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir mis d’intensité, de ne pas avoir donné de rythme Mais l’efficacité, en première période, a pris des airs de boulet bien trop lourd à porter, à traîner comme un poids mort aux abords de la surface Jaune et Noir, pour espérer s’épargner une sortie de route prématurée. » À défaut d’avoir déjà eu l’occasion de faire ses preuves sur la scène européenne, le trident Kolo Muani – Mbappé – Barcola, aligné pour la première fois au coup d’envoi cette saison, a eu les opportunités de clouer le bec des sceptiques, avance Le Parisien. Mais ils se sont montrés trop maladroit dans le dernier geste.

Le quotidien francilien évoque également le match XXL de Warren Zaïre-Emery, qui a marqué le but qui a permis au PSG de se qualifier en huitièmes de finale. Alors qu’il était annoncé forfait pour la fin de l’année 2023, le titi du PSG est revenu sur les terrains contre Nantes le week-end dernier. « Paris avait quelque peu surévalué le diagnostic ne souhaitant prendre aucun risque pour le voir revenir tranquillement. Mais ce garçon de 17 ans n’est pas fait du même bois que les autres et c’est tout un club qui en a pris conscience au cours des premiers mois de la saison. À tel point que Luis Enrique et son staff n’ont pas souhaité se priver de l’opportunité de l’emmener en Allemagne. » Warren Zaïre-Emery a été un joueur décisif à plusieurs reprises lors de cette phase de poules. Il a été élu deux fois homme du match, contre l’AC Milan au Parc des Princes et hier soir. Contre le Borussia Dortmund, il s’est montré discret en première période, avant d’offrir une deuxième mi-temps de très haute volée, récompensé par un but, son premier en Ligue des champions. « Puisque l’heure des bilans arrive, il faudra certainement se demander si une Warren Zaïre-Emery dépendance n’est pas en train de naître« , conclut Le Parisien.