Revue de Presse PSG : RC Lens, Ugarte, Parc des Princes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 13 janvier 2024. L’état du groupe parisien pour affronter le RC Lens, la baisse de forme de Manuel Ugarte, la Mairie de Paris veut renouer le dialogue pour le Parc des Princes…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’état du groupe du PSG avant le déplacement sur la pelouse du RC Lens ce dimanche (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 18e journée de Ligue 1. Après avoir été laissés au repos face à l’US Revel (0-9) dimanche dernier en Coupe de France, Gianluigi Donnarumma, Lucas Hernandez, Marquinhos et Ousmane Dembélé feront leur retour dans le groupe de Luis Enrique pour cette affiche face aux Lensois. En plus des absences d’Achraf Hakimi et Lee Kang-In, retenus avec leur sélection pour la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe d’Asie, le technicien espagnol devra une nouvelle fois composer sans Arnau Tenas, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. De son côté, « Fabian Ruiz (luxation à l’épaule) continue à suivre son protocole de reprise et participe en partie aux exercices collectifs », précise L’E. Sa date de retour n’est pas encore précisée. À noter que le jeune milieu, Senny Mayulu (17 ans), a intégré le groupe Elite du PSG et s’entraînera désormais avec le groupe professionnel.

Le quotidien sportif évoque également le dossier du Parc des Princes. Et la Mairie de Paris souhaite renouer le dialogue avec les Rouge & Bleu et ainsi mettre fin à la guerre par médias interposés. Après les polémiques suite aux discours de Nasser al-Khelaïfi et David Belliard, Emmanuel Grégoire (premier adjoint à la Mairie de Paris) et Pierre Rabadan (adjoint au sport à la Mairie de Paris) veulent une reprise rapide du dialogue avec le club de la capitale. Le premier cité a notamment expliqué : « Nous souhaitons que le PSG reste au Parc des Princes et accompagne sa stratégie de développement. Nous avons toujours veillé à tendre la main. Nous avons des propositions à faire pour que le club, même s’il n’achète pas le Parc des Princes, puisse valoriser ses investissements. Il faut installer un cadre de travail sans prérequis, sans ultimatum. » Concernant Pierre Rabadan, il espère que le dialogue reprendra entre Anne Hidalgo et Nasser al-Khelaïfi. Depuis plus d’un an, les deux parties campent sur leurs positions et aucun ne souhaite faire le premier pas.

« Dans leurs prises de parole, les deux élus ont répété que la vente du Parc des Princes n’était pas une option envisageable mais qu’il y en avait beaucoup d’autres », rapporte L’E. Emmanuel Grégoire et Pierre Rabadan ont travaillé sur plusieurs projets à présenter à Legends Hospitality, l’un des conseillers du club pour son stade. Par exemple, les Rouge & Bleu pourraient obtenir un bail emphytéotique de très longue durée (99 ans). « Nous proposons une solution qui n’empêche pas le développement du PSG et qui, en même temps, permet au Parc des Princes de rester dans le patrimoine commun », précise le premier adjoint. Actuellement, le PSG possède une convention d’occupation du domaine public pour le Parc des Princes jusqu’en 2043. En contrepartie, le club doit verser un loyer annuel compris entre 2 et 2.5M€. Face aux divergences avec la Mairie, le champion de France cherche d’autres terrains pour bâtir un nouveau stade et a notamment échangé avec la ville de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines). « Une possibilité à laquelle on ne croit pas à la Mairie de Paris », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque la baisse de forme de Manuel Ugarte depuis quelques mois, après un début de saison flamboyant. Lors de ses premiers mois, l’Uruguayen s’était imposé comme une révélation grâce à sa capacité à harceler le porteur du ballon et son rôle de chien de garde dans l’entrejeu. Mais au fil de la saison, son statut de titulaire est devenu discutable. L’ancien du Sporting traverse un vrai trou d’air et a notamment débuté sur le banc dans le match décisif face au Borussia Dortmund (1-1) en Ligue des champions et aussi lors du Trophée des Champions. La récente sortie médiatique de Luis Enrique (« Manuel a été magnifique ce soir. Zéro ballon perdu, aucune erreur réalisée. C’est parfait ») a été perçue par certains comme une pique de l’entraîneur espagnol. « En réalité, il s’agissait surtout d’une réponse ironique de la part de l’Espagnol visant à démonter la question du journaliste. Mais elle n’était pas destinée à critiquer Ugarte, avec lequel le lien de confiance n’est pas rompu, malgré un véritable coup de moins bien, unanimement reconnu en interne et par le principal intéressé », précise LP.

Récemment, dans un entretien à beIN SPORTS, Manuel Ugarte avait admis sa baisse de forme actuelle : « Ma première partie a été très bonne. La deuxième n’a pas été si bonne sur le plan personnel. Je suis conscient que je ne suis pas comme en début de saison. Mon jeu est à 100 %, mais j’ai eu des douleurs, une baisse de régime. Je garde confiance, avec l’assurance de revenir en forme, car je suis bien mentalement. » Malgré une faible expérience au haut niveau, le milieu de 22 ans ne se cherche pas d’excuses et ne cache pas sa baisse de forme actuelle. Le Manuel Ugarte fort physiquement du début de saison a laissé place à un joueur dépassé par l’intensité et parfois à contretemps. « En Ligue 1, sa moyenne de duels remportés s’effrite au fur et à mesure que la saison avance avec seulement 53 % de taux de réussite dans ce domaine. Des difficultés encore plus criantes en Ligue des champions, où celui-ci pointe à 28 % », constate le quotidien francilien. Recruté contre 60M€, soit la somme de sa clause libératoire, le milieu défensif subit aussi le contrecoup de son transfert majeur et cherche encore à s’acclimater à l’environnement d’un club de l’envergure du PSG.

Confiant pour la suite de la saison, le numéro 4 parisien compte bien tirer du positif de cette période creuse et en sortir plus grand afin de revenir au premier plan et de retrouver ses qualités du début de saison. Malgré ses difficultés actuelles, Manuel Ugarte reste le meilleur récupérateur de sa formation (102) et le meilleur intercepteur (20). « Au sein du groupe, le garçon trouve de plus en plus sa place, n’hésite pas à prendre la parole, à encourager et à initier les conversations avec des éléments un peu plus introvertis dans le groupe parisien », détaille LP. Au club, on décrit un joueur apprécié pour sa gentillesse. « Ses plus proches ne disent pas autre chose et décrivent un joueur prêt et déterminé à aider son équipe durant une seconde partie de saison passionnante. »