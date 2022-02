Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 15 février 2022. Le huitième de finale aller face au Real Madrid, la comparaison entre Mbappé et Benzema, Gigio Donnarumma pressenti pour être titulaire, un focus sur l’avenir de Kylian Mbappé et les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque ce choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid ce soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1) au Parc des Princes. Un choc entre deux prétendants au titre possédant de nombreuses stars dans leur effectif. Même si le club de la capitale se montre peu convaincant dans le jeu depuis plusieurs mois, « il sait se transformer en un éclair le soir où il le décide. Le PSG est l’Arturo Brachetti du foot, capable de changer de tenue en une fraction, de tomber les oripeaux pour enfiler ses habits de lumière », à l’image des prestations la saison passée face au FC Barcelone et le Bayern Munich. Les Rouge & Bleu peuvent espérer une belle performance grâce un Kylian Mbappé « décidé dans une année de Coupe du monde à gravir les marches du Ballon d’or » et à un Leo Messi décisif en C1.

XI probable PSG (Le Parisien) : Navas (ou Donnarumma) – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Danilo, Paredes, Verratti – Di Maria, Messi, Mbappé

Si le onze de départ du PSG semble se dessiner, une incertitude règne toujours à moins de 24 heures de la rencontre. Qui prendra place dans les cages parisiennes ? Mauricio Pochettino possède un choix de roi entre Gigio Donnarumma et Keylor Navas. Si les deux portiers ont un temps de jeu équivalent en Champions League, le portier italien « possède peut-être une légère avance sur son partenaire qui a commis une faute de main face au RC Lens (1-1) et reçu un carton rouge direct lors d’une sortie hasardeuse face à Nantes (3-1). »

Le quotidien francilien fait également une comparaison entre les pièces maîtresses du PSG et du Real Madrid : Kylian Mbappé et Karim Benzema. Les deux joueurs sont respectivement impliqués dans 47,2 % (21 buts et 13 passes décisives) et 45, 8 % (24 buts et 9 passes décisive) des buts de leur équipe. Les deux attaquants ont développé une belle relation sur le terrain et en dehors du terrain depuis le retour du joueur de 34 ans en Equipe de France. Si le Madrilène possède à son avantage une grande expérience acquise tout au long de sa carrière, le Parisien « a déjà accompli en un rien plus que le Lyonnais à son âge. » De plus, l’attaquant de 23 ans fait partie depuis 2018 des personnalités préférées des Français, alors que son aîné traîne depuis de nombreuses années l’affaire de la sextape.

De son côté, L’Equipe évoque également ce huitième de finale entre le PSG et le Real Madrid. Une affiche qui offre une occasion au club de la capitale française « de lancer véritablement sa saison et à son entraîneur celle de démontrer que son équipe est vraiment sur la bonne voie. » Si les Rouge & Bleu peuvent s’appuyer sur une colonne vertébrale solide (Mbappé, Verratti, Marquinhos), « ses membres inférieurs paraissent trop souvent désarticulés », à l’image des prestations différentes face au LOSC (5-1) et le Stade Rennais (1-0). De son côté, le coach parisien joue également une partie de son crédit européen ce mardi soir. S’il fait peu de doutes que le technicien argentin n’ira pas au-delà de cette saison, reste à savoir quel sera son palmarès à l’issue de cet exercice 2021-2022 : « avec un titre de champion d’Europe qui lui permettrait de rebondir dans un club de prestige, ou bien avec un seul titre de champion de France mais des indemnités confortables (fin de contrat en 2023). »

Concernant le poste de gardien de but, Gigio Donnarumma semble tenir la corde, selon le quotidien sportif. Si l’alternance a parfaitement fonctionné entre le portier de la Nazionale et Keylor Navas, « la tendance du 50-50 semblait avoir légèrement évolué en faveur de l’Italien ces dernières heures. » Alors qu’Idrissa Gueye débutera sur le banc, l’entrejeu parisien devrait être composé de Danilo, Leandro Paredes en sentinelle, et Marco Verratti. En attaque, une surprise peut avoir lieu. Blessé à la cheville le 28 novembre dernier, Neymar Jr n’a pas disputé la moindre minute depuis. Ainsi, l’option la plus probable serait de voir le Brésilien sur le banc au coup d’envoi. « Mais lundi, l’option du Brésilien titulaire ne pouvait pas être écartée totalement, même si elle paraît risquée. Le staff parisien y songeait. »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Danilo, Paredes, Verratti – Di Maria, Messi, Mbappé

L’Equipe évoque également la situation particulière de Kylian Mbappé avant cette rencontre. Désireux de rejoindre le Real Madrid l’été dernier, l’attaquant de 23 ans est finalement resté chez les Rouge & Bleu et pourrait rejoindre le club espagnol à l’issue de son contrat en juin. Mais de leur côté, les dirigeants parisiens continuent à pousser pour une prolongation de leur meilleur buteur. Et avant cette affiche, le champion du monde 2018 devra faire abstraction de tout cela. « Initialement, le Real avait prévu de passer à l’attaque dès le début de l’année 2022. Parce qu’il imagine que d’autres écuries sont à l’affût et parce qu’il redoute que le PSG parvienne in fine à convaincre sa pépite d’étirer son bail. » Et alors que le board madrilène souhaitait conclure ce dossier rapidement, les derniers propos de Kylian Mbappé (« Non, ma décision n’est pas prise. Même si je suis libre, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou ce genre de choses. ») ont sonné comme une fin de non-recevoir. Ce court délai supplémentaire pourrait-il jouer en faveur du PSG ? Les discussions entre les deux parties se poursuivent et une prolongation courte durée n’est pas à exclure, « même si la tendance reste à un départ. » De son côté, l’attaquant de 23 ans reste concentré sur le terrain, surtout qu’une victoire finale en C1 pourrait lui permettre de clore son histoire parisienne en beauté.