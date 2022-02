Quel onze du PSG pour affronter le Real Madrid ?

C’est le jour J. Après de nombreuses semaines d’attente, le PSG et le Real Madrid s’affrontent ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devrait compter sur un groupe quasi au complet avec le retour de Neymar Jr. Et avec les états de forme disparate, un onze de départ se dessine selon plusieurs médias français.

Alors qu’une incertitude régnait à ce poste à quelques heures du match, Gigio Donnarumma semble tenir la corde pour débuter cette rencontre. La défense à quatre ne devrait pas réserver de surprise avec les titularisations d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs et une charnière centrale composée de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Alors qu’Idrissa Gueye va débuter sur le banc et qu’Ander Herrera et Georginio Wijnaldum reviennent tout juste de blessure, le trio de l’entrejeu devrait être composé de Leandro Paredes en sentinelle et de Marco Verratti et Danilo Pereira dans des rôles de relayeur. Enfin, Ángel Di Maria, Leo Messi et Kylian Mbappé composeraient l’attaque parisienne.