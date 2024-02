Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 13 février 2024. J-1 avant le match face à la Real Sociedad, premier grand test pour le trio Dembélé-Mbappé-Barcola, la dernière chance pour Mbappé en Ligue des champions, Lee Kang-In de retour à l’entraînement ce mardi, Luis Enrique peu apprécié en Espagne, le PSG a-t-il vraiment progressé ?

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’attaque du PSG, à J-1 de la réception de la Real Sociedad en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Ce sera également le premier grand test pour le trio offensif Dembélé-Mbappé-Barcola. Installé depuis deux mois, ce trio est l’une des vraies satisfactions de la saison parisienne. Et chaque joueur a un rôle bien singulier. Critiqué à l’automne pour son manque de statistiques, Ousmane Dembélé a toujours pu compter sur le soutien de son coach Luis Enrique. Et quatre mois plus tard, les doutes se sont dissipés. « Ce qui marque dans l’animation offensive actuelle, c’est le rôle central joué par ‘Dembouz’. Le ‘play maker’ parisien, c’est lui. L’attaquant, et ce n’est pas si commun, offre une solution au porteur du ballon », remarque L’E. L’international français fait partie des joueurs les plus imprévisibles. Mais le numéro 10 parisien n’est pas seulement un déstabilisateur pour ses adversaires, il est également un distributeur efficient. L’ailier de 26 ans joue aussi un rôle important dans le contre-pressing à l’image de ses deux récupérations hautes qui amènent deux buts face au Stade Brestois (3-1) et le LOSC (3-1).

Concernant Kylian Mbappé, depuis le match face à Newcastle (1-1) le 28 novembre dernier, il occupe le rôle de numéro 9 dans le 4-3-3 de Luis Enrique. « Une fonction à laquelle il s’est plié, sans trop laisser transparaître de frustration. » Mais le coach parisien répète souvent que sa star a une grande liberté sur le front de l’attaque. Sa relation technique avec Bradley Barcola est prometteuse et efficace. Le champion du Monde 2018 dispose aussi de la même connexion avec Ousmane Dembélé, avec lequel il entretient depuis des années un lien technique (et humain) particulier. Dans cette zone plus proche de la surface, Kylian Mbappé profite aussi de l’éclosion de Bradley Barcola et du côté droit Hakimi-Dembélé pour être servi dans les meilleures conditions. « Mbappé le sait désormais : il n’a pas à surjouer pour animer le jeu parisien. La menace est multiforme », rapporte L’E. Enfin, Bradley Barcola a aussi son importance dans le schéma de Luis Enrique. L’ailier gauche a une capacité à s’adapter à toutes les formes de phase de jeu dans une rencontre. En transition, il peut faire parler sa vitesse. En attaques placées, ses qualités s’expriment aussi face au bloc bas. Sur son côté, l’ancien Lyonnais est imprévisible grâce à ses feintes de corps et crochets. « Il apparaît comme l’élément du trio à la culture défensive la plus affirmée. L’international Espoirs est efficient dans le contre pressing et tient son couloir avec autorité. »

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo (ou Beraldo), L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ruiz (ou Ugarte), Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola

✨ Bradley Barcola a été décisif sur chacun de ses matchs joués en L1 en 2024 (1 but ; 2 passes décisives)



⚡️ Ousmane Dembele est lui, le meilleur passeur de la L1



Titulaires indiscutables ?! 🔥 pic.twitter.com/o7zaktfvBY — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 11, 2024

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur Kylian Mbappé. Alors que son avenir est au centre des débats, le numéro 7 du PSG vit sans doute sa dernière chance de remporter la Ligue des champions avec les Rouge & Bleu. Près de sept ans après son arrivée dans la capitale, si le Français porte encore le maillot parisien c’est entre autres pour poursuivre son rêve de remporter la première Ligue des champions du PSG. À 25 ans, il dispute déjà sa huitième campagne de C1 et sûrement sa dernière avec le club parisien. « Aujourd’hui, la version qui circule au sein du club est que le joueur n’a pas encore pris sa décision définitive. Mais personne ne se fait d’illusions. Il faut croire que les déceptions et les amertumes ont été les plus fortes… », estime L’E. Malgré les rumeurs sur son départ, l’international français reste attaché au PSG et entend tout donner jusqu’à la fin, surtout dans une compétition qui lui a permis de se révéler très tôt aux yeux de l’Europe lors de sa campagne avec l’AS Monaco en 2017. Avec le PSG, Kylian Mbappé a aussi tout connu en C1, des moments de grâce comme son triplé au Camp Nou face au FC Barcelone et son doublé quelques mois plus tard contre le Bayern Munich, mais aussi des grosse déceptions comme la défaite en finale face au club bavarois en 2020 (0-1) et les deux huitièmes de finale perdus face à Manchester United (2019) et le Real Madrid (2022).

« Il voit la C1 comme une (prestigieuse) case à cocher et son couronnement en Coupe du monde à 19 ans n’a fait que donner plus d’importance à l’objectif d’ajouter cette autre ligne à son palmarès. » Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a quatre mois pour amener Paris sur le toit de l’Europe, au moment où le club parisien a moins les faveurs des pronostics. Cet hiver, l’attaquant de 25 ans expliquait en privé son souhait d’annoncer son choix avant les huitièmes de finale de C1. « Il ne l’a pas encore fait et aucun horizon n’est aujourd’hui fixé. » Sa seule obsession du moment est cette double confrontation face à la Real Sociedad. « Une victoire finale dans l’épreuve permettrait d’ailleurs à toutes les parties d’y trouver leur compte. Les dirigeants pourraient se targuer du virage pris l’été dernier. Et Mbappé pourrait partir par la grande porte, avec le sentiment du devoir accompli et l’image définitive de héros », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce huitième de finale aller face à la Real Sociedad et se demande si le PSG est vraiment plus fort en ce mois de février, comme l’avait promis Luis Enrique en décembre dernier. Si certaines améliorations sont visibles, les progrès ne sont pas totalement flagrants ou demeurent parcellaires, estime LP. Le grand changement de ces derniers mois a été le replacement de Kylian Mbappé dans l’axe et l’éclosion de Bradley Barcola sur le côté gauche. Une belle réussite selon l’ancien Parisien, Luis Fernandez : « J’aime la place qu’il a trouvée à Mbappé. Dans le système de Luis Enrique, les joueurs de côté sont très importants dans le replacement. En installant Kylian dans l’axe, il lui laisse une liberté totale dans les replis. Et Kylian montre un nouveau visage, avec notamment des appels dans le dos de la défense qui font très mal. Pour moi, Kylian va être plus fort et plus efficace dans ce rôle. Je suis convaincu à 200 % par cette nouvelle disposition tactique. » À moins d’une surprise de dernière minute, le trio Dembélé-Mbappé-Barcola devrait être aligné face aux Basques. Ce trio est plus fort et Luis Enrique a doublement gagné en retirant de son onze un Randal Kolo Muani inoffensif et en installant un Bradley Barcola virevoltant.

Si le PSG a parfaitement entamé son année 2024 avec 7 victoires et 1 nul, son meilleur match a été réalisé ce samedi face au LOSC (3-1), avec une équipe largement remaniée. Avant cela, les prestations parisiennes étaient poussives. L’ancien entraîneur parisien, Alain Giresse, n’est pas encore convaincu par les progrès des Rouge & Bleu : « Si on se fie au classement, oui, c’est mieux. Mais les prestations restent poussives. Paris s’impose sans jamais dominer de la tête et des épaules. Il a certes été meilleur que Lille mais il marque sur des erreurs individuelles. Pareil à Strasbourg (1-2) avec la bévue du gardien alsacien. Les Parisiens reçoivent des cadeaux. Leur réussite n’est pas provoquée mais donnée. Je n’ai aucun match référence en tête. » Le club parisien a tendance à manquer de constance dans un même match et demeure assez léger dans l’impact et les duels. Derrière Kylian Mbappé, les deux autres meilleurs buteurs en 2024 se nomment Gonçalo Ramos (4 buts) et Marco Asensio (3 buts), soit deux joueurs qui n’ont pas le statut de titulaire. Cependant, Luis Fernandez apprécie l’état d’esprit de la formation de Luis Enrique : « Les Parisiens peuvent avoir du déchet dans le jeu mais ils n’ont pas le déchet de l’état d’esprit et de la combativité. Ils ont faim. Ce n’est pas encore le beau jeu absolu mais ils courent, se bagarrent et sont présents tactiquement (…) Je vois beaucoup plus de points positifs que sous Mauricio Pochettino ou Christophe Galtier. »

Le quotidien francilien parle aussi de Lee Kang-In. Après quelques jours de repos suite à son élimination en demi-finales de la Coupe d’Asie avec la Corée du Sud, le milieu de 22 ans va retrouver l’entraînement ce mardi au Campus PSG. Il sera sans doute retenu pour la confrontation aller face à la Real Sociedad. Hormis les blessés de longue date (Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Nuno Mendes), Paris sera au complet pour cette rencontre européenne.

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte (ou Ruiz), Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola

Enfin, Le Parisien met aussi en avant le manque de popularité de Luis Enrique en Espagne. L’Espagnol est considéré comme un personnage clivant, même lorsqu’il était footballeur. Joueur majeur du Real Madrid dans les années 90, il avait ensuite rejoint le FC Barcelone, chose que de nombreuses personnes ont perçu comme une trahison. Sa communication est aussi au centre des critiques. « Lucho a deux visages. L’un pour le public, l’autre pour ses joueurs qu’il protège constamment, quitte à recevoir des coups », explique Juan Carlos Tato, auteur d’un livre sur la méthode de Luis Enrique. En Espagne, c’est surtout l’actualité autour de Kylian Mbappé qui occupe l’espace médiatique, comme le rapporte le journaliste de l’émission « El Chiringuito », José Alvarez : « En Espagne, on suit le PSG pour Mbappé et non pour Luis Enrique. Si Mbappé part, plus personne ne s’intéressera au club parisien, Luis Enrique sur le banc ou pas. Il est comme Guardiola, c’est un homme un peu bizarre, peu chaleureux avec ceux qui ne sont pas de son monde, comme les journalistes. »