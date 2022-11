Il est resté de janvier 2021 à juillet 2022 et n’a pas marqué les esprits chez les supporters parisiens. Mauricio Pochettino a sans doute été l’un des entraîneurs parisiens les plus critiqués de l’histoire du PSG. Avec un effectif blindé de stars, l’Argentin n’a pas su mettre les ingrédients nécessaires pour bien faire jouer son équipe et concurrencer les grosses écuries européennes. Dans une interview accordée à Radio Marca, Pochettino revient sur son passage dans le club de la capitale, qui n’a pas été de tout repos. Extraits.

« Quand nous gagnons c’était grâce au talent individuel des joueurs et si nous perdions c’était la faute de l’entraîneur »

Quand on lui demande ce qui a été le plus difficile à Paris, Mauricio Pochettino évoque la difficulté de trouver un équilibre avec tous ces talents réunis. « Un modèle d’équipe a été créé, très difficile et avec de nombreuses inconnues (…) des joueurs venus de la Copa America, de l’Euro, des blessures, une nouvelle ville et une nouvelle culture (…) Ce fut une expérience incroyable qui ne se reproduira plus jamais dans le monde (…) C’était une équipe dans laquelle les joueurs les plus talentueux arrivaient plus tard et jusqu’en janvier, février, il n’était pas possible de s’entraîner trois jours de suite », explique Pochettino.

Pour l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain, occuper le poste d’entraîneur de ce club est rude. « Tout le monde sous-estime le travail du coach. Surtout quand nous gagnons c’était grâce au talent individuel des joueurs et si nous perdions c’était la faute de l’entraîneur », déplore-t-il. En ce qui concerne l’élimination face au Real Madrid, Mauricio Pochettino a évoqué le changement entre Paredes et Gueye mais aussi la blessure de Di Maria, des éléments qui ont en partie pénalisé le club dans cette rencontre selon lui. « Il y avait beaucoup de décisions à prendre, qui sont prises par l’entraîneur et qui peuvent bien se passer ou mal se passer (…) Nous avons pensé que Gueye nous donnerait ce plus, puis nous avons eu une conversation avec lui et il a admis qu’il n’était pas prêt à jouer. Di Maria est venu avec un problème à la jambe et a fini par jouer blessé. Ce sont des situations que l’on connaît et que l’on ne peut pas expliquer pour le moment », conclu Pochettino.