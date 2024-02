Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 14 février 2024. Jour J pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions, récit des dernières heures des Parisiens avant la Real Sociedad, le PSG doit assumer son statut de favori, Ousmane Dembélé se confie…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait sa Une sur le huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et la Real Sociedad ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) au Parc des Princes. « En Ligue des champions, au cœur de l’hiver, les tirages, c’est comme les chasseurs, il y a les bons et les mauvais. Mais cela peut devenir encore plus subtil lorsqu’il s’agit du PSG. Le bon tirage, le plus souvent, tu joues et tu te qualifies. Le bon tirage pour Paris, tu joues et… Et il serait peut-être temps d’arrêter la blague« , lance quotidien sportif. Contre le club basque, il est peut-être temps d’assumer son statut de favori, de faire la différence dès le match aller avant de se rendre au Pays basque, dans trois semaines, sans avoir à redouter un bloc resserré devant un public déchaîné, cherchant à défendre un éventuel avantage, capable de le planter au premier contre venu. « L’expérience et le bon sens incitent plutôt à penser le contraire : en C1, le PSG a du mal avec les gros mais tient son rang avec les autres. Et comme le hasard ne fait pas les choses à moitié, il se trouve que, cette saison, la Real Sociedad n’est pas à l’aise dû tout avec les poids lourds, quelle que soit la compétition. » Le quotidien sportif note que le problème du moment, c’est que le PSG a un pouvoir défensif en mousse. « Le nombre de buts qu’il concède cette saison n’est pas rassurant, même s’ils ne comptent plus double. Mais s’il faut commencer la rencontre avec, à l’esprit, l’idée qu’il faudra marquer au moins deux fois pour s’imposer, les Parisiens risquent d’atteindre assez vite leurs limites. » Jusqu’ici, ils ont pu s’appuyer sur Kylian Mbappé, qui s’est occupé d’à-peu-près tout ce qu’il fallait lorsque le bateau tanguait. Malgré tout, l’idée d’un progrès collectif annoncé par Luis Enrique affleure depuis la qualification pour les quarts de finale de Coupe de France. Ce n’est pas flagrant mais c’est perceptible. Le bloc est un peu mieux articulé, moins étiré à la perte du ballon et le trio Dembélé-Mbappé-Barcola commence à vraiment faire peur, conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif fait également le récit des dernières heures des joueurs du PSG avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions. Lors des 15 premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias, il fallait avoir une imagination assez débordante pour percevoir une quelconque tension à quelques heures de ce rendez-vous face à la Real Sociedad, lance l’Equipe. « Ce PSG 2023-2024 entend traverser ces heures brûlantes dans une forme de normalité. » Ce match contre les Basques, les Parisiens l’ont préparé en insistant notamment sur la nécessité d’exercer un pressing haut. Un principe également inscrit dans l’ADN de l’équipe espagnole, avance le quotidien sportif. « C’est dans la capacité des deux équipes à se sortir de cette pression que se jouera une partie du match. » Pour le onze, Fabian Ruiz pourrait débuter. « L’Espagnol, qui a retrouvé des sensations techniques depuis son retour de blessure (épaule), a deux atouts non négligeables. Dans un domaine aérien où Paris a affiché durablement de profondes carences (et où la Real Sociedad est performante), son mètre quatre-vingt-neuf est tout sauf négligeable. Et il a montré des aptitudes techniques sous pression très supérieures à Manuel Ugarte. » Le quotidien sportif conclut en indiquant que les joueurs du PSG se retrouvent ce matin, pour une courte mise au vert, au Campus de Poissy.

De son côté, le Parisien évoque également le huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et la Real Sociedad. « Si le PSG devenait enfin grand en Coupe d’Europe cette saison après avoir atteint ce stade de la compétition aux forceps ? », se demande le quotidien francilien. En raison de nombreuses absences dans son groupe, le club basque pourrait miser peut-être sur le deuxième match, dans trois semaines, avec la capacité de récupérer des blessés pour donner le tournis au stade d’Anoeta à ce PSG friable loin du Parc des Princes, lance Le Parisien. Ce mercredi, « le duel devrait débuter sur les bases d’une attaque-défense, Paris ayant pris l’habitude de réussir ses rencontres aller de 8e de finale. » Le quotidien francilien note que Luis Enrique s’échine depuis plusieurs jours à contenir le tourbillon médiatique autour du retour de la Champions League au PSG et replacer le football au centre. C’est la même chose du côté de Fabian Ruiz, présent en conférence de presse hier. « La furia, c’est pour après, quand la lumière baissera autour et que les projecteurs nimberont les Parisiens appelés au défi basque. »

