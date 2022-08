Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 4 août 2022. L’arrivée de Renato Sanches au PSG, les objectifs du mois d’août du mercato, la fin des privilèges au PSG, une année de tous les records pour Mbappé, Kalimuendo vers un départ…

L’Equipe revient sur l’accord entre le PSG et le LOSC pour Renato Sanches. Christophe Galtier et Luis Campos visaient son profil box to box et capable d’organiser le jeu. Si les deux sont conscients de la fragilité physique du Portugais, ils estiment que le joueur est en mesure de le gérer pour éviter les blessures à répétition. Renato Sanches sera la deuxième recrue du milieu de terrain après Vitinha… mais cela ne devrait pas être la dernière puisque Galtier et Campos “ont dressé le constat que l’effectif manquait de dimension athlétique dans l’entrejeu, à l’exception de Danilo. Ce dernier n’apparaît toutefois pas, à date, la première solution envisagée” écrit L’Équipe. Le nom de leur cible prioritaire n’a pas filtré, mais cela ne devrait pas être Seko Fofana. Malgré tout, “la piste n° 1 évoluerait dans un Championnat étranger et aurait une expérience de la L1.” Galtier aimerait compter sur un milieu plus grand et puissant pour apporter de la taille dans le jeu aérien.

Avec quatre nouvelles recrues, et l’arrivée de Christophe Galtier, le PSG a avancé dans son mercato mais Luis Campos rêvait de recruter Robert Lewandowski, pour l’associer à Mbappé, et Milan Skriniar mais ce dernier rapproche davantage d’une prolongation à l’Inter Milan que d’une arrivée à Paris, pour laquelle le club italien demande 70 M€. En attaque, le PSG “continue d’examiner le marché pour un joueur d’un profil similaire « remiseur-combineur-finisseur ». Idem en défense, où le conseiller sportif espère toujours pour Skriniar et scrute aussi un autre dossier. En attendant, c’est surtout au milieu qu’il s’active pour dénicher un joueur d’impact et de taille” écrit le quotidien sportif. Mais pour qu’il y ait des arrivées, le Paris Saint-Germain doit se séparer de certains éléments. Pour Wijnaldum vers l’AS Rome, Gueye vers Everton et Paredes vers la Juventus, “les positions se rapprochent, même si pour le moment aucun accord n’a été trouvé.” Néanmoins, le travail sera plus complexe pour des joueurs comme Icardi, Kurzawa, Draxler, Rafinha, Herrera, Kehrer…

“Les personnalités passées par le club le disent souvent : le PSG a tout pour réussir” introduit le média. Cet été, les dirigeants ont voulu du changement dans leur management avec la fin du “bling-bling”. Luis Campos veut “instaurer un état d’esprit collectif, plus cohérent et performant, et tant pis si ça implique d’aller gratter là où ça fait mal.” Nasser Al-Khelaïfi a été clair lors de l’intronisation de Luis Campos en tant que conseiller sportif du PSG : “le Portugais a sa pleine confiance, la direction parle d’une seule voix.” De nouvelles règles allaient être mises en place et que “tous devraient s’y plier.” De son côté, “Luis Campos n’a pas joué la carte de la séduction. Il a aussitôt prévenu qu’il allait être dur et que le premier qui ne respecterait pas les règles serait sanctionné, avant de conclure : ‘S’il y en a qui ne sont pas d’accord, ils sont libres de partir.’” Lors des entretiens individuels, de nombreux cadres de l’équipe ont expliqué qu’il fallait apporter plus de discipline et de rigueur au quotidien. Ils sont donc conscients “d’un certain laisser-aller ces dernières années.” Par exemple, tout joueur en retard n’est pas accepté et est prié de rentrer chez lui et Campos “aurait également effectué un repérage dans les lieux nocturnes de la capitale.” Galtier, lui, ne veut pas passer pour un « père Fouettard » et agit plutôt avec discernement. Pour le moment, aucun écart n’a été relevé, à l’exception du rappel à l’ordre à Édouard Michut (19 ans) pour avoir séché son entretien avec Campos (il est venu le lendemain). Le staff loue l’attitude exemplaire des joueurs, y compris les stars, avant ou pendant les entraînements pour lesquels ils n’ont demandé aucun aménagement. Le résultat du Trophée des champions (4-0 contre Nantes) valide ce nouveau parti pris.

L’Équipe nous apprend que le Stade Rennais vise un attaquant axial, capable de prendre de la profondeur et l’une des pistes mène au Parisien Arnaud Kalimuendo. Des discussions avec le PSG auraient déjà été entamées et les Bretons pourraient consacrer une grande partie de l’argent récupéré lors du transfert de Mathys Tel au Bayern Munich (25 M€ bonus compris) pour se donner les moyens de ses ambitions.

Le Parisien pronostique une nouvelle saison record pour Kylian Mbappé avec pour objectif d’atteindre le nombre de buts inscrits par d’Edinson Cavani au PSG (200 buts). L’international français n’est qu’à 29 unités de l’Uruguayen. Il est aussi à 19 buts pour le nombre de réalisations inscrites en L1 pour un joueur du Paris Saint-Germain (119 contre 138 pour “Édi”). A l’échelle nationale, le “gamin de Bondy” peut devenir le meilleur buteur du championnat au XXIe siècle puisqu’il est 4e du classement avec 135 buts derrière Pedro Miguel Pauleta et Edinson Cavani (138) et Sonny Anderson (141). Kylian Mbappé peut aussi monter sur le podium des meilleurs passeurs de l’histoire du club de la capitale et rattraper Mustapha Dahleb (80 offrandes contre 77 pour le jeune français de 24 ans).

Dans son édition du jour, Le Parisien se pose trois questions autour de l’arrivée de Renato Sanches au PSG. Tout d’abord le quotidien francilien s’interroge sur la longueur des négociations pour l’international portugais qui était une des « priorités » de Luis Campos sur ce mercato. Si les Rouge & Bleu ont tenté de négocier un prêt avec obligation d’achat, les Lillois ont rapidement écarté cette possibilité et ont demandé un transfert sec pour cet été. Les dirigeants du PSG ont « consenti à faire l’ultime effort pour finalement conclure l’affaire ce mercredi. » Le journal se demande ensuite comment Christophe Galtier va l’utiliser sur le terrain. Technique et puissant, « il peut couvrir plusieurs zones, dans l’axe, ou sur un côté comme c’était le cas à droite dans un 4-4-2 à Lille » et sa présence pourra mettre aux Rouge & Bleu de doubler les postes dans le coeur du jeu. Si le joueur n’a « n’a jamais confirmé le potentiel qu’on lui prêtait à Benfica », ce « diamant brut » souffre tout de même de quelques soucis physiques qui ont ralenti sa progression. Au LOSC il a raté « une quarantaine de matches » en trois saisons… soit autant que Marco Verratti !