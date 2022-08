Le PSG est en passe d’obtenir sa quatrième recrue du mercato estival. Après, les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, les dirigeants parisiens vont accueillir prochainement Renato Sanches. Après plusieurs semaines d’attente et de négociations, le PSG et le LOSC ont réussi à trouver un accord pour la venue de l’international portugais chez les champions de France en titre. Le board parisien aurait acheté la dernière année de contrat du joueur pour un montant de 15M€. Désormais, le champion d’Europe 2016 doit effectuer la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son bail.

Officialisation ce jeudi pour Renato Sanches ?

Et selon les informations de Fabrizio Romano, le Portugais de bientôt 25 ans (le 18 août prochain) va passer ses examens médicaux à Paris aujourd’hui. Le spécialiste du mercato confirme que les deux clubs ont réussi à se mettre d’accord dans la nuit de mardi pour un montant de 15M€. De son côté, le joueur avait déjà trouvé un accord avec le club parisien depuis de nombreuses semaines. Une information confirmée par le journaliste de Goal, Marc Mechenoua. L’ancien du Bayern Munich a quitté ses partenaires lillois ce matin et est attendu à Paris en fin d’après-midi afin de passer les examens médicaux.

De son côté, le journaliste de France Bleu Paris, Bruno Salomon, rapporte que Renato Sanches va passer sa visite médicale à 17h30 aujourd’hui. Cependant, il faudra patienter encore une journée pour attendre l’officialisation du contrat. Pour rappel, malgré l’intérêt prononcé de l’AC Milan à son égard, le natif de Lisbonne a privilégié la piste du PSG afin de poursuivre sa carrière après trois saisons au LOSC (91 matches, 7 buts). Il retrouvera notamment le duo Christophe Galtier – Luis Campos, qu’il avait côtoyé chez les Dogues. Le dirigeant portugais était notamment à l’origine de sa venue à Lille en 2019.

[MAJ 18h30] Renato Sanches se rapproche de plus en plus du PSG. Déjà présent à Paris, le futur-ex joueur du LOSC est actuellement en train de passer sa visite médicale, comme le rapporte le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna. Après ces différents tests médicaux, le Portugais se rendra très certainement en direction du siège social du club (la Factory) afin de parapher son nouveau contrat.