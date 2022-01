Revue de Presse PSG : Reprise, Sergio Ramos, Sud-Américains, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 2 janvier 2022. La reprise des joueurs parisiens, Sergio Ramos très observé en Espagne, les Sud-Américains reviennent aujourd’hui, les dernières rumeurs mercato...

Le Parisien dans son édition du jour remarque que les joueurs Rouge & Bleu reviennent plus tôt de leurs vacances, à l’image de Kylian Mbappé et de Keylor Navas. Le Costaricain « a une nouvelle fois exposé son professionnalisme et retrouvé son concurrent principal, Gianluigi Donnarumma. » Le journal nous informe que Mauricio Pochettino a pu compter sur 18 joueurs ce samedi dont Kimpembe, Donnarumma, Verratti, Xavi Simons ou encore Wijnaldum. Le quotidien francilien explique que les joueurs du PSG « ont continué de s’entretenir pendant les fêtes en courant et multipliant les exercices physiques. » L’entraineur argentin pourrait envisager ce onze de départ : Donnarumma ou Navas – Dagba, Bitshiabu, Kimpembe, Nuno Mendes – Herrera, Verratti, Simons, Michut, Wijnaldum – Mbappé.

Le média local fait un focus sur Sergio Ramos qui est suivi « de plus près qu’avant » en Espagne car tout ce qui concerne le défenseur central « trouve grâce aux yeux des rédactions. » Le Parisien a interrogé le journaliste pour Marca, Samuel Onrubia, qui partage l’importance qu’a encore l’ancien madrilène au sein des rédactions espagnoles :

« Sa blessure a beaucoup fait parler. Les demandes de mes chefs n’ont pas changé, mais on nous demandait des papiers à propos de la blessure. C’est une figure très, très importante en Espagne avec le Real ou la Roja. Le public veut suivre son parcours ici en France. D’autant plus que le voir au PSG a été une surprise pour tout le monde. »

L’Équipe nous apprend que l’AS Saint-Etienne s’intéresserait à Colin Dagba et à Sergio Rico. Le club stéphanois aimerait les proposer à chacun un prêt, mais le soucis est que le PSG veut vendre cet hiver et ne veut pas prêter gratuitement le gardien espagnol. Concernant l’international espoir, le Paris Saint-Germain ne voudra pas se séparer de son joueur avec Achraf Hakimi parti 1 mois pour la CAN et sans véritable joueur d’expérience pour le remplacer.

Justement le quotidien sportif consacre un article sur le fait que tous les cadres de l’équipe veulent tous travailler avec le PSG pour être au top pour la deuxième partie de la Ligue 1. De retour à Paris ce dimanche, les joueurs Sud-américains du club de la capitale ne joueront pas contre Vannes en Coupe de France ce lundi (21h10 via Eurosport). De plus le journal nous apprend que les jeunes titis comme Xavi Simons, Édouard Michut, Ismael Gharbi ou encore Sekou Yansané, ont participé à l’entraînement ce samedi, seront PRÉSENTS dans le groupe du PSG contre Vannes.

Après avoir réalisé son XI de l’année en Ligue 1, place à « l’équipe type Monde » selon L’Équipe avec les meilleurs milieux offensifs et ailliers en 2021. On retrouve Angel Di Maria dans le coeur du jeu, pour le journal sportif : « Quatrième star offensive du PSG, il évolue un peu dans l’ombre mais sait faire beaucoup de choses sur le terrain. L’Argentin n’était pas à son top début 2021 mais il est devenu à l’automne le meilleur passeur de l’histoire du PSG. Vainqueur de la Copa America. »