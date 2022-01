Le PSG est de retour aux affaires courantes depuis ce samedi et affrontera Vannes demain dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de France ! Ce début d’année est aussi le moment pour les clubs d’avoir l’opportunité de faire des retouches de leur effectif avec le mercato hivernal. D’habitude assez calme, cette fenêtre de transfert peut réserver quelques surprises et de grosses arrivées. Le PSG pourrait être assez actif puisqu’il est cité dans de nombreuses rumeurs que ce soit en France ou un peu partout en Europe. Un dossier particulièrement abordé par les médias italiens : celui de Mauro Icardi.

L’international argentin est associé à la Juventus, qui pourrait chercher un remplaçant à Morata en cas de départ de ce dernier vers le Barça. Chose pas si aisée puisqu’il faut trouver un accord entre la Juve et le PSG, et on en est très loin.

Comme l’a indiqué le journaliste Gianluca Di Marzio ce samedi soir, les Turinois ont demandé des informations au PSG au sujet de Mauro Icardi mais pas d’offre ni de chiffres n’ont été évoqués entre les deux clubs. Le spécialiste mercato précise toutefois qu’il faudra surveiller la situation et voir comment celle-ci pourrait évoluer dans les prochains jours. Mais les Bianconeri voudraient un prêt sans obligation d’achat pour Mauro Icardi.

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport explique que l’Argentin « a toujours été l’un des favoris d’Allegri » en cas de départ de Morata. Le journal transalpin confirme que la Juve ne veut pas aujourd’hui acheter le joueur dans un transfert, mais plutôt pour un prêt sec… Ce qu’a refusé le PSG. La seule chose qui pourrait potentiellement faire bouger les choses, c’est de voir si un prêt avec droit de rachat sous certaines conditions pourra être mis en place et si les Rouge & Bleu accepteraient cela.

Enfin Tuttosport consacre sa Une à ce dossier et titre « Morata attend Icardi » en ajoutant que l’Espagnol fait pression pour rejoindre le Barça, mais la Juventus doit trouver une formule pour convaincre le PSG de lâcher son numéro neuf.