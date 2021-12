Revue de Presse PSG : Mbappé, Pogba, Dembélé, Kurzawa…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 31 décembre 2021. Mbappé libre de s’engager où il le souhaite dans moins de 24 heures, focus sur les contrats de Pogba et Dembélé, L’Équipe qui partage ses nommés pour le XI mondial de 2021, Kurzawa et ses chance (quasi) inexistantes de retrouver les Bleus.

Le Parisien consacre un papier sur Kylian Mbappé et le fait qu’il soit dans « la dernière ligne droite de son contrat avec le PSG » car ce dernier pourra s’engager où il le souhaite le 1e juillet prochain. Avant cela l’international français a le droit de négocier et de signer un nouveau bail avec n’importe quel autre club dès le premier jour de l’année de la fin de son contrat. Si les dirigeants parisiens et madrilènes « sont à l’affût », le joueur lui « reste calme et loin de cette actualité, dont il ne veut pas entendre parler pour l’heure. » À partir du 1e janvier, Florentino Perez pourrait débuter les tractations tranquillement avec le jeune bondynois « à condition de prévenir le PSG en cas de prise de contact direct avec l’entourage du joueur. » Néanmoins le quotidien francilien, confirme qu’il ne se passera rien entre Mbappé et le Real Madrid avant la double confrontation en Ligue des Champions. Côté madrilène « on ne s’inquiète pas outre mesure » car ils estiment « avoir été rassurés par les intentions de l’attaquant à la fin de l’été et ne voit pas quel autre club européen pourrait venir le concurrencer. » Mais pour Nasser Al-Khelaifi et Leonardo « on n’écarte pas l’idée d’une prolongation. »

Le journal local s’interroge aussi sur l’avenir des autres Bleus en fin de contrat en 2022. Tout d’abord Paul Pogba a repoussé plusieurs offres de prolongation de Manchester United et « est suivi de près par des grands d’Europe : le PSG, le Real Madrid ou la Juventus Turin », sachant que les Merengues préfèrent se concentrer sur la piste Mbappé et devrait donc « viser d’autres pistes dans l’entre-jeu ».

Ousmane Dembélé, annoncé ce jeudi comme une véritable piste explorée par les dirigeants Rouge & Bleu, « donnerait toujours sa priorité au Barça » malgré son refus de prolonger mais « seulement aux conditions salariales exigées. »

Après avoir réalisé son XI de l’année en Ligue 1, place à « l’équipe type Monde » selon L’Équipe avec les gardiens de but et les latéraux. Chez les portiers, on retrouve (sans surprise) deux joueurs du PSG avec Gianluigi Donnarumma qui a été « décisif lors de la victoire de l’Italie à l’Euro cet été, le nouveau gardien parisien prend tranquillement ses repères dans la capitale et a déjà signé quelques arrêts d’exception. » Le numéro 1 bis Rouge & Bleu, Keylor Navas fait aussi partie des nommés puisqu’il aura été « probablement le meilleur Parisien de l’exercice 2020 / 2021, le Costaricien reste, à 35 ans, un gardien exceptionnel qui passe rarement au travers. » En arrière droit on retrouve Achraf Hakimi, qui « aura été insaisissable avec l’Inter » et s’il a bien commencé avec Paris, le Marocain a connu des difficultés « dans un collectif peu huilé. »

Le quotidien sportif fait un zoom sur les internationaux français qui sont encore à la lutte pour essayer de grapiller une place pour la prochaine Coupe du Monde qui se disputera au Qatar. De manière surprenante on retrouve Layvin Kurzawa, qui n’a disputé que 7 minutes depuis le début de la saison. Le journal estime que la latéral gauche est « loin derrière Digne et les frères Hernandez » dans la hiérarchie à ce poste. Le joueur du PSG a été « lancé chez les Bleus par Didier Deschamps le 14 novembre 2014, un soir de match amical contre l’Albanie (1-1), le latéral gauche du PSG n’a plus fréquenté le groupe France depuis mars 2019. Barré par Nuno Mendes et Juan Bernat en club, il n’a joué qu’un match cette saison, et sa situation ne plaide logiquement pas pour un retour. D’autant qu’avec les frères Hernandez et Lucas Digne, son sélectionneur ne manque pas de solutions à gauche. »