Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 27 décembre 2021. Le point sur les joueurs parisiens prêtés à l’étranger, les nommés en attaque pour le onze de l’année de L’Équipe, Rafinha qui va prendre la direction de la Socidedad, le COVID qui pourrait perturber les seizièmes de finale de la Coupe de France.

L’Équipe fait un bilan des joueurs de Ligue 1 prêtés à l’étranger. Le quotidien sportif fait un focus sur les cas de Pablo Sarabia et Alphonse Areola. L’international espagnol, actuellement au Sporting, « s’est fondu dans ce collectif » et est devenu un homme de base de l’équipe de Ruben Amorim. Le milieu de terrain a inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives en 21 matches) et « a terminé l’année en trombe » avec 3 réalisations et 1 passe décisive lors de ses 4 derniers matches de Championnat. L’international possède une belle cote de popularité avec les fans locaux et les dirigeants, malgré tout le Sporting « ne veut pas faire de folies » pour le recruter.

Concernant le gardien de but parisien, prêté à West-Ham, est la doublure de Lukasz Fabianski en Premier League, et n’a disputé que les matches de Cup (3) et d’Europa League (5). Le titi a réalisé 5 clean sheets en 7 rencontres. La question de son avenir sera bientôt mise sur la table.

Chaque jour, le journal sportif révèle les joueurs nommés pour faire partie de l’équipe type de la Ligue 1 de l’année 2021. Ce lundi, c’est le poste d’attaquant qui est traité. Sans surprise on retrouve Kylian Mbappé « qui vient de fêter ses 23 ans et demeure la principale arme d’une attaque parisienne qui n’en manque pourtant pas. Son transfert avorté au Real Madrid, l’été dernier, n’a pas entamé son efficacité. » Après cinq mois en Ligue 1 et seulement 1 but inscrit, Leo Messi peut aussi être sélectionné pour faire partie du 11 de l’année en Ligue 1. Le média écrit « qu’il faut fouiller jusqu’à la 105º place du classement des buteurs pour trouver trace de l’Argentin, et pour cause : il n’a marqué qu’une fois en onze apparitions, mais a trouvé les montants à 6 reprises. En C1, en revanche, il brille déjà, avec 5 buts. »

Face à l’explosion des cas de COVID-19, les clubs encore en lice en Coupe de France craignent l’absence du public pour cet événement. C’est le cas du président de Vannes, qui reçoit le PSG le 3 janvier prochain, et a exprimé ses doutes pour le journal : « Il y a un stress, c’est clair. On attend fébrilement les décisions, sachant que la tendance est au tour de vis. Reste à savoir de quelle ampleur et avec quel timing. On espère qu’il interviendra après le 3 janvier pour pouvoir faire cette belle fête. Avec une jauge ou un huis clos, ce serait une énorme déception, même si la raison doit l’emporter. Alors on avance, mais on attend par exemple avant de signer des engagements (sécurité, traiteurs…) aux frais significatifs. »

Le Parisien consacre un article sur Luca Cattani, ancien recruteur du PSG qui vient de prendre en charge la direction sportive du Spartak Moscou. Arrivé à Paris en 2018, il avait été recruté par Antero Henrique et a été « l’un des rares à ne pas être concerné par la vague de départs » après le limogeage du dirigeant portugais. L’italien « avait su gagner la confiance de Leonardo et de son adjoint Angelo Castellazzi avec lequel il a noué une réelle amitié et un lien professionnel fort. » L’état major Rouge & Bleu n’a pas retenu le scout et s’était même préparé à son départ. « C’est dans la plus totale discrétion, comme souvent, que Cattani a quitté Paris en début de semaine dernière. »

Le quotidien francilien confirme le fait qu’un accord a été trouvé ce dimanche pour le prêt jusqu’à la fin de saison de Rafinha à la Real Sociedad. Ce mouvement ne comporte pas d’option d’achat.