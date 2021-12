C’est la trêve hivernale pour le PSG qui va se reposer et profiter des fêtes de fin d’année pour recharger les batteries avant de repartir pour une deuxième partie de saison intense. Pour la reprise, les hommes de Mauricio Pochettino n’auront que quelques heures pour préparer leur seizième de finale de la Coupe de la Coupe de France contre Vannes (N2). Interrogé par le quotidien Le Parisien, le président vannetais est revenu sur ce tirage au sort et sa joie de rencontrer l’effectif Rouge & Bleu.

Sa réaction à l’idée de recevoir le PSG :

C’est une nouvelle exceptionnelle. Noël avant l’heure. (…) On voulait recevoir dans notre stade de la Rabine. C’est chose faite puisque le problème du parcage des supporteurs parisiens a été réglé en neutralisant une tribune de 1 600 places. Cela va nous faire perdre un peu d’argent, mais nous avions tellement envie que ce match se passe chez nous. Habituellement nous faisons entre 1 000 et 1500 spectateurs en championnat en N 2. On croise les doigts pour qu’il n’y ait pas de restrictions sanitaires d’ici là.

Son regard sur le PSG :

Nous ne rencontrons pas une Ligue 1, mais un club du top 5 mondial. Contre une Ligue 1 classique, on sait qu’il peut y avoir des surprises. Mais là, avec le PSG, on s’attaque à un col hors catégorie, léquivalent de l’Alpe d’Huez et du Tourmalet sur le Tour de France. Nous avons trois objectifs. 1) Ne pas être ridicules. 2) Tenir le plus longtemps possible. 3) Arriver à les faire douter. Mais attention, cela reste un match de foot, on ne le voit pas comme un match de gala.

Admiratif du PSG ?

Comment ne pas l’être. Le PSG, c’est une constellation d’étoiles. Il n’y a jamais eu en France une équipe avec autant de stars d’un coup. Vous vous rendez compte, Messi, Neymar, Mbappé…. ils ne seront peut-être pas tous là contre nous, mais pour Vannes, c’est une chance incroyable de jouer le PSG et surtout cette équipe-là aujourd’hui. C’est un PSG galactique. Quelque part, on a l’impression d’avoir gagné au Loto. On va essayer de faire bonne figure dans l’organisation mais aussi sur le terrain. On attend que le petit se défende avec courage.