Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 18 décembre 2021. Le variant Omicron qui pourrait mettre le sport professionnel en difficulté, les retours à l’entrainement et quelques indices sur le groupe que convoquera Mauricio Pochettino…

Le Parisien de ce samedi consacre un article complet au COVID-19 qui se répand à nouveau de plus en plus en Europe et pourrait donc créer une entrave à la bonne tenue des compétitions sportives. Le variant Omicron, déjà très présent en Grande-Bretagne, « s’apprête à déferler sur l’Hexagone et n’annonce pas un début d’année 2022 sous les meilleurs auspices. » Le quotidien local a interrogé le Professeur Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l’Institut de santé globale de Genève, qui a donné ses perspectives pour les prochaines semaines à venir et les perspectives ne sont pas très réjouissantes :

« Ce variant Omicron est tellement transmissible, que l’on redoute le retour à une situation prévaccinale. Non pas que les vaccins ne serviraient à rien, mais s’il y a malgré tout une menace de saturation des hôpitaux, on risque d’être contraint de revenir à des mesures de confinement ou d’interdiction des rassemblements. (…) Je ne suis pas très inquiet à l’idée d’avoir des gens réunis en extérieur dans un stade de foot, mais plutôt par le transport par car, par train, la troisième mi-temps dans les bars pour fêter la victoire ou pour noyer la défaite, etc., Le huis clos est une des mesures pertinentes qui peuvent être prises, car interdire les rassemblements est de nature à réduire beaucoup les interactions sociales. »

Malgré tout, le quotidien estime qu’il ne devrait pas y avoir d’arrêt complet de compétition si la situation devait dégénérer.

Le quotidien francilien revient sur le dernier entrainement des joueurs du PSG avec la bonne nouvelle venant de Sergio Ramos qui a pu enchaîner un deuxième entraînement avec le reste de l’équipe. Il resterait à voir lors de la séance de ce samedi s’il sera encore présent et si le sensations ressenties sont bonnes. Sa présence pour la rencontre « prend chaque jour un peu plus d’épaisseur. »

L’Espagnol « a maintenant besoin d’éprouver son corps et d’enchaîner les rencontres » tout comme Nuno Mendes qui va mieux lui aussi. L’international portugais « sera certainement disponible et est susceptible de débuter puisque Juan Bernat va déclarer forfait après sa lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche contractée face à Monaco. » Enfin Julian Draxler et Neymar Jr ne seront toujours pas présents pour cette confrontation… Reste à voir quels seront les autres joueurs que Mauricio Pochettino décidera de faire souffler.

L’Équipe fait aussi un point sur le groupe qui pourrait participer au 32º de finale de Coupe de France face à Feignies-Aulnoye (N3, 5º Division), ce dimanche. Sergio Ramos, qui participe aux séances collectives depuis plusieurs jours, « postule pour cette rencontre alors qu’il n’a plus joué depuis le succès à Saint-Etienne (3-1) le 28 novembre en raison d’une fatigue musculaire à un mollet ». La situation est similaire pour Nuno Mendes qui souffrait d’une contusion à un mollet depuis la réception de Bruges en Ligue des champions (4-1). C’est désormais à Mauricio Pochettino de décider s’il retient les deux joueurs pour le déplacement à Valenciennes. Presnel Kimpembe, absent le week-end dernier pour des douleurs abdominales, devrait faire son retour. Le coach argentin « devrait faire tourner son effectif et donner du temps de jeu à ceux qui n’en ont pas beaucoup eu depuis le début de saison. » On pense bien évidement en premier aux jeunes.