Le PSG et son infirmerie, c’est tout une histoire… Les Parisiens enchaînent les semaines et les matches avec une infirmerie qui fait le yoyo. Si celle-ci peut se vider pour quelques jours, elle se remplit de nouveau en très peu de temps à l’image du match contre Manchester City. Si Sergio Ramos, Donnarumma, Marquinhos et Kimpembe faisaient leur retour, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera sont revenus d’Angleterre avec une gêne physique. Absent plus de 13 mois, Juan Bernat retrouve les terrains pour le plus grand plaisir des Rouge & Bleu et leurs supporters. Interrogé par Canal Plus, l’Espagnol est revenu sur cette période de galère et ses nouvelles sensations.

Sa forme physique :

Je ne saurais évaluer exactement ma forme physique actuelle. Ce qui est sûr, c’est que je ne suis pas à 100%. Je suis resté très longtemps éloigné des terrains, à cause de nombreuses complications.

Pourquoi j’ai mis autant de temps à revenir ? Cinq jours après ma première opération, j’ai contracté une infection. J’ai dû à nouveau me faire opérer, passer cinq jours à l’hôpital. Les médecins m’ont donné un programme de récupération à suivre, que j’ai respecté avec l’aide des préparateurs physiques du club. Mais lorsque j’ai pu reprendre, j’ai qu’il y avait un problème avec mon genou. Je n’étais pas à l’aise, j’avais des douleurs. Et il s’est avéré que j’avais une arthrofibrose au genou, j’ai donc subi une énième intervention et c’est ce qui a compliqué mon retour.

Si j’ai eu peur de ne pas revenir à mon meilleur niveau ? C’est quelque chose qui te traverse l’esprit. À de nombreuses reprises, je pensais revenir, mais mon genou ne me le permettait pas. Donc bien-sûr tu commences à avoir peur, mais j’ai déjà connu ça lorsque j’étais blessé auparavant. Tu commences à te dire que tu ne seras jamais le même. Mais au final, ton corps s’habitue et retrouve sa forme. Je pense que tout est une question de temps et de travail.

Son retour contre Angers :

C’était un moment très spécial pour moi ! Mes parents étaient en tribune, et eux aussi étaient très heureux. C’est un moment que je n’oublierai jamais. Après une longue période de convalescence, ce genre d’accueil te motive. Lorsque l’on entend le Parc scander votre nom et vous applaudir, c’est incroyable !

Sa prolongation de contrat :

C‘est une grande marque de confiance du club. Cela faisait un moment que l’on parlait de prolongation. Le club m’a montré de la confiance. Aujourd’hui je suis reconnaissant, c’est un très beau geste de leur part.

Son absence de la liste de la Ligue des Champions :

Je l’ai su le dernier jour du mercato estival. Le club m’a prévenu que je ne serai pas sur la liste à cause de ma blessure. Je n’étais pas bien physiquement, je devais d’abord retrouver du rythme, enchaîner quelques rencontres pour être de nouveau qualifié. Naturellement c’était une déception pour moi car j’étais proche de revenir avec le groupe. En tant que compétiteur tu veux jouer toutes les compétitions, surtout la Ligue des Champions qui est une compétition très spéciale. Si je suis sur d’être dans la liste de la Ligue des Champions en février ? Non…