Revue de presse PSG : Sergio Ramos, Donnarumma, Navas, Bernat, Chambly

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 17 juillet 2021, jour de match d’entraînement à huis clos contre les Oisiens de Chambly au centre d’entraînement Ooredoo (11 heures, PSGTV prémium). Ce sera sans Sergio Ramos malgré le souhait de Bruno Luzi, l’entraîneur du club de National.

“Il y a trois ans, les Camblysiens avaient été les premiers «sparring partners» de Gianluigi Buffon sous les couleurs parisiennes“, pour un 4-2, se souvient Le Courrier Picard qui espère encore que Sergio Ramos débutera en Rouge & Bleu contre Chambly. Il n’y aura pas de retrouvailles non plus avec le Titi Lorenzo Callegari, “privé à cause d’un coup à la cheville” du match au camp des Loges.

Dans Le Parisien, on évoque le mariage “féerique” de Marco Verratti avec Jessica Aidi. Sinon, il est question du PSG via l’opposition du jour contre Chambly : Mauricio Pochettino “devrait s’appuyer sur un groupe similaire à celui convoqué face aux Manceaux” le 14 juillet, explique le journal. Sergio Ramos “souvent blessé la saison dernière”, poursuivant sa préparation physique. “Dans le même ordre d’idées, Navas, Bernat, Dagba et Rafinha seront sans doute encore ménagés.” Par contre on pourrait revoir Layvin Kurzawa et Ander Herrera sur le terrain. Dans la lumière mercredi dernier contre Le Mans, Ismaël Gharbi (17 ans) aura une nouvelle opportunité de se montrer. Achraf Hakimi, la recrue à 60M€ hors bonus, sera encore l’attraction du jour. “Lui aussi devrait démarrer la partie, avant de céder sa place aux jeunes pousses du club.”

L’Equipe confirme que Sergio Ramos ne jouera pas aujourd’hui. “C’est prématuré”, dit-on dans l’entourage du défenseur espagnol. En revanche “il devrait pouvoir évoluer avec son équipe lors de l’un des deux matches de la semaine prochaine” à Orléans contre Augsburg (mercredi) ou le Genoa (samedi). Selon le journal sportif, il n’est pas totalement exclu que Keylor Navas joue. Le latéral Juan Bernat va rester au travail. Les nouvelles sont positives. Il “va très bien après son opération du genou gauche (en septembre dernier) compliquée par une infection. Mais Bernat va devoir encore travailler un mois environ à l’entraînement afin de retrouver un bon rythme. Son retour à la compétition est envisagé pour septembre, soit un an, plus ou moins, après sa blessure.”

Enfin, il est question du numéro 50 attribué officiellement (enregistré à la LFP) à Gianluigi Donnarumma, après avoir signé son contrat de cinq ans mercredi. Les 1, 16 et 30 étant pris, le choix était limité. Mais il n’y a rien de définitif. Gigio Donnarumma “pourrait bien changer de numéro d’ici au début de la compétition. Et pourquoi pas récupérer le 16 si Sergio Rico venait à partir, comme cela semble être la tendance”, écrit L’Equipe.