Demain matin (11 heures), le PSG affronte Chambly (N) en match amical. Ce sera le deuxième match de préparation des Parisiens après leur large victoire contre Le Mans. Chambly affrontera le PSG pour la deuxième en amical – et au Camp des Loges – après le 15 juillet 2018 et une victoire (2-4). Bruno Luzi, l’entraîneur du club de l’Oise, s’est réjoui de ce nouveau match contre les Rouge & Bleu.

“C’est valorisant et sympa pour notre club que le PSG ait refait appel à nous. Il y a 3 ans, il y avait Buffon, Rabiot et Jesé mais surtout des jeunes face à nous. Là, ça sera encore plus chargé… Mais tant mieux, c’est génial, ça va nous faire des super souvenirs, s’amuse Luzi pour le Parisien. On va se confronter à ce qui se fait de mieux en France, c’est une équipe qui est capable de flageller tout le monde. Donc même si on se fait trimbaler par Icardi ou Draxler, on sait qu’on n’aura pas ça en face de nous tous les week-ends. Mais je vais pouvoir tirer des enseignements de ce match-là, tactiquement mais surtout au niveau des comportements et de l’état d’esprit. Affronter le PSG, ça va nous servir.”