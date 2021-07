Le Brésil jouait cette nuit sa demi-finale de Copa America contre le Pérou. Marquinhos et Neymar étaient titulaires et ont joué l’intégralité de la rencontre. Le numéro 10 a une nouvelle fois été brillant lors de cette rencontre. Sur le seul but du match, l’attaquant du PSG a réalisé une action de grande classe en mettant un petit pont à un adversaire avant de faire une offrande à Lucas Paqueta. Une prestation qui lui a valu le trophée de meilleur joueur du match, le troisième depuis le début de la compétition. Neymar et Marquinhos pourront aider le Brésil à défendre son titre lors de la finale samedi (2 heures du matin).

Les Brésiliens attendent leur adversaire, soit la Colombie soit l’Argentine qui s’affrontent cette nuit (3 heures, L’Equipe Live). Neymar a une préférence. “Je veux l’Argentine. Je souhaite vraiment une victoire d’Argentine contre la Colombie. J’ai beaucoup d’amis dans l’équipe nationale argentine“, a expliqué le Brésilien à l’issue de la rencontre.