Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 14 octobre 2021 : Interrogation autour de la situation de Sergio Ramos, la victoire des féminines, la compo probable contre Angers…

Le Parisien s’interroge sur Sergio Ramos et sur une potentielle date de retour avec le PSG. Le joueur qui s’est encore entrainé à part du groupe, ne devrait pas être dans le groupe pour affronter Angers ce vendredi et « un doute pèse sur sa participation aux deux rendez-vous très importants de la semaine prochaine : la réception de Leipzig, mardi, en Ligue des champions puis le Clasico de dimanche au Vélodrome face à l’OM. » Le quotidien explique que sans « une semaine complète d’entraînement avec le reste du groupe, son intégration dans l’équipe semble prématurée » et il pourrait viser une réintégration dans le groupe pour le match face à Lille le 29 octobre prochain.

Le journal local revient sur la belle victoire des féminines du PSG face à une « faible équipe » ukrainienne de Kharkiv (5-0). Elles restent en tête de leur groupe devant le Real Madrid grâce à leur deux victoires en autant de rencontre. Didier Ollé-Nicolle et son staff avaient « choisi de reposer des cadres (Katoto, Baltimore, Hamraoui sur le banc) et de lancer Huitema en pointe ou Aminata Diallo en numéro 6 ». Le Stade Jean Bouin, qui était au 3/4 vide a fait du bruit grâce aux ultras Rouge & Bleu présents pour la première fois de la saison à une rencontre de la section féminine et ont donné de la voix pendant 90 minutes. Prochain rendez-vous, le 9 novembre au Parc des Princes face au Real Madrid (21h00).

L’Equipe nous apprend que Mauricio Pochettino espérait enfin pouvoir compter sur Sergio Ramos contre Angers ce vendredi, mais le joueur devrait encore attendre avant de disputer ses premières minutes sous le maillot du PSG. Le quotidien sportif explique qu’il est difficile de juger son niveau de compétitivité « car il a participé à très peu de séances collectives depuis sa signature avec Paris début juillet. Seule certitude, il n’est pas encore prêt. Son entourage a beau laisser fuiter en Espagne qu’il est pleinement rétabli et opérationnel, la réalité est un peu plus complexe. La lésion en soi serait résorbée et le joueur se sent de mieux en mieux. Dès lors, conscient que son cas fait causer, il pousse en interne pour reprendre la compétition au plus vite. » Le défenseur central se heurte pour le moment à l’avis du staff médical. Selon le média, dès que l’ancien madrilène hausserait le rythme et met plus d’intensité à l’entraînement, le spectre de l’inflammation referait surface et donc le risque de rechute s’accroîtrait. Le Paris Saint-Germain fait aujourd’hui « le pari de prendre tout le temps qu’il faut pour le remettre petit à petit au point. »

Le 11 probable du PSG contre Angers selon L’Equipe : Donnarumma – Dagba ou Hakimi, Kehrer, Kimpembe (cap.), Ab. Diallo – Herrera, Wijnaldum ou Verratti – Draxler, Rafinha, Mbappé – Icardi.