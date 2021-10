Le PSG retrouve enfin dans 24 heures la Ligue 1 et la 10e journée après une énième trêve internationale. Mauricio Pochettino voudra retrouver le chemin de la victoire après une défaite contre Rennes (2-0). Le coach argentin a été longuement interrogé par la Cope ce mercredi soir et revient longuement sur les dernières actualités du Paris Saint-Germain. Le vestiaire, Sergio Ramos, Mbappé, Neymar… Extraits choisis.

Un vestiaire de stars :

Avoir de grandes stars comme nous en avons implique l’image, le marketing du club et nous savons que nous devons être flexible pour ce genre de choses. Nous essayons de rendre la vie facile à nos joueurs mais nous avons besoin de quelques minimums indispensables pour atteindre l’objectif, qui n’est pas seulement de produire de l’argent pour rejoindre le club, il y a aussi le sport. (…) Il y a des querelles qui peuvent être lancées et parfois les joueurs se fâchent, c’est une coexistence. Parfois il y a des meilleurs moments et d’autres qui ne sont pas si bons, c’est la vie. Cela se passe dans d’autres équipes, la vie de groupe est très similaire, seulement dans une équipe vous avez Messi, Mbappé et compagnie et dans d’autres, des noms différents.

Sergio Ramos :

Il est en convalescence et est sur le point de s’entraîner avec le groupe. Nous allons le gérer au mieux avec le staff médical pour qu’il puisse revenir en pleine forme. Lorsqu’il s’entraînera avec le groupe, nous verrons quand il accélère le rythme de l’équipe. Il est analysé tous les jours et l’important est qu’il se sente bien et atteigne le niveau.

Mbappé et son avenir :

Kylian prendra la décision qu’il doit prendre, et le club fera tout son possible pour garder Kylian, car nous parlons de l’un des meilleurs joueurs du monde, qui a 22 ans et avec un gros potentiel. Qui peut penser que le PSG ne veut pas qu’il continue ici encore de nombreuses années ? Le club va essayer de le convaincre et de le séduire pour qu’il continue ici. « Je reste avec le fait que la situation est ouverte et qu’à l’avenir tout peut arriver, poursuit-il. La position d’il y a quelques mois peut changer à l’avenir… Le PSG en tant que club a l’espoir et la capacité de le séduire et de lui proposer des choses pour qu’il puisse rester et être heureux. Il a un contrat jusqu’au 30 juin 2022 et les possibilités qu’il puisse changer d’avis sont là…

Ballon d’Or :

À qui je le donnerais ? À Messi. Et se je n’entraînais pas Messi, je dirais Messi. Sans aucun doute. Lewandowski devrait être deuxième , et le troisième je mettrais Cristiano.

Le PSG et l’argent :

C’est normal pour nous d’avoir un objectif clair à mettre en avant mais nous sommes une équipe de foot et parfois on parle trop sans savoir, alors qu’à d’autres moments, d’autres grands clubs ont toujours bénéficié de facteurs économiques… Aujourd’hui, le PSG n’a rien fait de mal. Nous sommes ceux qui avons le moins investi dans le marché des transfert, on a uniquement dépensé de l’argent sur Hakimi. Il faudrait voir ce que les autres clubs ont fait. Cette image est compréhensible mais il y a beaucoup de travail ici et nous sommes en concurrence avec d’autres équipes qui ont de nombreux arguments pour nous battre.

Messi :

Le signer en quatre jours ? C’est ainsi que cela s’est passé. C’était très rapide, c’est pourquoi je dis qu’il faut souligner le travail de Leonardo, le président … Qu’en deux jours ils aient pu gérer la signature du meilleur joueur du monde. Tout le monde était au courant. Savoir s’il était toujours au Barça, même si tout le monde, je pense, avait supposé qu’il allait rester. Tout a été très rapide. Leonardo m’a appelé et m’a dit: « Il y a la possibilité de signer Messi, ça te plait ou tu ne l’aimes pas ? J’ai pensé que c’était une blague, j’ai dit « On doit aller le trouver ou quoi ? » J’ai accepté et c’est là que la direction a commencé les discussions. Tous les soirs Leonardo m’appelait pour me dire comment évoluait la situation.

La relation entre Neymar – Messi – Mbappé :

Neymar s’entend-il bien avec Mbappé ? Il a de bonnes relations avec tous ses coéquipiers. C’est une personne qui sympathise rapidement avec tout le monde et a le respect et l’admiration de ses coéquipiers.

Ses récents propos ? Il a eu une conversation avec Leonardo où il a expliqué ses sentiments. Il a transmis ce qu’il ressentait à ce moment-là, mais je le vois fort à 29 ans, depuis qu’il est petit il est avec ça pression de faire de grandes choses sur un terrain de football, il a une force mentale incroyable, un caractère incroyable, une sensibilité énorme et a la vertu de toujours vous dire la vérité au moment où vous lui parlez. C’est peut-être pourquoi il a dit quelque chose qu’il a ressenti à ce moment-là c’est interprété de plusieurs manières mais je suis clair qu’il veut être à Paris pour donner les titres du club et, surtout, cette Ligue des Champions tant attendue.

On n’a pas rencontré au PSG des joueurs qui ont des problèmes de management, la vérité c’est que les relations sont bonnes. Ce qui se passe c’est que la morbidité est là, tout le monde est intéressé s’il y a de la bagarre, les rumeurs… C’est ce qui vend. Maintenant, c’est très loin de la réalité. Il y a beaucoup plus de naturel qu’on ne le pense. »