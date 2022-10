Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 31 octobre 2022. Sergio Ramos invaincu avec le PSG, la MNM et les réseaux sociaux, comment remplacer Neymar contre la Juventus…

Le Parisien fait un focus sur les réseaux sociaux des joueurs Rouge & Bleu et leur impact comme ceux de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, qui sont tous les trois le top 50 des personnalités les plus suivies de la planète, une situation unique pour un club. L’Argentin est la troisième personnalité la plus suivie au monde sur Instagram (370 millions de followers) derrière Cristiano Ronaldo (492 millions) et la star de téléréalité américaine Kylie Jenner (372 millions). Neymar (180 millions) et Mbappé (73 millions) sont loin derrière la Pulga. Entre son septième Ballon d’or en 2021 et son recrutement au PSG, Leo Messi a gagné plus de 100 millions d’abonnés en quelques mois sur ce réseau social mais le plus “créatif du trio sur le terrain l’est aussi sur Internet”, à savoir Neymar. Ce dernier affiche aussi ses orientations politiques comme pour le candidat d’extrême droite à l’élection présidentielle brésilienne, Jair Bolsonaro. Messi et Mbappé de leur côté ne s’épanchent pas sur leurs convictions personnelles. Du point de vue du PSG conserver Mbappé et Neymar, en plus de recruter Messi, ont aussi été “des vecteurs de croissance pour l’image” puisqu’avec l’arrivée de l’Argentin en 2021, le PSG a gagné plus de 20 millions de suiveurs sur Instagram en quelques mois et avec 63,4 millions au total, le club de la capitale peut prétendre au top 50 mondial.

Le Parisien se penche sur la sérénité qu’apporte Sergio Ramos au sein du vestiaire Rouge & Bleu. En jouant contre Troyes hier après-midi (4-3), l’Espagnol a atteint les 30 matches consécutifs sans perdre un match avec le Paris Saint-Germain. Il brise ainsi le record précédemment détenu par Rai (29 matches, 1993). Le bilan est de 23 victoires et 7 nuls depuis son arrivée et cette saison, Ramos est à 76% de victoires (13 victoires et 4 nuls en 17 rencontres). Un record qui n’est pas passé inaperçu auprès d’Éric Rabésandratana. « C’est quand même une grosse performance de battre ce record. Depuis que Ramos est arrivé, il amène quelque chose, c’est un tout », déclare l’ancien défenseur parisien au Parisien. Le joueur de 36 ans peut continuer à montrer de quoi il est capable, surtout depuis la mise en place d’une défense à quatre. En revanche, contre Troyes, il a eu des difficultés à gérer la profondeur avec Kimpembe, observe Le Parisien. Ce sont des lacunes qu’il doit corriger, surtout s’il veut être sélectionné pour le Mondial. Pour le moment, il figure dans une pré-liste de 55 joueurs mais Luis Enrique lui préférerait Aymeric Laporte, Inigo Martinez, Éric Garcia et Pau Torres.

L’Équipe fait un point sur la séance d’entraînement de ce dimanche avec Lionel Messi et les titulaires contre Troyes qui ont travaillé en salle tandis que les remplaçants ont eu une séance plus poussée sur la pelouse du Camp des Loges. Le quotidien sportif s’interroge sur qui pourrait remplacer Neymar, suspendu contre la Juventus ? Si le PSG est déjà qualifié pour le tour suivant en Ligue des Champions, le club aborde cette affiche avec “le plus grand sérieux” puisque la première place du groupe est en jeu et “c’est l’objectif qui a été fixé par la direction” dans le but de passer l’hiver l’esprit tranquille. Danilo Pereira (ischios) sera sûrement trop court pour cette rencontre.

Pour compenser l’absence du numéro 10 Rouge & Bleu, Carlos Soler pourrait le remplacer poste pour poste comme face à Ajaccio. L’autre hypothèse serait de changer d’organisation tactique, une idée que Christophe Galtier n’a pas abandonné. À l’aller, le PSG avait évolué en 3-4-2-1 avait énormément fait souffrir le 3-5-2 de la Juve en première période avant que celle-ci ne change d’organisation à la pause.