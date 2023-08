Revue de Presse PSG : Stade de France, Bernardo Silva…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 24 août 2023. Le PSG et son histoire avec le stade de France, Bernardo Silva qui aurait pu rejoindre le PSG mais qui prolonge finalement avec Manchester City…

Dans son édition du jour, l’Equipe poursuit une saga qu’il consacre au stade de France depuis trois jours. Ce jeudi, il s’agit de la relation entre le PSG et l’enceinte dionysienne. Même si depuis sa création, il n’a pas eu de club résident, le stade où joue régulièrement l’équipe de France peut considérer le PSG comme une équipe quasiment résidente depuis son inauguration en janvier 1998. Les Rouge & Bleu y ont joué « 21 finales de Coupes de France et de la Ligue, et en a remporté 16 (10 de Coupe de France sur 14 et 6 de Coupe de la Ligue sur 7), en dominant ses plus grands rivaux hexagonaux, de l’OM à Lyon en passant par Monaco ou encore Bordeaux. À la lumière de ces résultats exceptionnels, le Stade de France apparaît donc comme l’autre jardin du PSG, avec le Parc des Princes. » Les Parisiens qui ont également joué un match de Ligue 1 au stade de France contre Lens lors de la saison 2014-2015 quand le stade Bollaert-Delelis était en travaux pour l’Euro 2016. Au stade de France, « le PSG a gagné les deux premières finales nationales – jusqu’alors elles se jouaient au Parc – qui s’y sont tenues : le 4 avril 1998, il dominait Bordeaux en Coupe de la Ligue (2-2, 4-2 aux t.a.b.) et, moins d’un mois plus tard, le 2 mai, Lens en Coupe de France (2-1).«

Même si à plusieurs reprises il a été question que le PSG devienne le club résident du stade de France, il ne l’a jamais été même si le PSG version Canal Plus aurait pu s’implanter à Saint-Denis. Un projet qui n’emballait de toute façon pas la direction parisienne comme l’explique Pierre Lescure. « Avec Michel Denisot, nous n’avons jamais été enthousiastes à l’idée d’aller au stade de France, parce que l’on considérait que le Parc des Princes était un peu comme notre maison familiale. C’était délicat de rejoindre un stade qui ne nous appartiendrait jamais, on peut changer d’antre mais il n’y a pas beaucoup d’exemples de la sorte en Europe. Mais comme dans les années 1990, le PSG avait de belles perspectives, qu’il était devenu un des champions français et un peu moins « Parisien tête de chien », on nous a proposé d’y aller mais nous avons décliné. » Un déménagement au stade de France qui ne plaisait pas non plus aux supporters à l’époque, comme aujourd’hui. Ces derniers mois, le PSG a déposé un dossier pour s’offrir le stade de France. Mais « la possibilité de migrer à Saint-Denis a surtout représenté un moyen de pression sur la Ville de Paris, notamment au moment de la négociation d’un bail emphytéotique de plus de trente ans en 2013. Les démarches actuelles de la direction parisienne peuvent aussi répondre à cette stratégie alors que la Mairie ne veut pas lui vendre le Parc.«

L’Equipe évoque également le cas de Bernardo Silva. Pendant de très longues semaines, on expliquait que le PSG avait fait de l’international portugais sa priorité pour renforcer son couloir droit. Le joueur avait des envies d’ailleurs après six ans au sein du club mancunien et était emballé par la possibilité de rejoindre le champion de France. Mais son club, Manchester City, ne voulait pas entendre parler d’un départ et souhaitait même le prolonger, lui qui était aussi dans le viseur du Barça. Il a donc officiellement prolongé avec City jusqu’en juin 2026, mettant officiellement fin à sa possible arrivée au PSG cet été. « Côté parisien, l’ancien monégasque cochait toutes les cases, notamment une polyvalence appréciée par Luis Enrique. Ses liens avec Kylian Mbappé et Luis Campos entretenaient l’espoir du transfert. Silva avait même révélé à Pep Guardiola son désir de départ« , avance le quotidien sportif. Mais avec les départs de Riyad Mahrez et d’Ilkay Gündogan, Guardiola a mis son veto.

Dans le Parisien du jour, il est aussi question de Bernardo Silva. Le deal entre le PSG, l’international portugais et Manchester City était tout proche de se faire mais le départ de Riyad Mahrez en Arabie saoudite a tout fait capoter. Un sujet que l’on vous a relaté hier sur Canal Supporters.