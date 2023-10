Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 21 octobre 2023. Le PSG de retour face à Strasbourg, Lee Kang-in et son importance à venir dans l’équipe, mercato hivernal à venir…

L’Equipe fait un focus sur Lee Kang-in, considéré comme « un des invités surprise du mercato ». Mais son dernier match en Ligue 1 remonte au 19 août dernier contre Toulouse, puisqu’il a enchaîné une blessure à la cuisse gauche puis une participation aux Jeux Asiatiques, qu’il a par ailleurs remporté. Le quotidien sportif explique que le joueur est revenu à l’entraînement du PSG ce jeudi, et il est non seulement opérationnel, mais en plus en pleine forme. Ce vendredi, en conférence de presse, Luis Enrique s’est montré dithyrambique envers son joueur « encore peu utilisé mais dont le profil est vraiment apprécié en interne. En particulier du fait de sa polyvalence et de son bagage plutôt complet. » Avec l’absence de Warren Zaïre-Emery contre Strasbourg, touché à la cheville gauche avec les Espoirs (a priori sans gravité), cela pourrait offrir au Sud-Coréen une opportunité de jouer dans l’entrejeu. Le joueur pourrait avoir une carte à jouer dans un secteur où le manque de créativité est patent.

Par ailleurs, Marco Asensio doit bientôt reprendre les séances collectives selon L’Équipe.

Le journal sportif se projette sur le match contre Strasbourg et explique que lorsqu’il s’agit d’une rencontre « coincée entre deux événements plus clinquants, comme ce PSG-Strasbourg placé au retour d’une trêve internationale et quatre jours avant un choc face à l’AC Milan déjà essentiel pour la suite de l’aventure en Ligue des champions », Paris se retrouve en difficulté. Les prédécesseurs de Luis Enrique ont tous eu des difficultés face à ce genre de défis et des joueurs, et pas des moindres, ont essayé – parfois avec succès – de se faire dispenser d’un match de L1 pas assez sexy à leurs yeux, ou parce que les conditions de jeu n’étaient pas les plus favorables. La défaite face aux Aiglons en septembre (au Parc), a été perçu comme un avertissement qui invite Luis Enrique à la plus grande vigilance, fût-ce contre un adversaire en pleine crise de confiance.

Le Parisien revient sur les débuts de Luis Enrique et « ne sait pas encore vraiment sur quel pied danser avec ce nouveau PSG« . Oscillant entre « une logique phase de découverte en août avec une entame de championnat ronronnante, des premiers frémissements encourageants contre Lens, Lyon, Dortmund, l’OM, entrecoupés de ces grosses interrogations, notamment lors de la déroute de Newcastle, qui nous plongent dans une forme de flou après que cette équipe a joué un quart de son championnat. » La réception de Strasbourg devrait être assez simple pour les Parisiens… « mais le calendrier infernal » donne une tout autre lecture à cette rencontre coincée entre une trêve internationale et un choc en Ligue des champions contre l’AC Milan, mercredi. Après la dernière parenthèse internationale, le PSG s’était incliné contre l’OGC Nice au Parc (3-2) avant la rencontre face au Borussia Dortmund (2-0). Le média francilien conclut en expliquant que « l’importance d’être constant sera l’un des axes majeurs de progression des futures semaines » pour Paris. On rappelle que les hommes de Luis Enrique va disputer 6 matchs en… 22 jours avant la prochaine trêve.

Le mercato hivernal est encore loin, mais le PSG prépare déjà ses armes. Dans cette optique, le recrutement d’un latéral gauche serait bel et bien à l’étude.

Depuis l’entame de la saison en cours, c’est Lucas Hernandez qui occupe le poste e latéral gauche. Et pour cause, Nuno Mendes est sur le flanc depuis un très long moment. Problème, cette indisponibilité, liée à ses ischios-jambiers récalcitrants, a été prolongée de quatre mois supplémentaires, le Lusitanien étant obligé de passer par la case opération. Le PSG, dans cette optique, pourrait donc bouger sur le prochain mercato afin d’améliorer cette situation, nous révèle Le Parisien.

Car oui, Nuno Mendes, en grande délicatesse avec ses ischios-jambiers, ne sera pas de retour avant mars prochain. Le recrutement d’un nouvel homme à ce poste afin de compter une vraie solution de plus, Layvin Kurzawa n’entrant nullement dans les plans de Luis Enrique, parait, en ce sens, très probable. Selon LP, un prêt avec option d’achat serait même à l’étude. Mieux, le recrutement d’un milieu de terrain pourrait également être envisagé. IL faut dire qu’avec les départs combinés de Sergio Ramos, Neymar Jr, Lionel Messi, ou encore Marco Verratti, les finances rouge et bleu sont au beau-fixe. Le PSG possèdera ainsi une marge de manœuvre plutôt intéressante lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Surtout que d’éventuelles ventes cet hiver pourraient être dans les tuyaux. Le Parisien évoque notamment le cas de Carlos Soler, lui qui intéresse apparemment duc côté de la Premier League où Brighton et Aston Villa se seraient manifestés. Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa sont, eux aussi, candidats à un départ.