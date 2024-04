Revue de presse PSG: titis, Senny Mayulu, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 26 avril 2024. Luis Enrique fait confiance aux titis, Senny Mayulu proche de signer son premier contrat pro, Kylian Mbappé affiche des statistiques impressionnantes malgré un temps de jeu en baisse…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le fait que Luis Enrique face confiance aux jeunes, comme ce fut le cas contre Lorient mercredi soir avec les titularisations de Senny Mayulu et Yoram Zague. Depuis le début de sa carrière d’entraîneur, le coach du PSG aime lancer des jeunes. « Il témoigne de sa confiance aux jeunes joueurs dont il a perçu le potentiel après les avoir observés, en séances ou en compétition. Et ses décisions ne sonnent pas comme l’histoire d’un soir. Elles ont pour objectif de s’inscrire dans le temps, une aubaine pour Paris, un club qui s’est longtemps vu reprocher de ne pas offrir suffisamment sa chance aux joueurs issus de sa formation », avance le quotidien sportif. S’il n’est pas tous les week-ends au Campus PSG pour assister à des matches des équipes de jeunes du PSG, Luis Enrique s’appuie sur les recommandations de Luca Cattani et de Yohan Cabaye, respectivement directeur et directeur adjoint du centre de formation, qui signalent à Luis Campos les joueurs en progrès, indique l’Equipe. « Lorsqu’ils voient, ensuite, Mayulu, Ethan Mbappé, Zague ou encore le jeune Joane Gadou convoqués chez les pros, ils ont le sentiment d’être entendus et en ressortent avec des arguments pour attirer les meilleurs jeunes au centre. » Le quotidien sportif explique que Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, aurait modérément apprécié que Mathys Tel, qui évoluait à Montrouge jusqu’à l’été 2020, soit passé entre les mailles de la détection de son club. « Le président du PSG reconnaît aussi, en privé, qu’il aurait peut-être fallu tout mettre en œuvre pour conserver Christopher Nkunku, transféré à Leipzig en 2019. »

Le quotidien sportif évoque aussi le futur de Senny Mayulu, Ethan Mbappé et Yoram Zague. Pour le premier cité, il devrait signer son premier contrat pro avec le PSG même s’il est dans le viseur d’autres clubs, comme le Borussia Dortmund. En ce qui concerne Zague, il a séduit par son état d’esprit travailleur et ses qualités de centreur. Il a signé son premier contrat professionnel en début de saison et des discussions sont en cours pour un prêt la saison prochaine afin qu’il emmagasine du temps de jeu et de l’expérience. Enfin, pour Ethan Mbappé, qui n’avait plus joué avec les pros depuis l’annonce de son frère sur son avenir, le fait de le réintégrer dans le groupe montre que Luis Enrique valorise le joueur qu’il est. Pour l’Equipe, le faire jouer à Lorient ressemble à un signal. « Amoureux du PSG, il espérait y signer son premier contrat pro, mais les discussions ont été mises en suspens le jour où son aîné s’est prononcé sur la suite de sa carrière. Des clubs français et étrangers, principalement allemands, ont manifesté un intérêt pour lui. »

De son côté, le Parisien évoque l’avenir de Senny Mayulu et le fait que le PSG soit confiant pour la signature du premier contrat professionnel de son titi. Alors que le Borussia Dortmund est depuis plusieurs mois très intéressé par la signature du jeune milieu de terrain (17 ans), l’affaire pour la signature de son premier contrat professionnel avec son club formateur avance dans le bon sens, indique le quotidien francilien. « Le PSG pense avoir envoyé les signaux nécessaires pour éloigner la concurrence et qu’il devrait sécuriser rapidement l’avenir de son titi. » Même s’il n’a pas encore signé, les échos émanant du board parisien évoquent un terrain d’entente pour qu’il signe très bientôt, explique Le Parisien. De son côté, Senny Mayulu n’apparaît pas perturbé par ce qui se trame en coulisses. Il trace sa route avec la même facilité et prend déjà rendez-vous pour la suite. « Au PSG, on est très satisfait de sa progression et Luis Enrique, qui apprécie sa polyvalence, lui voit un avenir radieux. »

A voir aussi : PSG : Echos contraires autour du premier contrat professionnel de Senny Mayulu

Le Parisien évoque aussi la gestion de Kylian Mbappé et les statistiques impressionnantes de l’attaquant du PSG malgré un temps de jeu à la baisse depuis plusieurs semaines. Avec 43 buts en 43 matches cette saison avec les Rouge & Bleu, l’international français réalise sa meilleure saison sur le plan statistique avec le PSG en termes de buts. Cela fait de lui le meilleur buteur d’Europe devant Harry Kane (40) et Erling Haaland (31). Après l’annonce de son départ en fin de saison, il a vu son temps de jeu se réduire, passant même certains matches sur le banc sans entrer en jeu. Avant son annonce, il avait marqué 30 fois en 29 rencontres. Depuis, dix matches de Ligue 1 ont eu lieu. « Mbappé est resté sur le banc à deux reprises, n’a démarré que cinq fois et n’a disputé que deux matchs dans leur intégralité : c’était face à Montpellier et Lorient contre lesquels il a marqué… à cinq reprises. » Son statut de titulaire indiscutable dans les matchs de coupe et les qualifications répétées lui ont finalement permis de rééquilibrer les débats et de maintenir son rythme de croisière. En 14 matches, il totalise 13 réalisations avec un ratio encore plus intéressant d’un but marqué toutes les 74 minutes, conclut le quotidien francilien.