Vu et lu au sujet du PSG dans la presse du pays ce dimanche 1e août 2021 : Le Trophée des Champions et son organisation, les qualités d’Hakimi, la concurrence entre Donnarumma et Navas…

Le PSG, “privé de nombreux cadres dont Neymar et Mbappé, et Lille, qui a changé d’entraîneur, abordent à tâtons le Trophée des champions, juge l’AFP. Des deux côtés, un nouveau cycle a démarré cet été. Entre transferts, congés et reprise, près de la moitié des titulaires du match du 3 avril remporté par le Losc au Parc des Princes (1-0) vont manquer.” Le PSG “s’est construit une équipe capable de tout gagner, mais aujourd’hui, au Stade Bloomfield, parmi les recrues, seul Hakimi est attendu comme titulaire, les autres étant en vacances ou en phase de reprise. Leur absence s’ajoute à celle de Neymar, Marquinhos, Di Maria, Verratti, et Mbappé qui poursuit son “travail de préparation physique”, comme l’a indiqué le club hier.

Le Parisien traite du match du soir (20h, Amazon Prime Vidéo) face au LOSC. Le PSG qui tentera de conserver son titre une neuvième fois de suite. Mais le LOSC “se déplace à Tel-Aviv avec un effectif bien plus complet” que Paris, même si “sa préparation n’a pas impressionné malgré la présence des cadres de la saison passée.” Du côté des Rouge & Bleu, Kimpembe, Danilo et Wijnaldum ne sont “pas encore prêts pour commencer une rencontre” et Mauricio Pochettino “souhaite se servir de ce premier choc pour relancer une machine déréglée sur le plan national la saison passée.” Kylian Mbappé, “est resté à Paris afin de poursuivre sa préparation et n’illuminera pas les yeux israéliens, déjà privés de Neymar ou Verratti, attendus en début de semaine au camp des Loges.” L’entraîneur du PSG n’aura pas à trancher ce soir entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, le second étant encore en vacances. Mais cette mise en concurrence est une surprise pour de nombreux spécialistes. Jérôme Alonzo y voit “un manque de respect” à l’égard de Navas.

Le quotidien francilien s’interroge sur les raisons de l’organisation du Trophée des Champions à Tel-Aviv. L’aspect financier a été l’argument majeur. Selon les informations du journal datant du mois de mars, l’organisateur Comtec Group a versé 1,7 million d’euros à la LFP en échange de l’organisation de l’événement, ainsi que 600.000 euros pour chacun des participants. 29.000 billets ont été vendus. Le fan club local du PSG sera bien là.

XI probable du PSG pour le journal francilien : Navas – Hakimi, Kehrer, Diallo (ou Bitshiabu), Kurzawa – Dina Ebimbe, Gueye, Herrera – Kalimuendo, Icardi, Draxler.

L’Équipe estime “qu’il devrait y avoir match” et qu’il “ne faut pas bouder ce plaisir simple mais essentiel” car “dès que le PSG aura récupéré la totalité de son effectif galactique, il pourrait devenir injouable sur la scène française.” Le quotidien sportif explique que Mauricio Pochettino “est à la tête du plus bel effectif jamais constitué dans la capitale et qu’il a déjà compris que la contrepartie sera qu’on ne lui pardonnera pas le moindre faux pas.” En face, on aura des Lillois “avec leur organisation, leur envie de renverser le PSG une fois encore pour aller chercher un titre, eux qui en connaissent le prix de la rareté.”

Le média fait un focus sur le jeu d’Achraf Hakimi, qui possède “plusieurs atouts majeurs pour l’ère moderne : une capacité à enchaîner les courses à haute intensité, à éliminer (quatrième meilleur dribbleur de l’Inter la saison dernière derrière Barella, Lukaku et Lautaro Martinez), à faire gagner des mètres balle au pied, à être décisif (7 buts, 8 passes décisives en 2020-2021), à empiler les centres…” Depuis son arrivée à Paris, il a “déjà prouvé qu’il pouvait attaquer ses adversaires de mille façons, notamment grâce à sa science des appels, à un flair du moindre mauvais alignement et à une pointe de vitesse rare”. De plus, il est aussi “une arme également fiable défensivement, qui sait presser vite et bien, qui a montré de bonnes dispositions dans le repli et la gestion de la profondeur.”

La rencontre du soir est aussi un test pour Keylor Navas après l’arrivée de Gigio Donnarumma, la “véritable interrogation qui a animé l’intersaison.” Mais “il faudra voir comment cela se traduit dans la réalité” avec un Costaricien “qui sort d’une saison de très haut niveau et jouit de nombreux appuis dans le vestiaire”. Le XI probable du PSG pour le journal sportif : Navas – Hakimi, Kehrer, Diallo, Kurzawa – Dina Ebimbe, Gueye, Herrera – Kalimuendo, Icardi, Draxler.

“Après avoir chipé le titre de champion de France au PSG en mai, les Nordistes vont tenter de dérober aux Parisiens un trophée qu’ils détiennent depuis huit ans. Ils partent même légèrement favoris, ce soir (20h), avec les absences de Mbappé, Neymar, Di Maria, Marquinhos, Verratti et Ramos“, estime La Voix du Nord.